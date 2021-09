Maastopalot raivoavat niin, että tutkijat puhuvat pyroseenista eli maastopalojen aikakaudesta.

Liekit runtelivat maastoa jälleen eri puolilla maailmaa viime kesänä. Kreikassa paloi yli 100 000 hehtaaria metsää, näiden mukana Eviansaaren kuuluisat mäntymetsät.

Myös Yhdysvalloissa maastopalokausi on ollut paha ja jatkuu yhä.

Suurista maastopaloista on tullut Australiassa, Yhdysvalloissa ja Välimerellä niin tavanomaisia ja tuhoisia, että tutkijat puhuvat jo pyroseenista – maastopalojen aikakaudesta.

Kun pyroseeniin etsitään syyllistä, monien katseet kääntyvät ilmastonmuutokseen. Totta onkin, että kuumuus ja pitkään jatkunut kuivuus lisäävät maastopalojen riskiä.

Ilmastonmuutos voi kuitenkin olla poliitikoille keino luikerrella vastuusta, sillä maastopalojen todelliset syyt ovat muualla. Välimerellä eräs tärkeimpiä syitä on maaseudun autioituminen ja eritoten laiduntavien eläinten katoaminen.

Yhdysvalloissa tärkeä syy on kohtalokkaan korkean palokuorman eli tulenaran kasvuston kertyminen. Näihin haasteisiin vastaaminen onkin poliittisesti hyvin vaikeaa.

Kun maaseutu Välimeren maissa alkoi autioitua, harva osasi ennustaa, että yksi sen sivuvaikutus olisi tuhoisat maastopalot.

Jälkikäteen on helppo nähdä, miksi näin on käynyt. Kun maaseutu on asuttu, maisemat pysyvät pienipiirteisinä. Metsä rajoittuu peltoon, joka rajoittuu kylään, joka rajoittuu niittyyn, joka rajoittuu toiseen metsään.

Avoimet maisemalaikut muodostavat paloesteitä, joihin maastopalot pysähtyvät tai joissa ne menettävät enimmän voimansa.

Kun ihmiset poistuvat kuvasta, pellot ja niityt metsittyvät tai niitä jopa metsitetään. Syntyy laajoja, yhtenäisiä metsäalueita, jotka tuleen syttyessään palavat suurina roihuina, ja joita on miltei mahdotonta pysäyttää.

Eläimillä on ollut tässä palojen torjunnassa toinenkin rooli.

Eritoten vuohet ja lampaat ovat perinteisesti vaeltaneet maastossa ja syöneet kaiken puuvartisen kasvillisuuden polvenkorkeudelta alas. Samalla ne ovat lievittäneet maastopalojen riskiä.

Maastopalojen tuhoisuuden kannalta on nimittäin olennaista, eteneekö palo maata pitkin vai nouseeko se puunrunkoja latvapaloksi.

Latvapalot ovat maastopaloista tuhoisimpia. Latvapalon muodostuminen vaatii kuitenkin sen, että maanrajassa on riittävästi polttoainetta eli lähinnä kuivaa aluskasvillisuutta.

Siellä, missä vuohet ja lampaat ovat laiduntaneet, tällaista polttoainetta ei useinkaan ole riittävästi.

Väestön muutettua kaupunkeihin vuohet ja lampaat ovat vähentyneet. Näin Välimeren maastoon on kertynyt biomassaa, joka kuivina kesinä on tulenarkaa. Siksi jokainen maastopalo kasvaa siellä herkästi latvapaloksi.

Maaseudun autioitumisen ja maastopalojen yhteys nousee esiin tutkimuksissa. Vuonna 2012 Espanjan tiedeneuvoston tutkijat Juli Pausas ja Santiago Fernández-Muñoz selvittivät maastopalojen yleisyyttä ja tuhoisuutta vuosina 1873–2006 Valenciassa, Espanjassa.

He havaitsivat, että maastopalojen laajuus ja tuhoisuus kasvoivat äkisti 1970-luvun alussa.

Koska ilmasto-olot eivät muuttuneet mitenkään äkillisesti, se ei voinut selittää, miksi maastopalot muuttuivat yhtäkkiä entistä tuhoisammiksi.

Paras selitys oli 1960-luvulla kiihtynyt maaseudun autioituminen ja laiduntavien eläinten katoaminen sekä siitä alkanut palokuorman kertyminen ympäristöön.

Tutkijat onnistuivat jopa laskemaan, että kun maaseudun väestö laski 0,6 henkilöön hehtaarilla, maastopalojen tuhoisuudessa tapahtui selvä muutos.

Hyvä vertailukohta Valencialle on Marokko, joka oli ennen 1970-lukua ilmastoltaan ja maankäytöltään pitkälti Valencian kaltainen.

Marokko ei kuitenkaan kaupungistunut samassa tahdissa kuin Valencia. Niinpä kun Valenciassa maastopalot alkoivat raivota yhä suurempina, Marokossa ei näkynyt vastaavaa.

Marokon maaseudulla oli vielä riittävästi asukkaita ja heillä oli riittävästi eläimiä. Marokossa maastopalojen paheneminen alkoikin vasta vuosikymmen myöhemmin, kun pako maaseudulta kaupunkeihin kiihtyi.

Vuonna 2019 tiedotusvälineet kertoivat, että presidentti Ronald Reaganin nimeä kantava kirjasto Simi Valleyssa Kaliforniassa pelastui kuin ihmeen kaupalla alueella raivoavilta maastopaloilta.

Kiitos tästä kuului 500 vuohelle, jotka olivat kalunneet rakennusta ympäröivän pensasaron niin paljaaksi, ettei tuli päässyt etenemään, sanomalehti The Guardian kirjoitti.

Ei siis ihme, että vuohet on nykyään valjastettu palontorjuntatöihin, The New York Times kirjoittaa. Yhdysvalloissa useat kaupungit ja palokunnat ostavat vuohilta palontorjuntaa ekosysteemipalveluna.

Yhdysvalloissa on myös vuohiyrittäjiä, jotka kulkevat vuohilaumojensa kanssa paloherkältä alueelta toiselle tilausten mukaan.

Espanjassa vuohi- ja lammasfarmareille on luotu erilaisia kannustimia, jotta he antaisivat karjansa laiduntaa palontorjunnan kannalta strategisilla alueilla.

Vuohet laiduntavat eteläisessä Espanjassa Rondassa.

Euroopassa on myös useita muita eläimiä koskevia palontorjuntahankkeita.

Montserratin vuorella, Kataloniassa, aluetta koetelleet maastopalot koetetaan saada kuriin kunnianhimoisessa hankkeessa, jossa metsää on harvennettu, laidunnettu lehmien ja vuohien voimin, ja lisäksi kulotettu.

Toisaalla Espanjassa taas luontoon on palautettu visenttejä, jotka vuohien tavoin syövät myös puuvartisia kasveja, ja vähentävät näin palokuormaa. Myös Portugalissa ja Irlannissa on pilottihankkeita, joissa vuohet on pantu palontorjuntaan.

Vuohien merkitystä palontorjunnalle on selvitetty tutkimuksissa, joista yksi tehtiin Donanan luonnonpuistossa Espanjassa, vuonna 2007. Siinä vuohien laiduntamaa aluetta verrattiin laiduntamattomaan.

Havaittiin, että laidunnetulla alueella oli 34 prosenttia vähemmän kasvillisuutta ja 51 prosenttia enemmän paljasta maata kuin laiduntamattomalla. Tämä vähensi paloriskiä yli 20 prosenttia.

Tehokas tapa vähentää palokuormaa olisi myös metsien säännöllinen kulotus. Tämä on suuri poliittinen kysymys Kaliforniassa ja Yhdysvaltain luoteisosissa, joissa maan pahimmat maastopalot joka vuosi raivoavat.

Alueilta löytyy satojatuhansia hehtaareja metsämaata, joka ei ole palanut yli sataan vuoteen. Politiikkana on ollut, että kaikki tulipalot sammutetaan.

Seurauksena näiden metsäalueiden palokuorma on kasvanut niin valtavaksi, ettei sitä enää voida oikein hallita. Kun sääolot ovat sopivat, jossain aina leimahtaa.

Valvottu kulotus olisi yksi tapa vähentää palokuormaa, ja toki metsiä jonkin verran kulotetaankin, muttei tarpeeksi.

Kulotus on poliittisesti herkkä aihe, sillä maastopalojen vaivaamissa osavaltioissa metsien vapaaehtoinen polttaminen herättää ristiriitaisia tunteita.

Totta onkin, että palokuorma Kaliforniassa ja luoteisosissa on niin suuri, että kulotus voi karata hallitsemattomaksi maastopaloksi. Yhdysvaltain maastopalot voidaankin nähdä merkkinä siitä, että luonto itse hoitaa palokuormaansa pois.

Vaikka metsäpalot voivat aiheuttaa suuria aineellisia vahinkoja, niillä on myös suotuisia ekologisia vaikutuksia. Hyvä esimerkki tästä löytyy Yosemiten kansallispuistosta Kaliforniasta

Siellä Illiloutte Creekin alueella olevien metsien on annettu palaa 1960-luvulta lähtien, jos salama on ne sattunut sytyttämään.

Tämä alue poikkeaa täysin ympäröivästä maisemasta. Kun vuorenrinteitä muutoin peittää sankka, yhtenäinen metsä, Illiloutte Creekissä metsän keskellä on avoimia aukkoja, joihin on muodostunut rinneniittyjä.

Kasvit ja hyönteiset ovat Creekissä huomattavasti monimuotoisempia kuin ympäröivissä metsissä.

Lisäksi metsien säännöllinen palaminen on parantanut alueen vesitasapainoa. Kun tuhannet puut kuolevat, ne eivät enää tarvitse vettä, jolloin vesi jää maahan. Tämä voi olla tärkeä opetus kuivuudessa käristelevälle Kalifornialle.

Jopa Australian lohduttomilta vaikuttaneet metsäpalot vuosi sitten ovat tuottaneet jotakin hyvää.

Metsäpaloista koitunut tuhka, joka sisältää rautaa ja muita hivenaineita, nimittäin putosi mereen planktonin ravinnoksi. Se aiheutti Naturessa julkaistun tutkimuksen mukaan massiivisen leväkukinnan Eteläisellä jäämerellä.

Tutkijat epäilevät, että leväkukinto saattoi poistaa ilmakehästä yhtä paljon hiilidioksidia kuin Australian maastopalot sitä tuottivat.