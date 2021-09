Tiibetin ylängöltä löytyi kahden lapsen kätten töitä. Ne ovat ehkä aikansa denisovanihmisten lasten osoitus luovuudesta. Vai ensimmäinen graffiti?

Käsien jälkiä on painettu iät ja ajat seiniin ja kiviin.

Jos kädet ovat tahriintuneet työssä tai vaikkapa leikkiessä, on aika luontevaa painaa käden jälki johonkin.

Ja reunustaa ääriviivat vaikkapa maaperän aineksilla.

Milloin näistä jäljistä tulee taidetta? Tätä pohtivat nyt ihmisen esihistorian tutkijat ja taidehistorioitsijat. Kädenjälkiä on näet löytynyt peräti noin 200 000 vuoden takaa.

Tiibetin ylängöltä Quesangin alueen kalkkikivistä löytyi vuonna 2018 kiinnostava kohta. Kivessä erottui melko selvästi yhdeksän käden- ja jalanjälkeä.

Kiinnostaviksi jäljet tekee se, että ne on ajoitettu noin 200 000 vuotta vanhoiksi. Ne olisivat siis vanhimpia merkkejä ihmisen luomasta taiteesta, jos jäljet halutaan niin nähdä.

Jäljet löysi ylängöltä kiinalaisen Guangzhoun yliopiston David Zhangin johtama ryhmä.

Guangzhoun yliopiston tutkijat ajoittivat kiven iän radiometrisin keinoin. He laskivat, miten kalkkikiven sisältämä uraani on ajan saatossa hajonnut.

Tulokseksi saatiin aikahaarukka 169 000–226 000 vuotta ennen ajanlaskun alkua.

Arkeologiassa luolataide tai niin sanottu parietaalitaide viitaa taideteoksiin, joita on muinoin tehty luolan seinille tai kiviin.

Ne voivat olla piirroksia ja kaiverruksia kallioiden katoissa ja luolien sisätiloissa. Kädenjäljet lasketaan niihin. Tiibetissä kädenjäljet ovat kuitenkin ulkosalla kalkkikivessä.

Löytö voisi kuitenkin olla varhaisin tunnettu esimerkki tämäntyyppisestä parietaalitaiteesta.

Löydön arvoa lisää se, että jäljet on tehty korkealla Tiibetin ylängöllä. Quesang sijaitsee noin 4 200 metrin korkeudella merenpinnasta.

Siellä on kylmä lähes aina, siis kesät talvet, ja myös jääkausien välisinä aikoina. Happea on näin korkealla selvästi vähemmän kuin merenpinnan tasolla.

Tuo aika 200 000 vuotta sitten oli keskimmäistä pleistotseenikautta. Ovatko kädenjäljet siis myös todiste siitä, että Tiibetin ylängöllä asuttiin vaikeissa oloissa pysyvästi?

Luultavasti jäljet painoi kaksi lasta. Tämä on selvitetty jälkien koon perusteella. Toinen lapsista oli ehkä noin seitsemän vanha ja toinen noin 12-vuotias.

Tukea ikävuosille on haettu lapsien yleisistä kasvukäyristä. Niitä on julkaissut esimeriksi Maailman terveysjärjestö WHO.

Käsiä on ehkä alunperin käytetty kaapimiseen. Maaperästä irronneita väriaineksia on sitten levitetty kiveen myös kädenjäljen ympärille.

Jäljet ovat säilyneet travertiinissa. Se on on makean veden kalkkikivi.

Tiibetissä kivi on syntynyt geotermisestä lämmöstä, kuumien lähteiden vesien lähellä. Hyvä vertaus tällaisen kiven syntyyn on se kalkki, jota kehittyy ajan myötä kodin vedenkeittimessä.

Kun travertiini on vielä pehmeää, siihen jää kädenjälki. Kovettuessaan se on kuin kivi.

Löytöpaikka on ylänköä ja siellä on siksi viileää kesät talvet.

Kädenjälkiä löytyy yleensä esihistoriallisista luolista. Niitä on ympäri maapalloa aina Indonesian Sulawesistä Espanjan El Castilloon.

Näiden luolien luolataidetta on pidetty vanhimpina esimerkkeinä ihmisen luomishalusta.

Vaikka Tiibetin kivien ikää arvioisi hyvin varovaisesti, ovat kiven kädenjäljet 3–4 kertaa vanhempia kuin muut löydetyt luolamaalaukset tai kiveen tehty taide.

Ydinkysymys on, pidetäänkö näitä kädenjälkiä taiteena. Se riippuu katsojan määritelmästä.

”Jäljistä ei sinänsä ollut mitään hyötyä”, sanoo arkeologi Thomas Urban Cornellin yliopistosta New Yorkissa.

Hän on aiemmin tutkinut ihmisen arkeologisia jalanjälkiä esimerkiksi New Mexicon alueella Yhdysvalloissa.

”Mielestäni voimme nähdä nämä kädet taiteellisena työnä, luovana käytöksenä. Niissä on jotain selvästi inhimillistä”, hän sanoo Cornellin yliopiston uutispalvelulle.

Piirrokseen on rajattu jäljet tarkasti.

Osa tutkijoista uskoo, että löydettyjen yhdeksän kädenjäljen ja jalanjäljen paikkoja on mietitty.

Niissä on haettu kuin asetelmaa. Ne on selvästi painettu liukkaan kiven pintaan.

Leikkivätkö lapset ehkä mudassa, kun aikuiset ammensivat vettä kuumalla lähteellä?

”Ehkä lapset sanoivat: ’hei katsokaa, laitoin käden jäljen näiden jalanjälkien päälle’”, Urban pohtii.

”Tämä oli ehkä aikansa esitys, siis live-esitys. Kiinnostavaa tässä on tietysti se, että ne on tehty niin kauan sitten.”

Sitäkään ei tiedetä, olivatko nämä leikkisät ja luovat lapset nykyihmisen edeltäjiä. Ehkä he olivat denisovanihmisiä, nykyihmisen lähiserkkuja. Heidän luitaan on alkanut löytyä eri puolilta Aasiaa.

Tutkimuksen julkaisi Science Direct.