Olemmeko todella sotaisia, kuten ihmiskunnan historia kertoo – ”Ei sodan alkupiste ole mysteeri, nämä kuviot toistuvat uudelleen ja uudelleen”

Moni antropologi ajattelee, että ihminen on ollut sotaisa koko olemassaolonsa ajan. Mutta onko todella näin? Mitä sota tarkalleen on, mikä on sen määritelmä?

Onko ihminen sotaisa?

Niin voi ajatella, kun laskee maailman konflikteja tällä hetkellä. Arviolta 30 maata on sodassa. Sotivien valtioiden päälle tulevat terroristijärjestöt, sissiryhmät ja huumekartellit sekä valtiot, jotka tukevat konfliktien osapuolia.

Viime vuoden aikana kriiseissä ja sodissa on kuollut arviolta 153 659 ihmistä, arvioi konflikteja seuraava Acled-palvelu.

Se on kuitenkin suhteellisen vähän, sillä jos katsomme historiaa, elämme harvinaisen rauhaisaa aikaa.

Historia on monilta osin sotahistoriaa.

Rooma on ikuinen maineeltaan, mutta sen loiston varmistivat legioonat ja kokonaisten kansojen murhat. Rooman myytit lainattiin sotien kautta Kreikasta, jonka demokratiakokeiluille koko yhteiskuntamme kivijalka on perustettu.

Ateenan demokratia taas pohjautui asevelvollisten armeijalle ja aikansa vahvimmalle laivastolle.

Keskiajalla ristiretket levittivät kauhua, mutta niiden ryöstösaalis osaltaan mahdollisti renesanssin. Kuninkaallinen laivasto suojeli viktoriaanisia herkkiä tunteita ja siirtomaaimperiumin tyrannia auttoi teollistumista.

Ensimmäisen maailmansodan piti sitten olla sota, joka lopettaa sodat. Yhdessä historian verisimmistä taisteluista vuonna 1916 kaatui Sommessa pelkästään saksalaisia enemmän kuin viime vuoden aikana kaikissa sodissa.

Vain parikymmentä vuotta sen jälkeen 70–85 miljoonaa ihmistä kuoli toisessa maailmansodassa, noin kolme prosenttia maailman väestöstä.

Siihen nähden nykyaika voi todella olla yksi maailmanhistorian rauhallisimmista, mutta maailmanjärjestyksemme seisoo silti ruumiskasan päällä.

Mistä sodat alkoivat?

Alan tutkimuksessa mietitään usein, oliko sotaa niin sanotussa luonnontilaisissa yhteisöissä ennen järjestäytyneitä yhteiskuntia, vai syntyikö sota vasta sivilisaatioissa.

Ensin täytynee määritellä, mitä sota on.

”Oho, hyvä kysymys näin aamupäiväksi!” Jyväskylän yliopiston lehtori Jouni Tilli naurahtaa.

Sodan olemusta on mietitty ikiajat eikä selvää vastausta ole saatu. Tilli kertaa ehkä kuuluisimman sodan määritelmän: sota on politiikan jatkamista toisin keinoin, määritteli preussilainen sotateoreetikko Carl von Clausewitz.

”Mutta se mikä on viime aikoina itseä kiinnostanut on Michel Foucaultin toisinpäin käännetty lause, että politiikka on sodan jatkamista. Ajatus on se, että politiikka pyrkii vakiinnuttamaan ne valta-asetelmat, joita oli sodassa”, Tilli tiivistää ranskalaisen filosofin sanoman.

Sodan voi määritellä vielä yksinkertaisemmin.

”Se on ryhmien välistä, yhteisöjen välistä toimintaa. Sodan tavoite on tappaa silmittömästi vastapuolen ihmisiä tai ainakin haavoittaa heitä vakavasti”, tiivistää antropologian professori Douglas Fry, joka johtaa Indianan yliopiston rauhan ja konfliktien tutkimuksen laitosta.

Muinainen kiinalaiskenraali Sun-Tzu määritteli Sodankäynnin taito -teoksessaan korkeimmaksi sodankäynnin taidoksi vihollisen alistamisen ilman taistelua, mutta Fryn mielestä sodan ominaisuuksiin kuuluu olennaisesti tappaminen.

Fry tutkii alkuperäiskansojen ja muinaisten heimojen konflikteja ja rauhoja.

”Ehkä heimon päällikkö on kunnianhimoinen ja hän haluaa naapuripäällikön maat ja viljat saadakseen lisää alamaisia”, Fry kuvailee sodan mahdollisia alkulähteitä.

”Kyse ei ole siis vaikkapa yksittäisen ihmisen halusta kostaa toiselle ihmiselle. Tietysti kyse voi olla myös kostosta. Ehkä toinen ryhmä hyökkäsi ensin ja nyt täytyy tappaa ja haavoittaa heitä kostoksi. Yksilöiden välinen väkivalta ei kuitenkaan ole se pääasiallinen motivaatio, vaan kyse on ryhmistä.”

Kyseessä voivat olla myös yksittäisten ihmisten halut, jotka muuttuvat yhteisöille sotien perusteluiksi.

Kosto ja resurssikilpailu ovat pääasiassa moderninkin sodankäynnin takana. Natsi-Saksan johtaja Adolf Hitler haikaili sotaan Ranskan kanssa kostaakseen Versaillesin rauhan. Idästä haettiin lisää elintilaa.

Yhdysvallat vetäytyi juuri Afganistanista 20-vuotisen sodan jälkeen. Sota alkoi kostona syyskuun yhdennentoista päivän terroristi-iskuista vuonna 2001.Yhdysvallat kävi myös Irakin sodan, jonka taustasyinä nähtiin alueen öljyvarojen hallinta.

Motiivina voi olla myös ideologia. Ristiretkiä käytiin ainakin julkisesti uskonnon nimissä, samalla tavalla kuin ääri-islamistien järjestö ISIS nykyisin käy omaa sotaansa.

Kylmässä sodassa Yhdysvallat ja Neuvostoliitto kävivät sijaissotia kommunismin tai kapitalismin nimissä. Tilli näkee ideologian varsin olennaisena osana sotaa.

”Ideologiahan se sotaisuuskin on, sieltä se idea tulee tarttua aseisiin ja lähteä tappamaan toisia ihmisiä”, Tilli kuvailee.

Uskonnolla on usein ollut roolinsa sodissa, jos ei sodan alkusyynä niin sen tukena. Tilli on tutkinut suomalaisten pappien roolia jatkosodassa, jossa sielunpaimenet korostivat muun muassa sodan ristiretkimäistä luonnetta.

”Ei varsinaisesti evankelisluterilainen ajatus”, Tilli toteaa.

Monen antropologin mukaan sotaa on ollut niin kauan kuin on ollut ihmisyhteisöjäkin ja jopa ennen niitä.

He käyttävät esimerkkinä muun muussa sitä, että ihmisen lähisukulaiset simpanssitkin käyvät ryhminä verisiin konflikteihin toisten simpanssien kanssa.

Ensi merkit ihmisten välisistä taisteluista ovat 10 000 vuoden takaa. Afrikasta Turkana-järven rannalta löytyi 27 väkivallan runtelemaa ruumista, jotka kuolivat ilmeisimmin kahakassa. Tutkimus julkaistiin Nature-tiedelehdessä.

Tuntuukin historian valossa jopa oudolta, että ihmiskunta voisi olla käymättä sotaa.

Fryn tutkimusten perusteella on kuitenkin niin, että vaeltelevat ja yleensä hyvin tasa-arvoiset metsästäjä-keräilijöiden heimot kävivät hyvin harvoin varsinaisia sotia.

Konfliktin uhatessa he saattoivat vain siirtyä seuraavalle alueelle.

Lopulta muinaiset keräilijät asettuivat yleensä aloilleen rikkaille kalapaikoille. Pikkuhiljaa teltat muuttuvat taloiksi ja ruuan määrä kannusti lisääntymään. Maanviljelys kehittyi paikoitellen ja asteittain 10 000–6 000 vuotta sitten.

Kun asutus monipuolistui, nousi yhteisöistä johtajia ja eliittiä, merkkejä omaisuudesta ja rikkaudesta. Yhteiskuntaluokat syrjäyttivät tasa-arvon. Arkeologisiin löydöksiin ilmestyi merkkejä sodista.

Isot heimokunnat muuttuivat lopulta kuningaskunniksi. Sitten noin 4 300 vuotta sitten syntyi maailman ensimmäinen oikea imperiumi, Akkadia. Se sivuutti pienet taistelut lähiresursseista. Sillä oli jo tarvittava taito ja logistiikka lähettää sotajoukkoja yli tuhannen kilometrin päähän rajoiltaan.

Ihmiset kehittivät monimutkaiset kuningaskuntansa ja imperiuminsa usein itsenäisesti. Muinaisen Amerikan ja muinaisen Euraasian välillä ei ollut kontaktia. Silti yhteiskunnat kehittyivät hyvin samanlaisiksi kuninkaineen ja sotineen.

”Ei sodan alkupiste ole mysteeri, nämä kuviot toistuvat uudelleen ja uudelleen.”, Fry tiivistää.

Voisi kysyä myös, onko mies sotaisa. Hyvin suurelta osin sotimisen ovat historiassa hoitaneet arkeologisten todisteiden valossa miehet, vaikka on poikkeuksiakin.

Naisia on haudattu aseiden kanssa soturihautoihin ja heitä on kohonnut kuuluisiksi sotapäälliköiksi, kuten muinaisten skyyttien Tomyris ja ranskalainen Joan D’Arc satavuotisessa sodassa.

Tillillä on sekä lyhyt että varsin pitkä vastaus kysymykseen ihmisen sotaisuudesta.

”Jos ihminen kasvatetaan ja aivopestään sotaisaksi, niin hän varmasti sitä on. Jos taas rauhaisaksi, niin hän on sitä. Korostan inhimillisyyden ja kasvatuksen roolia”, Tilli tiivistää lyhyen vastauksen.

”Tämä on niin perustava kysymys, että väitän, että koko moderni politiikan teoria perustuu sen pohtimiselle, onko ihminen sotaisa”, Tilli innostuu vastaamaan pitkästi.

Tilli aloittaa 1600-luvun englantilaisesta filosofista Thomas Hobbesista. Hänen teoriansa käsitteli sitä, miten suvereeni valta syntyy.

Vallan pohjana on yhteiskuntasopimus, jossa valta on kansaa edustavalla suvereenilla, eli noihin aikoihin yleensä kuninkaalla. Häntä tarvitaan pitämään yllä järjestystä ja lakia.

Hobbesin mukaan luonnontilassa sen sijaan yksilöt ja väkijoukot ovat sotatilassa kaikkia vastaan.

Ajatusta jalosti muun muassa liberalismin isä ja filosofi John Locke, joka näki taas että luonnontilassakin ihmisellä on oikeuksia, oikeus elää ja omistaa.

Mutta Lockekin oli sitä mieltä, että ilman yhteiskuntaa niin sanottu luonnontila saattaa yltyä sotaan.

Täysin eri linjoilla oli 1700-luvulla vallan kolmijako-opin kehittänyt ranskalainen filosofi Montesquieu. Hän oli sitä mieltä, että luonnontilassa ihminen on liian arka tosissaan käymään toisensa kimppuun ja vasta yhteiskunta mahdollistaa sodan.

Kansanvaltaa ajanut Jean-Jacques Rousseau vei asian jo niin pitkälle, että hänen silmissään luonnontila oli autuas tila, jossa yksilöt olivat vapaita, onnellisia ja suopeita toisilleen. Yhteiskunnassa taas syntyvät olot, joissa taistelu ja aggressiivisuus pääsevät kunnolla esille.

Myöhemmin John Stuart Mill 1800-luvulla tuli jo siihen tulokseen, että luonnontila on suhteellinen käsitys.

Englantilainen Mill oli sitä mieltä, että ihmisissä on laajasti kaikenlaisia ominaisuuksia, roistomaisuutta ja sankaruutta, sotaisuutta ja rauhantahtoisuutta, ja on hyvin vaikea sanoa ehdottomasti, millaisia ominaisuuksia ihmisessä on luonnostaan.

Kaikki luonnontilan käsitettä käyttivät korostivat, että se on teoreettinen käsite ja puhdasta luonnontilaa tuskin on ollut.

Silti ihminen ei aina välttämättä ole sotaisa.

Fryn mukaan on vastakkainenkin tapa katsoa asiaa. Hänen mukaansa monella antropologilla on ennakkoasenne, että sota on ainaista. He ovat tarkastelleet muinaisia ihmisyhteisöjä ja todenneet, että yhteisöt ainakin kävivät puolustussotia.

“Moni antropologi ei vain osaa edes ajatella, että on ollut ihmisryhmiä, jotka ovat eläneet täysin sodattomassa tilassa”, Fry sanoo.

Sen sijaan Fry on käynyt läpi useita muinaisia käänteitä, joissa muut antropologit näkivät puolustussodan. Hän ei löytänyt vastaavia todisteita siitä, että mitään tällaista olisi tapahtunut.

“On myös hyvin heikko argumentti väittää, että koska löydämme merkkejä vaikka 4 000 vuotta sitten käydyistä taisteluista, niin ihminen on aina ollut sotaisa.”

Sinänsä ajatus ihmisten valmiudesta puolustussotiin saattaa vaikuttaa maalaisjärkiseltä. Varsinkin Suomessa julkisissa puheissa korostetaan puolustusta.

“Suomalainen maanpuolustustahdossa puolustussota on kulmakivi. Vaikka sitä joskus Suomen armeijaksikin sanotaan, niin meillä on puolustusvoimat. Ajatus on, että suomalainen ei hyökkää”, Tilli kertoo.

Kun sota muuttuu puolustamisesta hyökkäämiseksi, sotilaat ovat historian valossa usein alkaneet epäröidä. Näin kävi osin Suomessakin, kun jatkosodassa armeija astui vanhan rajan yli toisen maalle.

Fry on tutkinut myös niin sanottuna rauhanjärjestelmiä eli yhteisöjä, jotka saattoivat elää vuosisatoja samalla alueella käymättä sotaa koskaan keskenään.

Väkivaltaa saattoi kyllä olla, mitä Fry kuvailee yksittäisten ihmisten tai pikkujoukkojen verikostoiksi. Ne olivat kuitenkin kaukana varsinaisesta sodasta.

Esimerkkinä rauhanjärjestelmistä Fry mainitsee Kanadassa Labradorin niemimaalla eläneet kolme alkuperäisasukasheimoa, jotka elivät hyvin kauan rauhaisasti keskenään käymättä sotaan toisiaan vastaan.

”Tosin rauhanjärjestelmät ovat rauhassa keskenään systeemin sisällä. Ulkoisia uhkia vastaan taas sama järjestelmä ei varsinaisesti päde”, Fry jatkaa.

Kun eurooppalaiset saapuivat Amerikkaan, majavannahkakauppa oli houkutteleva tulonlähde. Muut heimot pyrkivät Labradorin niemimaalle pyytämään majavia. Kun kilpailijat uhkasivat rauhanjärjestelmää, heimot häätivät sissisodalla tunkeilijat pois.

Nykyään Euroopan Unioni on Fryn mielestä oiva esimerkki rauhanjärjestelmästä. On myös valtioita, jotka eivät ole käyneet sotaa pitkään aikaan.

Islannilla ei ole armeijaa ollenkaan. Samoin naapurimaamme Ruotsi on onnistunut pysymään muutaman vuosisadan ulkona sodista, vaikka sen jokainen lähimaa Euroopassa on hukkunut useampaan otteeseen vereen.

Se, onko ihminen sotaisa on siis pohjimmiltaan kysymys siitä, että millainen ihminen on luonnontilassa ja millainen poliittinen yhteisö silloin on.

”Sanotaanko näin, että ihmisellä on kyky sodankäyntiin”, Fry tiivistää.

Tillin näkemys kysymykseen siitä, onko ihminen siis sotaisa on lopulta, että se on tärkeä ja hyvä kysymys.

“Ja sitä mietitään liian vähän!”

Lue lisää Tieteen suuret arvoitukset: Onko ihmisen pisin ikä jo lyöty lukkoon – vai löytyykö elämän pidennys nuorten elimistön mekanismista?