”Mehän oltiin suunnilleen Mengeleitä”, muistelee suomalainen tutkija keskustelua. Alkioiden kasvattamista perustellaan sillä, että tieto elämän alkuvaiheen riskeistä lisääntyy

Kuusi vuotta sitten kantasolututkija Ali Brivanlou seurasi laboratoriossaan jotakin ennennäkemätöntä. Pieni ihmisalkio, hädin tuskin pölyhiukkasen kokoinen, kasvoi petrimaljassa.

Pieni solumassa sai alkunsa keinotekoisesti hedelmöitetystä munasolusta, ja pian se olisi kahden viikon ikäinen. Kukaan ei ollut aiemmin onnistunut kasvattamaan ihmisalkiota laboratoriossa näin pitkälle.

Äidin kohdussa näitä ensimmäisiä, varhaisia kehitysvaiheita ei voi seurata. Niinpä kukaan ei ole koskaan nähnyt suoraan mikroskoopin alla, miten ihmisalkion kehitys jatkuu.

Eikä näkisi nytkään. Yhdysvalloissa alkiotutkimusta säätelevän eettisen normiston mukaan ihmisalkiota ei saa kasvattaa laboratoriossa yli 14-päiväiseksi. Nyt oli päivä 13.

Brivanloun piti keskeyttää koe ja jäädyttää alkio.

”Se oli urani raskain päätös. Se oli surullista”, muistelee Rockefellerin yliopiston kantasolulaboratoriota johtava Brivanlou NPR-uutiskanavalla.

Brivanloun ryhmä törmäsi vuonna 1979 rakennettuun seinään. Tai pikemminkin veteen piirrettyyn viivaan.

Koeputkihedelmöitys tuli 1970-luvulla mahdolliseksi ja ensimmäinen koeputkilapsi Louise Brown syntyi vuonna 1978. Oli pakko pohtia, miten laboratoriossa alkunsa saaneeseen ihmiselämään tulisi suhtautua.

” ”Elämämme tärkein hetki ei ole syntymä, avioliitto tai kuolema, vaan gastrulaatio.”

Koskaan aiemmin ei ollut mahdollista kasvattaa ja tutkia ihmisalkioita laboratoriossa.

Kiivaan julkisen keskustelun seurauksena Yhdysvaltain terveysministeriön alainen eettinen toimikunta laati ohjeiston. Ihmisalkiota ei saa kasvattaa laboratoriossa yli 14 päivän ikäiseksi.

Sääntö perustui kahteen alkionkehityksen rajapyykkiin. Kahden viikon ikäisenä alkio ei enää voi jakautua kaksosiksi. Ollaan siis rajalla, jossa filosofisesti voitaisiin ajatella alkion olevan oma yksilönsä.

Toisekseen 14 päivän kohdalla alkioon muodostuu niin sanottu alku-uurre, josta myöhemmin kehittyvät kaikki elimet. Alkion solut alkavat erilaistua. Käynnistyy niin sanottu gastrulaatio.

”Siinä määräytyvät tuleva ylä- ja alapää, vasen ja oikea puoli sekä myöhemmin erilaistuvien elinten identiteetit”, kuvaa kehitysbiologian professori Hannu Sariola Helsingin yliopistosta.

Hän lainaa edesmennyttä kehitysbiologi Lewis Wolpertia:

”Elämämme tärkein hetki ei ole syntymä, avioliitto tai kuolema, vaan gastrulaatio.”

Jos gastrulaatio menee pieleen, alkio poistuu kuukautisten mukana.

Gastrulaatiota ei ole kyetty seuraamaan ihmisalkioilla. Millään laitteilla ei nähdä kohdussa kasvavaa hiekanjyväsen kokoista elämän alkua. Tässä vaiheessa äiti ei usein edes tiedä olevansa raskaana.

Vasta myöhemmin voi sikiön kehitystä seurata ultraäänellä.

Jos laboratoriossa pystyttäisiin seuraamaan alkiota yli 14 päivää, tutkijat voisivat saada tietoa esimerkiksi sikiön mahdollisista kasvaimista.

”Ihmisen teratoomat ovat ehkä seurausta gastrulaation epäonnistumisesta. Niissä on aivoa, maksaa, hampaita, ynnä muita erilaisia täysin normaalin näköisiä elimiä, mutta aivan sikin sokin. Alkioviljelmillä voisi yrittää ratkaista, miten ne syntyvät”, Sariola pohtii.

Vaikka 14 päivän linja vedettiin jo vuonna 1979, on se näihin päiviin asti ollut täysin teoreettinen. Vasta Brivanloun ryhmä onnistui kasvattamaan alkiota petrimaljassa näin pitkälle.

Samaan aikaan Cambridgessa toinen tutkimusryhmä onnistui samassa. Ryhmien uraauurtavat artikkelit julkaistiin samana päivänä Naturessa ja Nature Cell Biologyssa vuonna 2016.

Yksi Cambridgen ryhmän tutkijoista oli Sanna Vuoristo, joka johtaa alkiotutkimuksen ryhmää Helsingin yliopistossa.

”Tätä ei ollut kukaan aiemmin tehnyt. Kun sitten luki sosiaalisesta mediasta ihmisten kommentteja, niin mehän oltiin suunnilleen Mengeleitä”, Vuoristo muistelee.

Kahden viikon takaraja on monen tutkijan mielestä keinotekoinen. Suomessa abortin viimeinen takaraja on 20 viikkoa. Tässä vaiheessa sikiö on kehittynyt jo hyvin pitkälle.

Kaksiviikkoinen alkio sen sijaan on vasta solurypäs. Laboratoriossa siitä tuskin voisi enää kehittyä ihmistä, sillä alkio on tässä vaiheessa jo kiinnittynyt petrimaljaan samalla tavoin kuin se kiinnittyisi kohdun seinämään.

Näin vanhaa alkiota tosin ei enää voisi eikä saisi siirtää kohtuun.

Alkioita tutkitaan siis hedelmöityshoidoista ylijääneillä alkioilla. Laboratoriossa hedelmöitetään tavallisesti aina useampi munasolu, vaikkapa parikymmentä. Munasoluista tervein valitaan äidin kohtuun kasvamaan.

Toisinaan istutetaan kerralla useampi munasolu, jotta edes yksi todennäköisesti kehittyisi. Kohtuun istutettavat alkiot ovat yleensä 5–6 päivän ikäisiä.

Pariskunta voi halutessaan luovuttaa hedelmöityksessä ylijääneet munasolut tutkimukseen. Muussa tapauksessa ne hävitetään. Miksi niitä ei siis saisi tutkia?

TAKARAJAA vedetään nyt kauemmaksi. Linjauksia tekee nykyisin kantasolututkijoiden maailmanlaajuinen järjestö ISSCR. Toukokuussa se poisti 14 päivän kovan takarajan.

Uuden ohjeistuksen mukaan tutkijat voivat oman kansallisen lainsäädäntönsä puitteissa hakea lupaa kasvattaa alkioita kauemminkin, jos se on tieteellisesti perusteltua. Uutta takarajaa ei ole asetettu.

ISSCR:n linja on eettinen ohje, viimeisen sanan sanoo yhä laki. Yhdysvalloissa ja Ranskassa ei laillista takarajaa ole. Saksassa alkioita ei saa viljellä laboratoriossa lainkaan. Suomen lainsäädäntö noudattaa vanhaa 14 päivän ohjetta.

Vuoriston ryhmä Helsingin yliopistossa lienee Suomen ainoa varsinainen alkiolaboratorio. Kantasoluja tutkivat toki muutkin ryhmät, mutta vain Vuoriston laboratoriossa kasvatetaan ja tutkitaan nimenomaan alkioita.

”Tutkimme, miten ihmisen perimä laskostuu alkiovaiheessa ja miten niin sanottu ei-koodaava rna vaikuttaa alkionkehitykseen”, Vuoristo kertoo.

Hyvin yksinkertaistetusti kyse on siitä, miten ihmisen perimän toistaiseksi huonosti tunnetut alueet vaikuttavat alkion kehityksessä. Ne ovat hyvin aktiivisia silloin, kun ihminen on vasta hädin tuskin hedelmöitetty munasolu.

Tämä perustutkimus lisää tietoa ihmisen varhaisesta kehityksestä.

” ”Tietoa ei voi saada, jos ei voi tutkia.”

Neljäntoista päivän sääntö ei vaikuta Vuoriston työhön. He eivät kasvata alkioita näinkään pitkälle, ja hyvin harva ryhmä moiseen edes kykenee. Suomen laki ei myöskään nyt ole muuttumassa.

Silti Vuoristo pitää yleisesti hyvänä, että tiukka takaraja poistetaan.

”ISSCR:n sanoma on, että kaikkea alkiotutkimusta pitäisi säädellä tarkkaan ja aina miettiä, onko tarkoituksenmukaista, että tutkimuksessa mentäisiin pidemmälle. Mitkä ovat hyödyt ja mitkä haitat?”

Alkion kehityshäiriöitä, hedelmättömyyden syistä ja erilaisia kromosomihäiriöitä voitaisiin ymmärtää paremmin, jos alkion kehitystä voitaisiin seurata pidemmälle.

”Tietoa ei voi saada, jos ei voi tutkia.”

alkioiden kasvatus 14 päivän rajalle antoi aivan uutta tietoa muutama vuosi sitten.

”Oli iso uutinen, ettei alkion kasvamiseen tarvittu mitään maternaalisia kudoksia eli viljelymaljassa ei tarvinnut olla kohdun seinämän solukkoa, vaan alkiot tavallaan itse tiesivät, mitä niiden pitää kehittyäkseen tehdä”, Vuoristo sanoo.

Toista ryhmää johtanut Brivanlou on myös kuvannut tätä ”heureka-hetkeä”:

”Kaikki tarvittava informaatio alkion kehitykseen on jo siinä pienessä kourallisessa soluja. Se oli yllätys meille ja koko tutkimusyhteisölle”, kuvasi Brivanlou muutama vuosi sitten.

