Raportin mukaan rokotteiden suojateho säilyy erittäin suurena korona­viruksen aiheuttaman taudin vakavia muotoja vastaan.

Kolmas koronarokotuskierros ei ole tällä erää tarpeellinen ainakaan suuressa mittakaavassa, arvioivat tutkijat ympäri maailmaa tuoreessa raportissa. Se julkaistiin arvostetussa The Lancet -tiedejulkaisussa maanantaina.

Joissain maissa on alettu jakaa kolmansia korona­rokote­annoksia kansalaisille, erityisesti riskiryhmäläisille, iäkkäille ja terveyden­huollon työntekijöille. Muun muassa Tšekki ilmoitti syyskuun alussa ryhtyvänsä jakamaan kolmansia annoksia 20. syyskuuta lähtien. Maa suosittelee rokotetta erityisesti yli 60-vuotiaille.

Samansuuntaisia linjauksia ovat tehneet muun muassa Saksa ja Ranska. Israel tarjoaa kolmansia rokoteannoksia kaikille yli 11-vuotiaille.

Kolmatta rokoteannosta on perusteltu muun muassa sillä, että parhaillaan useassa maassa leviää koronaviruksen herkästi tarttuva deltamuunnos.

Suomessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ehdotti syyskuun alussa, että kolmansia koronarokoteannoksia ryhdyttäisiin ensimmäisenä antamaan ihmisille, joiden elimistön immuunivaste on sairauden tai sen hoidon vuoksi heikentynyt. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri ilmoitti maanantaina olevansa valmis kolmansien annosten jakamiseen nopeallakin aikataululla.

Tutkijoiden mukaan kolmas annos ei kuitenkaan ole tarpeen suurimmalle osalle väestöstä, sillä jo kaksi rokoteannosta antaa hyvän suojan koronaviruksen delta­muunnostakin vastaan.

Raportin mukaan rokotteiden suojateho säilyy erittäin hyvänä koronaviruksen aiheuttaman taudin vakavia muotoja vastaan. Kaksi rokotetta antaa tehokkaan suojan koronaviruksen kaikkia todettuja variantteja vastaan.

”Kokonaisuudessaan tutkimukset eivät tällä hetkellä tarjoa todisteita siitä, että rokotteiden antama suoja koronavirustaudin vakavaa muotoa vastaan heikkenisi merkittävästi”, kiteyttää uutistoimisto AFP:n mukaan yksi raportin kirjoittajista, Maailman terveys­järjestön WHO:n tutkija Ana-Maria Henao-Restrepo.

Hänen mukaansa rokotteita pitäisi nyt tarjota ympäri maailmaa ihmisille, jotka eivät ole saaneet ensimmäistäkään annosta koronarokotetta.

Esimerkiksi Suomessa ensimmäisen annoksen koronarokotetta on saanut yli 70 prosenttia väestöstä, mutta muun muassa monessa Afrikan maassa luku on edelleen alle kaksi prosenttia, vaikka koronarokotteita on jaettu viime vuodesta lähtien.

WHO on yleisesti vaatinut, että kolmansien annosten jakelemisen sijaan länsimaat auttaisivat köyhempiä maita korona­rokotusten jakelussa. WHO:n mukaan maailman 5,5 miljardista rokoteannoksesta 75 prosenttia on ohjattu pelkästään kymmeneen maailman valtioon.

The Lancetin raportti on samansuuntainen kuin muun muassa Euroopan lääkeviraston (Ema) syyskuun alussa julkaistu tiedote.

Ema arvioi tuolloin, että parhaillaan ei ole tarvetta kolmannelle laajalle korona­rokotus­kierrokselle. Myös Ema toteaa, että rokotteet antavat erittäin hyvän suojan koronaviruksen vakavaa tautia ja viruksen aiheuttamaa kuolemaa vastaan.

Sekä The Lancetin raportin kirjoittajat että Ema suosittelevatkin, että valtiot pyrkisivät ensin rokottamaan täysin kaikki rokotus­ikäiset eli esimerkiksi Suomessa ja useassa muussa EU-maassa kaikki yli 11-vuotiaat.