Pitääkö pissalla käydä useammin, jos on vain yksi munuainen?

Lasten tiedekysymyksissä pohditaan myös huonekasvien hapentuotantoa, kyyneleiden jäätymistä ja myrkyllisiä sieniä. Entä värjäävätkö punajuuret kompostin?

On hyvä käydä säännöllisesti vessassa.

Robin Strandell, 9

Munuaisten tehtävä on poistaa ihmisestä ylimääräistä vettä ja suolaa sekä haitallisia aineita kuten ureaa ja lääkeaineita.

Monella ihmisellä on kahden munuaisen sijaan vain yksi, ja he voivat olla ihan terveitä. Toinen munuainen on vähän niin kuin varaosa, eikä sitä välttämättä tarvita.

Ihmisen jolla on vain yksi munuainen ei tarvitse käydä useammin virtsaamassa kuin ihmisen, joilla on kaksi munuaista.

Pissaa syntyy munuaisissa koko ajan ja sitä varastoidaan alavatsalla olevaan virtsarakkoon. Ihmiselle tulee pissahätä, kun tuo rakko täyttyy. Virtsatessa rakko tyhjenee ja sinne mahtuu taas uutta pissaa.

Siihen, kuinka usein pitää käydä pissalla, vaikuttaa eniten kertyneen pissan määrä. Siihen taas vaikuttaa eniten se, kuinka paljon ihminen on juonut.

Virtsan pidättely liian pitkään voi kuitenkin joskus olla munuaiselle jopa vaarallista, joten on fiksua käydä pissalla ainakin kolmen tunnin välein paitsi nukkuessa.

Timo Jahnukainen

lasten munuaislääkäri

HUS, Uusi lastensairaala

Kasvien lehdet tuottavat vaihtelevia määriä happea.

Kuinka kauan tavallisella huonekasvilla kestää tuottaa hapettomassa huoneessa happea, jotta ihminen voisi kerran vetää keuhkonsa täyteen?

Elian Julkunen, 11

Kasvien yhteyttäminen voi tuottaa tunnissa jopa 2–3 litraa happea niiden lehtien pinta-alasta laskettua neliömetriä kohti.

Yhteyttämisen nopeus riippuu kuitenkin ratkaisevasti valon voimakkuudesta. Huoneissa on yleensä niukasti valoa, joten tuotto on yleensä vain noin 0,2 litraa lehtineliömetriltä. Ison huonekasvin lehtien pinta-ala on noin 0,15 neliömetriä. Se pystyy näin ollen tuottamaan happea 0,03 litraa tunnissa huonetilassa.

Aikuinen voi vetää keuhkoihinsa ilmaa viitisen litraa, joista noin yksi litra on happea. Huonekasvi joutuu siis yhteyttämään 33 tuntia tuottaakseen riittävästi happea yhteen syvään sisäänhengitykseen.

Aika lyhenee neljäsosaan, jos lasketaan vain aikuisen kuluttama happi, sillä uloshengitysilmassa on noin 16 prosenttia happea.

11-vuotiaan pojan keuhkojen tilavuus on noin kaksi litraa. Huonekasvi yhteyttää siis sen ikäisen pojan sisäänhengitykseen tarvitseman happimäärän yli kaksi kertaa nopeammin kuin aikuista varten tarvittavan määrän.

Hapettomassa huoneessa kasvit kuitenkin tukehtuvat. Aluksi huoneilmassa täytyisikin olla vähintään kaksi prosenttia happea. Pimeään aikaan kasvit eivät myöskään tuota lainkaan happea. Lisäksi kasvien soluhengitys eli niiden aineenvaihdunnallinen reaktio kuluttaa rahtusen happea sekä yöllä että päivällä.

Hengittämässämme ilmassa on yleensä noin 21 prosenttia happea. Jotta huonekasvi muuttaisi 20 neliön huoneen ilman kahdesta happiprosentista 21 prosenttiin, aikaa menisi peräti 30 vuotta.

Esa Tyystjärvi

kasvifysiologian ja -biofysiikan dosentti

Turun yliopisto

Kyyneleet maistuvat suolalta.

Mikä on kyyneleen jäätymispiste? Sehän on suolainen ja suolaa on käytetty jään sulattamisessa

Siiri Heikkinen, 9

Puhdas vesi jäätyy nollan celsiusasteen lämpötilassa. Suola tosiaan muuttaa tuota jäätymispistettä.

Kyyneleessä on kuitenkin suolaa vain noin yksi sadasosa. Se on niin vähän, että kyynel jäätyy jo puolen asteen pakkasella.

Jos pakkasta on siis edes puoli astetta, kyyneleet eivät sulata jäätä. Jään sulatuksessa käytetään rakeista suolaa tai hyvin vahvaa suolaliuosta.

Lasse Makkonen

dosentti, johtava tutkija

Teknologian tutkimuskeskus VTT

Kärpässieni on myrkyllinen, joten sitä ei saa poimia.

Jos eläin syö myrkkysientä ja kuolee siihen, niin kuoleeko myös eläin, joka syö kuolleen eläimen?

Aatos Tikka, 8

Varmaa vastausta kysymykseen ei ole. Asiasta ei ole tieteellistä tietoa. Todennäköisesti vastaus kuitenkin riippuu varsinkin sienilajista.

Mitä ilmeisimmin ainakin suippumyrkkyseitikin orellaniini ja valkokärpässienen amatoksiinit ovat niin voimakkaita myrkkyjä, että ne voivat tappaa myös raadonsyöjän. Nuo myrkyt eivät häviä esimerkiksi keittämälläkään, joten ne säilyvät todennäköisesti myös raadossa pitkään.

Sen sijaan esimerkiksi korvasienen gyromitriini kaiketi haihtuu, laimenee ja muuntuu ennen uhrin kuolemaa, jolloin raadonsyöjä luultavasti ei saa myrkytystä. Koska raadonsyöjä ei myöskään usein syö koko raatoa ja on kooltaan sitä isompi, myrkkyannos ei ole valtava.

Sieniä syövät eläimet, kuten myyrät, oravat, porot, linnut, sienisääskien toukat ja etanat eivät ylipäätään yleensä haksahda myrkyllisiin sieniin. Ne ovat vuosituhansien saatossa tapahtuneen evoluution kuluessa oppineet valikoimaan niille myrkyttömät ravintokohteet.

Esa Hohtola

eläinfysiologian emeritusprofessori

Oulun yliopisto

Punajuurista lähtee runsaasti väriä.

Onko valmis multa eri väristä kuin normaalisti, jos kompostiin laitetaan 5 kiloa punajuuria?

Konsta Kinnunen, 9

Asiaa ei ole todennäköisesti tutkittu perinpohjaisesti. Mitä ilmeisimmin suurikaan määrä kompostiin laitettuja punajuuria ei kuitenkaan vaikuta syntyvän mullan väriin.

Punajuuren punainen väri johtuu monenlaisista väriaineista eli pigmenteistä. Nekin joutuvat hajottajamikrobien ja muun kompostin pieneliöstön ravinnoksi.

Lopputuotteena syntyy yleensä tummaa eli tavallisen mullan väristä multaa kompostoituvan materiaalin väristä ja määrästä riippumatta.

Saman asian voi huomata vaikkapa vaahterametsikössä. Vaikka suuri määrä kirkuvan punaisia lehtiä varisee maahan syksyisin, vaahterametsän mullan väri ei silmin nähden eroa vaikkapa koivikon tai lepikon mullan väristä.

Asiaa voi olla kuitenkin mielenkiintoista testailla. Jos kompostori on hyvin toimiva, punajuuren värjäyskyky selvinnee muutamassa kuukaudessa! Taajama-alueiden ulkopuolella sallituissa avokomposteissa koe kestää hieman pidempään.

Heikki Setälä

kaupunkiekosysteemitutkimuksen professori

Helsingin yliopisto

