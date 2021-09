Nasa etsii Kuuhun vuonna 2023 lähetettävän Viper-mönkijän avulla raaka-aineita, joiden avulla astronautit voisivat selvitä karussa ympäristössä. Kuun etelänavan ympäristö on tutkijoille aivan uutta maisemaa, sanoo hankkeen tutkija.

Viper-mönkijän päätehtävä on etsiä vesijäätä Kuun etelänavan alueelta.

Kun Yhdysvallat palaa Kuuhun 2020-luvulla, maa aikoo viedä astronauttinsa Kuun etelänavan tuntumaan.

Ihminen astuu Kuun pinnalle ehkä lähellä kraatteria, jonka nimi on Nobile.

Yhdysvaltain avaruushallinto Nasa kertoi maanantaina, että se lähettää Nobilen kraatterin lähelle tutkimusrobotti Viperin, joka etsii alueelta Kuun vesijäätä.

Viper on tarkoitus lähettää Kuuhun vuoden 2023 lopulla. Kantorakettina on SpaceX-yhtiön Falcon Heavy, kertoo verkkosivu Space.com.

Miehitetty kuualus Artemis 3 taas laskeutunee myöhemmin lähelle tätä kraatteria joskus 2020-luvulla.

Kraatteri Nobilen kuvasi muun muassa kuuluotain Lunar Orbiter 4 kesällä 1967. Kuvassa pohjoinen on ylhällä.

Kraatteri Nobile on läpimitaltaan yli 73 kilometriä. Se on lähellä Kuun maantieteellistä etelänapaa.

Kuuhun vuonna 2023 vietävä mönkijä Viper on golfkärryn kokoinen. Se laskeutuu alueelle, joka on lähes pysyvästi varjossa.

Seutu on kuitenkin tarpeeksi tasainen mönkijälle. Viper on suunniteltu kestämään sata päivää. Se matkaa noin 16–24 kilometriä kraatterin tai kraattereiden pohjilla ja poraa Kuun pintaa ainakin kolmesti.

Mönkijä on osa hanketta, jossa valmistellaan eri aluksin ihmisen paluuta Kuuhun.

Veden löytäminen Kuusta on Viperin tärkein tehtävä. Kuusta löytyvää vesijäätä voidaan käyttää juomavetenä, mutta vesi kelpaa myös rakettien polttoaineen raaka-aineeksi.

Vedestä saa polttoainetta eli vetyä ja happea, kun vesi on eroteltu eri alkuaineiksi elektrolyysin avulla.

Tankkaus Kuussa alentaa ratkaisevasti rakettien polttoaineen kuluja. Kuussa valmistettu polttoaine on arviolta noin 20 kertaa halvempaa kuin maapallolta sinne tuotu.

Nobilen kraatterin pimeää maisemaa Kuun etelänavan seudulla. Yli 70 kilometriä leveän kraatterin sisällä on pienempiä kraattereita – ja vesijäätä.

Nasan Artemis-hanke tähtäsi alun perin ihmisen lähettämiseen Kuuhun jo vuoden 2024 lopulla.

Tähtäin on yhä sama, mutta hanke viivästynee. Kuinka monta kuukautta tai vuotta, sitä ei tiedetä.

Artemis-ohjelmassa ehkä jo kolmas lento vie Kuuhun kaksi amerikkalaista. Toinen näistä astronauteista on nainen.

Tällä kertaa Yhdysvallat alkaa heti rakentaa pysyvää tukikohtaa Kuun pinnalle.

Kuussa ei siis vain pistäydytä, kuten kuudella kuulennolla Apollo-hankkeessa vuosina 1969–1972.

Viperin avulla Nasa etsii raaka-aineita, joiden avulla ensimmäiset ja myös niitä seuraavat astronautit voisivat selvitä karussa ympäristössä.

Jos vettä löytyy helposti, muuttaa se kuumatkan luonnetta, sanoo Daniel Andrews Viper-hankeen johdosta Britannian yleisradion BBC:n mukaan.

Hän on töissä Nasan Amesin tutkimuskeskuksessa Kaliforniassa.

Jo pitkään on tiedetty, että miljardeja tonneja jäätä on syvällä Kuun napaseutujen kraattereissa. Jään löysivät ja vahvistivat Kuuta kiertäneet luotaimet 2010-luvulla.

Napaseudun joidenkin kraatterien pohjalla lämpötila laskee –223 asteen lähettyville. Kraatterien pohjat ovat koko aurinkokuntamme kylmimpiä alueita.

Kraatterien pohjalle lankeavat varjot takaavat sen, että pohjalla pinnan alla kylmässä on paljon jäätä. Jää myös säilyy alueella, jossa on koko ajan hyvin kylmää.

Viper auttaa tutkijoita ymmärtämään, ”missä jäätä on, kuinka paljon ja kuinka syvällä”, sanoo Andrews.

Kuun etelänavan ympäristö on tutkijoille aivan uutta maisemaa, sanoo Anthony Colaprete, joka on Viper-hankkeen tutkija.

Etelänavan seudulla on esimerkiksi korkeita vuoria. Kuun muu pinta, joka näkyy Maahan, on pitkälti basalttitasankoa. Kuun toinen puoli on rosoisempi.

Mönkijän täytyy selviytyä tässä maastossa, jossa on yöllä hyvin kylmää ja päivällä hyvin kuumaa.

Kuun etelänavalla varjot ovat pitkiä, koska Aurinko paistaa koko ajan lähellä horisonttia.

Nämä varjot hankaloittavat mönkijän liikkeitä. Mönkijä on kyllä varustettu hyvin etuvaloin.

Sille on kuitenkin ehkä vaikeaa lähettää käskyjä Maasta, jos ja kun mönkijä kulkee kraatterien pohjalla.

Siitä huolimatta mönkijä seurannee lennonjohdon käskyjä lähes reaaliajassa, veikkaa avaruusinsinööri Darlene Lim BBC:n mukaan.

Mönkijän vie Kuun etelävanan tuntumaan yksityinen avaruuslentoyhtiö Astrobotic.

Yhtiö teki Nasan kanssa 199,5 miljoonan dollarin sopimuksen jo kesällä 2020, kun Nasa kilpailutti kuuhankkeitaan.

Etelänavan seudulle viedään lähivuosina lisää laitteita. Ne kaikki valmistelevat ihmisen saapumista Kuun etelänavan alueelle.

Kuuhun vienee miehistön Nasan oma iso SLS-kantoraketti. Sarjan ensimmäinen on lähes valmis. Sitä on koottu viime viikot Floridassa.

SLS:n nokkaan asetetaan kokoonpanohallissa lähiviikkoina ensimmäinen miehistöalus, Orion.

Ensimmäinen SLS lähtee matkaan ehkä niukin naukin tänä vuonna, aluksi ilman miehistöä. Lento saattaa tyhjän Orionin radalle, joka kiertää Kuun.

Samalla tämä Artemis-1-lento käynnistää konkreettisesti Nasan Artemis-hankkeen ehkä jo vuoden lopulla. Jo kolmannen lennon tähtäin on miehitetyssä lennossa Kuuhun.

