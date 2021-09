Syyskuussa 1971: Öljyvuoto vesialueilla aiheuttaa suuremmat vauriot kuin mantereella. Veden eläimistö ja kasvusto on öljysaasteelle tuhoutumisalttiimpaa kuin mantereen kasvusto ja eläinkanta, todettiin öljysuojaseminaarissa Porvoossa.

Ihmiselle öljy on suhteellisen vaaraton aine ja sen vaikutus on vain välillistä saastuneen ravinnon kautta. Mantereella sattuneissa vahinkotapauksissa suurin vaara uhkaa pohjavesiä. Merellä suurin vahinko kohdistuu vesilintuihin.

Eri öljylajien vaikutukset ovat hyvinkin erilaisia vahinkotapauksissa. Myrkyllisintä on raakaöljy, jonka vaikutus lisäksi tehostuu emulgaattoreitten kautta. Emulgaattoreiden käyttöä on huomattavasti vähennetty ja mm. USA:ssa on niiden käyttö kokonaan kielletty30 metriä matalammissa vesissä.

Kokeiden ja näytteiden perusteella voidaan ikäänkuin ”sormenjälkiä” seuraten jäljittää ”pahantekijälaiva”, sillä syyllisyyskysymys ei ole aina niinkään helposti selvitettävissä. – –

Pohjavedessä öljyn on todettu säilyneen jopa kymmeniä vuosia saastuttaen veden. Maanpäällisten vuotojen paikallistaminen on yleensä helppoa, mutta maaperään imeytyneen öljyn leviämisteitä on vaikea löytää ja paikantaa. Joissakin tapauksissa tällainen etsiminen on vaatinut vuosien työn.

Monenlaisia tutkimuksia mm. näytteitä ja analyysejä tarvitaan vuotoalueen paikantamiseksi. Öljyn päästyä maahan on sen leviämisen estämiseen ryhdyttävä välittömästi, kun vuotoalue tiedetään. Maaperän puhdistustavoitteena pidetään öljyn pohjaveteen leviämisen estämistä.

Jos tätä vaaraa ei esiinny, voidaan öljyn antaa jäädä maahan, sillä öljy imeytyy maa-aineksiin ja hajoaa vähitellen maaperässä olevien bakteerien vaikutuksesta.

Öljysuojaseminaarissa Porvoossa oli noin 70 osanottajaa eri puolilta maata. Luennoitsijoina oli öljytorjunnan asiantuntijoita merenkulkuhallituksesta ja vesihallituksesta sekä Neste Oy:stä.