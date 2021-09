Perseverance möhli ensimmäisen kiviporauksen Marsissa. Nyt uusi näyte on jo saatu putkeen. Se kuvataan vielä uudestaan.

Perseverancen suunnistuskamera kuvasi porausreiän keskiviikkona 1. syyskuuta. Lohkare on nasan mukaan ”salkun kokoa”.

Mars-mönkijä Perseverance on onnistuneesti porannut ensimmäisen kivinäytteen Marsin maaperästä. Yhdysvaltain avaruushallinto Nasa kertoi porauksesta torstaina.

Pora leikkasi näytteen irtolohkareesta keskiviikkona 1. syyskuuta. Lohkare oli noin salkun kokoinen ja se on saanut lempinimen Rochette, kertoo verkkosivu Space.com

Kivi lepäsi Jezeron kraatterissa noin 900 metrin pituisella harjanteella, jolla on lohkareita ja irtokiviä.

Näytteen läpimitta on noin 13 millimetriä ja se on noin kuusi senttimetriä pitkä. Siinä on Marsin kiviainesta 10–15 grammaa. Nasan animaatio näyttää, miten näyte porataan ja siirretään mönkijään.

Lennonjohto haluaa nyt varmistaa, että näyte todella on ehjänä putkilossa, joka on jo viety Perseverancen runkoon.

Siksi se kuvattiin kertaalleen ja se kuvataan vielä uudestaan, kun luonnonvalo osuu näyteputkeen paremmassa kulmassa.

Kivimassaa erottuu selvästi näyteputken päässä. Silti Nasa haluaa kuvata näytettä vielä. Vasta sitten näytettä analysoidaan ja se sinetöidään. Keltainen rengas on osa näyteputkea ja sitä reunustavat poran osat.

Näytteessä kyllä näkyy selvästi kiveä. Näyte on siis melko varmasti putkessa, mutta siitä halutaan ottaa lisää kuvia.

Tätä varten Perseverancen lennonjohto Kaliforniassa odottaa, että Aurinko laskee perjantaina oikeaan kulmaan. Silloin se valaisee putken sisältöä paremmin. Uudet kuvat lähetetään Maahan lauantaina 4. syyskuuta.

Lisäkuvaus on uusi, juuri kehitelty vaihe näytteenotossa. Sen avulla lennonjohto haluaa varmistaa, että näyteputkessa on kokonainen näyte.

Jos uudetkaan kuvat eivät kerro kaikkea, voi näytteen vahvistaa muilla keinoin, sillä se voidaan mitata tilavuusanturin avulla.

Tämä kaikki halutaan tehdä siksi, ettei ensimmäisen porauksen möhläys toistu.

Kun Nasa yritti ottaa ensimmäistä näytettä 5. elokuuta, paljastuivat porauspaikka ja näyte liian myöhään höttöisiksi. Näyte hajosi mahdollisesti jo porausvaiheessa, ja ehjän kiven sijasta näytteessä olikin tomua.

Näyte katosi sinä aikana, kun sitä siirrettiin ruumaan. Näytteen jämät joko valuivat ulos kallistuneesta putkesta tai tuuli vei ne pölynä.

Tämä haluttiin välttää, ja siksi Perseverance oli viety aiemmalta porauspaikalta kiviselle alueella 455 metrin päähän elokuun aikana.

Lennonjohto oli päätellyt kuvista, että nyt poratulla alueella kivet ovat poraukseen tarpeeksi kovia, Space.com kertoo.

Kuvat halutaan nyt siksikin, että tätä toista näytettä täristettiin ensimmäisten kuvien jälkeen.

Lennonjohto laittoi näyteputken värähtelemään noin sekunnin ajaksi. Tämä toistettiin viisi kertaa. Värähtely puhdisti kiviainesta näytteen reunalta ja samalla valutti näytettä syvemmälle putkeen.

Värähtelyn jälkeen näytteen suuaukko näyttää tyhjältä, mutta näyte on varmaankin solahtanut alaspäin putkessa.

Kuvien jälkeen näyte analysoidaan eri laittein. Sitten kivinäyte siirretään ruumaan talteen, sinetöitynä titaaniseen putkeen.

”Saimme ensimmäisen porausnäytteen Perseverancen uumeniin, ja se on hyvä saavutus. Teimme sen, mitä tulimme tekemään Marsiin”, Nasan Jet Propulsion -laboratorion yksi johtavista tutkijoista Jennifer Trosper sanoi.

Joskus 2030-luvulla tämäkin tämäkin näyte varmaan tuodaan Maahan asti. Maahan tuodaan yli 20 kivinäytettä. Suunnitelmat paluukuljetukseen ovat valmiina.

Perseverance jarrutti Marsin pinnalle 18. helmikuuta. Nyt se on päässyt päätehtävänsä alkutaipaleelle.

Mönkijä kuvaa ja tutkii monipuolisin laittein Marsin maaperää Jezeron kraatterin maisemissa. Kraatteri sijaitsee Marsin keskileveyksillä.

Kraatterin maasto on ikivanhaa, kuivunutta joki- ja järviseutua. Sen kerrostumista voi löytyä merkkejä muinaisesta alkeellisesta elämästä.

