Katuminen on niin yleistä, että siitä täytyy olla jotain hyötyä – etenkin, kun monia kaduttaa ennemmin tekemätön kuin tehty.

Olisinpa valinnut tai käyttäytynyt toisin. Tällaiset ajatukset piinaavat ja valvottavat monia aamuöiden tunteina. Huonot päätökset ja typerät, muita loukanneet teot voivat syöstä meidät kieriskelemään katumuksen tunteessa.

Katumus syntyy tietoisesta teosta, joten vahinko ei meitä kaduta eikä valvota. Jos vaihtoehtoja ei ollut tai olot eivät antaneet mahdollisuutta valita toisin, katumus ei yleensä herää. Mahdotonta ei voi katua.

Ylipäätään katuminen vaatii tiedonkäsittelyä. Se on vaihtoehtoista ajattelua, teoreettisemmin ilmaisten vaihtoehtojen mahdollisten seurausten mentaalista simulointia.

Katumusta on tutkittu eniten päätöksenteon yhteydessä. Katumus viriää, kun oman valintansa huomaa tai kuvittelee vääräksi ja seurauksiltaan huonoksi. Katumusta voi tuntea sekä päätöshetkellä, lopputulosta punnitessa että valintaa muistellessa.

Siitä, mikä meitä kaduttaa eniten, tutkimukset antavat ristiriitaisia tuloksia. Tämä johtunee osin siitä, että aika vaikuttaa katumiseen: lyhyellä aikavälillä kadumme tehtyä, pidemmällä tekemättä jättämisiä.

Tekojen seuraukset on helppo nähdä ja eritellä konkreettisesti, kun taas tekemättömät asiat jäävät oletusten tasolle. Valitsematta jäänyt vaihtoehto on valittua helpompi kehystää mielikuvissaan kultaraamein.

Tätä vasten katumuksen aiheet voidaan jakaa päätöskatumuksiin ja elämänkatumuksiin sillä perusteella, kuinka rajallisesta tai laajasta, lyhytaikaisesta tai pitkäkestoisesta ratkaisusta katumus saa alkunsa.

Koulutus kirvelee useimmin

Elämänkatumusten aiheita summattiin ensi kertaa vuonna 2005 yhdysvaltalaisessa koontitutkimuksessa, jonka laativat sosiaalipsykologit Neal Roese ja Amy Summerville.

Sen mukaan yhdysvaltalaisia kaduttavat eniten koulutukseen liittyvät valinnat. Miksi lopetin opiskelun? Miksi jatkoin lääkäriopintoja, vaikka ala ei soveltunutkaan minulle? Miksi ryntäsin työelämään enkä hankkinut ammattitutkintoa?

Koska koulutus kirvelee useimmin, ei ole yllätys, että toiseksi eniten kaduttavat työhön ja uraan liittyvät päätökset. Koulutusvalinnat vaikuttavat menestymiseen työelämässä, joten nämä valinnat kerrostuvat ja heijastuvat toisiinsa.

Kolmanneksi eniten kaduttavat romanttiset valinnat. On tullut valittua väärä aviopuoliso tai seurustelukumppani. Luonteva seuraus tästä on, että neljänneltä sijalta löytyvät vanhemmuuteen liittyvät päätökset, kuten perheeltä työlle nipistetty aika tai lapsettomana pysyttely.

Viidenneksi yleisin katumuksen kohde on oma minä ja kuudenneksi vapaa-ajan käyttö. Myös talouteen ja terveyteen liittyvät asiat kaduttavat, mutta selvästi harvemmin kuin kärkikuusikko.

Suomalaisten aikuisten katumisia ei juuri ole tutkittu. Harvoja tietoja tarjoaa Jyväskylän yliopistossa vuonna 2010 valmistunut Laura Lahtelan ja Anna-Maria Rajalan psykologian pro gradu -työ. Kaksikko kysyi pariltasadalta 50-vuotiaalta, mikä näitä aikuisuuden keskivaiheessa kadutti ja milloin katuminen oli alkanut.

Useampaa kuin joka viidettä kaduttivat samat asiat kuin yhdysvaltalaisia: koulutus- ja opiskeluvalinnat sekä työ- ja uraratkaisut. Koulutus alkoi kaduttaa jo kolmikymppisenä, kun taas uraan, perheeseen ja vanhemmuuteen liittyvät valinnat alkoivat hiertää vasta nelikymppisenä.

Koulutuksessa kaduttivat enemmän tekemättä jääneet kuin tehdyt päätökset, työelämässä saavuttamattomat tavoitteet tai työhön uhrattu aika. Perhe-elämässä ja vanhemmuudessa kaduttivat eniten suhde lapsiin ja perheelle omistetun ajan määrä. Niistä mainitsi 19 prosenttia vastaajista.

Kumppanin valintaa tai päätöstä avioitua tai erota katui 16 prosenttia, 13 prosenttia pohti omaan elämäntapaan ja minään liittyviä ratkaisuja. Alle kymmenen prosenttia katui talous- ja asumisasioita, kuten asuinpaikan valintaa tai asunnon ostoa.

Kaiken kaikkiaan yli puolet eli 54 prosenttia viisikymppisistä katui jotain elämänsä valintaa, monet useita. Loput eivät tunteneet katumusta mistään ratkaisustaan.

Eivätkö nämä tyytyväiset olleet pohtineet elämäänsä vai olivatko he jo keski-ikään mennessä ratkaisseet joskus kaduttaneet asiat tai eikö heitä tosiaan mikään ollut jäänyt kaivelemaan, se ei tästä tutkimuksesta ollut pääteltävissä.

Kun mahdollisuuksien ovet sulkeutuvat, vaihtoehdot lipuvat ulottumattomiin.

Mahdollisuudet vaivaavat

Tutkijat olettivat pitkään, että eniten meitä kaduttavat huonot valinnat, joita olemme tehneet itsellemme tärkeimmillä elämänalueilla. Sittemmin katumuksen syistä on esitetty kaksi vaihtoehtoista teoriaa, jotka tärkeyden sijaan keskittyvät mahdollisuuksiin.

Mahdollisuusperiaatteen mukaan katumus herää herkimmin asioista, joissa on paljon vaihtoehtoja ja ovet korjaaviin toimiin auki pitkään. Oma valinta alkaa kaduttaa, kun näkee, mihin kaikkeen olisi mahdollisuus. Pitäisikö sittenkin lähteä opiskelemaan juristiksi? Kannattaisiko vaihtaa yhteistyökumppania tai puolisoa?

Mahdollisuusperiaate voi selittää, miksi juuri koulutusvalinnat kaduttavat usein ja useita: koulutus, jos mikä, on halli täynnä ovia avattavaksi.

Niin meillä Suomessa kuin monissa muissa maissa opiskelumahdollisuuksia on sosiaaliluokasta riippumatta tarjolla runsaasti, ja alan vaihto ja koulunpenkille paluu ovat varteenotettavia vaihtoehtoja pitkälle aikuisuuteen. Kaikissa kulttuureissa tilanne ei tietenkään ole sama, ja suurimmat katumuksen aiheet löytynevät muista asioista.

Mahdollisuusperiaatteen takana ovat Neal Roese ja Amy Summerville, jotka laativat sen suurimpia katumuksen aiheita selvittäneen tutkimuksensa pohjalta.

Menetettyjen tilaisuuksien teoria keskittyy puolestaan avointen ovien sijaan sulkeutuneisiin. Sen mukaan kadumme syvimmin tarjolla olleita tilaisuuksia, joihin emme tarttuneet ja joiden aika on jo peruuttamattomasti ohi. Vaihtoehtojen ovet ovat lukossa, eikä virhepäätöksiään voi kuin katua. Myös kerran elämässä -tilanteissa tehdyt valinnat kaduttavat herkästi.

Menetettyjen tilaisuuksien teorian loivat yhdysvaltalaiset psykologit Denise Beike ja Keith Markman. He havaitsivat tutkimuksissaan, että katumuksen aiheet keskittyvät yleensä elämänalueille, joilla omien valintojen korjaamiseen ei juuri koeta olevan mahdollisuuksia.

Katumus vielä syvenee, jos ihminen arvioi, että menneet mahdollisuudet olivat paremmat kuin ne, joita nykyisyys tai tulevaisuus tarjoaa. Lisäksi katumusta kasvattaa virheen märehtiminen eli psyykkinen kyvyttömyys päästä tehdyn ratkaisun yli.

Beike ja Markman esittelivät teoriansa vuonna 2007, ja se saa tukea tutkimuksista, jotka ovat osoittaneet, että ihmiset katuvat enemmän tekemättömiä kuin tehtyjä asioita.

Niskalenkki katumuksesta

Katumus pohjautuu kognitiiviseen dissonanssiin, joka tarkoittaa kahden ristiriitaisen ajatuksen aiheuttamaa ikävää psykologista jännitettä.

Kognitiivisesta dissonanssista on kyse esimerkiksi silloin, kun joudut valitsemaan, valmistaudutko illalla huomiseen työpaikkahaastatteluun vai vietätkö sen rentoutuen ystävien kanssa. Kumpikin on sinulle eduksi, mutta voit valita vain toisen. Ristiriidan poistamiseksi on muokattava ajatteluaan ja otettava jollakin tavalla jännitteestä niskalenkki.

Valintojaan katuville mahdollisuusperiaate ja menetettyjen tilaisuuksien teoria tarjoavat eri keinot päästä irti ikävästä tunteesta. Mahdollisuusperiaate näkee, että päätös korjata epätyydyttävä tilanne voi ratkaista ongelman, kun taas lopullisesti menetettyjen tilaisuuksien teoria pakottaa tekemään psyykkistä työtä katumuksen suitsimiseksi.

Hollannin Tilburgin yliopiston tutkijat Marcel Zeelenberg ja Rik Pieters ovat kehittäneet katumuksen hallinnan teoriaa, jossa he yhdistävät psykologista ja kauppatieteellistä näkökulmaa. He ovat tutkineet muun muassa kuluttajien ostopäätöksiä ja havainneet ihmisten käyttävän monia strategioita katumuksen vähentämiseen.

Yksi konsti on pyrkiä ehkäisemään koko katuminen viivyttämällä päätöstä, jota epäilee myöhemmin katuvansa. "En osta televisiota vielä, koska se tulee varmasti pian alennusmyyntiin, enkä päätä kesäloman ajankohdasta, koska aikataulut romahtavat kuitenkin."

Voimme myös varautua katumukseen tietoisesti ja näin hillitä sen voimaa. Voimme esimerkiksi ajatella, että on ihan sama, minkä television valitsemme, koska tulemme joka tapauksessa katumaan valintaa, eivätkä lapset kuitenkaan ehdi viettää yhteisiä leffailtoja.

Jo tehdyn teon katumista lievennämme toisenlaisilla strategioilla. Ensimmäinen keino on peruuttaa päätös pikaisesti, palauttaa kallis televisio ja jäädä odottamaan alennusmyynnin alkamista. Toinen keino on oikeuttaa katumusta aiheuttava valinta: "No, telkkari ostettiin, ja nyt sitä myydään alennuksella, mutta minä todella tarvitsin uuden jo aiemmin."

Turvaudumme myös korjaaviin lupauksiin: "Ensi kerralla vertailen hintoja tarkemmin ennen ostopäätöstä" tai "Ensi kesänä vietän varmasti enemmän aikaa lasten kanssa". Tällaisten ajatusten teho kuitenkin vähenee pähkäilyn toistuessa, ja lopulta voi olla liian myöhäistä korjata asiaa – jonakin kesänä kotona ei enää olekaan lapsia loman aikaan.

Yksi katumuksen väistöstrategia on tiedon välttely. Jos muista vaihtoehdoista ei tiedä, ei ala kaduttaakaan. Kun olet ostanut uuden television, ei kannata enää lukea kodinkoneliikkeiden alennusmainoksia. Eikä naapurin hauskoja perhelomakuvia kannata katsella, jos omat lomasuunnitelmat pettivät.

Eri strategiat tepsivät eri asioihin ja eri iässä. Kaiken kaikkiaan yksittäisten valintojen päätöskatumukset vähenevät yleensä sitä mukaa kuin ikää kertyy. Elämää jo nähneet ihmiset hallitsevat tunteidensa säätelyn nuorempia paremmin ja ovat ennättäneet oppia tehokkaita keinoja katumuksen kurissapitoon, Zeelenberg ja Pieters toteavat tutkimustensa pohjalta.

Lasten hankkimatta jättämistä saa katua, hankkimista ei.

Katuva äiti on tabu

On myös päätöksiä, joita ei voi peruuttaa. Yksi niistä on päätös lasten hankinnasta, silloin kun valinnanmahdollisuus ylipäätään on olemassa.

On naisia, jotka jättävät lapset hankkimatta ja myöhemmin katuvat ratkaisuaan katkerasti. Toisaalta on myös naisia, jotka katuvat lasten hankintaa. Katuvat äidit eivät kuitenkaan voi puhua tunteestaan, sillä aihe on tabu. Näin totesivat Jyväskylän yliopiston tutkijat Tiina Sihto ja Armi Mustosmäki analysoituaan vauva.fi-sivustolla aiheesta anonyymisti käytyä keskustelua.

Teema kirvoitti yli 750 kommenttia, joissa 61 naista tunnusti, etteivät olisi halunneet äitiyttä. Muut keskustelijat kritisoivat tai moralisoivat mielipidettä ja neuvoivat, miten siitä pääsee eroon: terapialla, masennuslääkityksellä, valaistumalla äitiyden ihanuudesta tai antamalla ajan tehdä tehtävänsä.

Äidiksi tulon kuuluu olla onnellinen tapahtuma. Se saa väsyttää ja turhauttaa muttei kaduttaa. Erityisen kiellettyä katuminen on Suomessa, jossa raskaaksi tulo on yleensä vapaa valinta, naisten asema maailman tasa-arvoisinta ja lapsiperheiden tukipalvelut huippuluokkaa, Sihto ja Mustosmäki huomauttavat.

Joillekin äitiys on kuitenkin liian suuri elämänmuutos. Äitinä oleminen ei ehkä sittenkään sovi omaan identiteettiin tai lapsiperheen arki ja erityisesti äidin rooli tuntuvat liian uuvuttavilta – vaikka lasta rakastaisikin syvästi. Lasten pelätään vaistoavan, ettei äiti nauti äitiydestään, joten äidit kokevat velvollisuudekseen suojata lapsiaan katumuksen tunteeltaan.

Rikolliselta edellytetään

Kaikista huonoista valinnoista ei selviä pelkällä harmittelulla tai murehtimisella. Katumuksella on myös toinen muoto: syyllisyydentuntoinen katumus. Näiden kahden sävy eroaa suuresti. Hollantilaistutkija Mariëtte Berndsen kollegoineen katsoo, että ero piilee siinä, tuottiko teko haittaa itselle vai muille.

Berndsen ja kumppanit jakavat katumuksen sisäiseen ja ulkoiseen, intra- ja interkatumukseen. Intrakatumusta edustaa esimerkiksi yliopiston keskeyttämisen aiheuttama ajatus päätöksen vaikutuksista uramahdollisuuksiin, interkatumusta taas paha olo siitä, että vanhemmat heittivät hukkaan rahat, joita he käyttivät kesken jääneen opiskelun tukemiseen.

Siinä missä katuminen on äidiltä kiellettyä, rikolliselta sitä jopa edellytetään. Syyllisyydestä kumpuavaa katumusta pidetään merkkinä siitä, että omatunto toimii ja ihminen käsittää tehneensä väärin. Varsinkin kristinuskossa katumusta pidetään voimana, joka saa ihmisen ryhdistäytymään ja tekemään moraalisen parannuksen. Oikeuslaitos toivoo samaa.

Hollannissa tehtyjen tutkimusten mukaan rikollisen osoittama katumus vaikuttaa sekä tuomioon että mahdollisuuteen päästä ehdolliseen vankeuteen. Ongelmaksi on noussut, miten erottaa rikollisen krokotiilinkyyneleet aidosta katumuksesta. Ryöstöstä tuomittavaa voi harmittaa, että hän jäi kiinni, mutta vasta aiheutetun vahingon ja väärinteon ymmärtäminen on aitoa ja rakentavaa katumusta.

Katuminen opettaa

Katumus ei ole mukava olotila. Se aiheuttaa itsesyytöksiä ja ahdistusta – mutta myös muuttaa käyttäytymistä, toteavat Neal Roese ja Amy Summerville.

Yhdessä kollegansa Saffrey Coolleenin kanssa he ovat havainneet, että me jopa arvostamme katumusta. Kun tutkijat pyysivät ihmisiä järjestämään yhdeksän kielteistä tunnetta hyödyllisyysjärjestykseen, katumus keikkui ykköspaikalla. Sen nähtiin tarjoavan oivalluksia itsestä ja lisäävän ymmärrystä omista teoista sekä auttavan säilyttämään sosiaalista harmoniaa ja välttämään huonoiksi osoittautuneita valintoja vastaisuudessa.

Katumuksen suurin arvo onkin juuri sen korjaavaan toimintaan puskevassa voimassa. Se ohjaa ja kannustaa oppimaan virheistä.

Liiallinen katuminen ja tunteeseen jumittuminen kuitenkin heikentää hyvinvointia ja terveyttä. Lisäksi katumusta voi tuntea vääristä syistä ja väärässä tilanteessa. Pyrkiessään eroon katumuksesta ihminen saattaa turvautua myös kyseenalaisiin keinoihin. Esimerkiksi syyllistämällä voi saada toisessa aikaan katumuksen tunteita, joihin hänellä ei olisi aihetta.

Katumus on oppimisen paikka ja mahdollisuus. Kukaan ei välty virheiltä, mutta elämässä riittää yleensä, että niitä ei toista.

Taina Kuuskorpi on psykologi, tietokirjailija ja Tiede-lehden vakituinen avustaja. Julkaistu Tiede-lehdessä 8/2021