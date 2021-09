Syyskuussa 1971: Musta ja valkoinen rotta tunnuksena oven päällä alkoi kansainvälinen biologisen alkoholitutkimuksen kongressi Helsingissä. Kolmen päivän aikana käsitellään alkoholin vaikutusta ihmisten ja rottien keskushermostoon ja aineenvaihduntaan sekä alkoholismin periytymistä.

Mukana on noin kuusikymmentä edustajaa kaikkiaan kahdestatoista maasta, kaukaisimmat Chilestä ja Yhdysvalloista. – –

Koolla on nyt ensimmäinen biologisen alkoholitutkimuksen kansainvälinen kongressi maailmassa. Tohtori Kalervo Eriksson luonnehtii kokouksen ainutlaatuisuutta todeten, että varmasti joka vuosi jossain päin maailmaa pohditaan kuinka ihminen juo, ”kun on pienenä potkittu päähän". – –

Nämä tutkijat pyrkivät selvittämään, mitkä biologiset, ihmisen sisäiset tekijät säätelevät alkoholinkäytön määrää. Lähes kaikki tämän alan merkittävät tutkijat ovat nyt Suomessa.

Eräät alkoholinkäyttöä säätelevät tekijät ovat perinnöllisiä. Suomessa jo vuonna 1966 tehdyssä laajassa kaksostutkimuksessa osoitettiin, että perinnöllisyys on yksi tärkeimmistä alkoholinkäyttöön vaikuttavista tekijöistä. – –

Ensimmäisenä kongressipäivänä käsiteltiin alkoholinkäytön aineenvaihduntatekijöitä ja valtaosa alustuksista esitteli rottakokeiden tuloksia.

”Rottien alkoholin nauttiminen ei ole suoraan verrannollista ihmisten alkoholinkäyttöön, mutta paljon yhteisiä tekijöitä on olemassa”, toteaa tohtori Olof Forsander Alkoholintutkimussäätiöstä.

”Esimerkiksi alkoholin palaminen tapahtuu rotilla samalla mekanismilla kuin ihmisillä ja humalan vaikutukset ovat samantapaisia. Alkoholinkäytön syyt kyllä ovat eri juttu.”

Yksi syy kongressin saamiseen Suomeen on se, että täällä ollaan rottakokeissa erittäin pitkällä. Tohtori Kalervo Eriksson on onnistunut kehittämään kaksi toisistaan perinnöllisesti eroavaa rottakantaa.

Toinen, alkoholista riippuvainen kanta juo vapaaehtoisessa valintatilanteessa kymmenprosenttista alkoholia niin paljon kuin niiden elimistö pystyy sietämään. Toinen rottakanta taas nauttii vapaaehtoisessa valintatilanteessa pääasiassa vettä.

Muualla maailmassa ei ole onnistuttu kehittämään yhtä selvästi alkoholinnauttimisen suhteen toisistaan eroavia eläinkantoja. Jo kongressin ensimmäisenä päivänä ulkomaiset tutkijat ovat pyytäneet saada näitä eläimiä tutkimusaineistokseen. – –

Kun saadaan tarkoin määriteltyä, mitkä biologiset tekijät rotilla aiheuttavat niiden taipumuksen ”juoppouteen”, on mahdollista kehittää myös lääkkeitä, joilla näihin tekijöihin vaikutetaan. – –

Tutkijat tähdentävät, että on erheellinen käsitys pitää alkoholinkäyttöä tyypillisesti inhimillisenä ilmiönä. Monet eläimet etsivät aktiivisesti alkoholia sisältävää ravintoa.

Esimerkiksi elefantit ovat suhteellinen säännöllisesti kerran vuodessa humalassa ja apinoista voi tulla juoppoja.

Eriksson sanoo, että alkoholismia voidaan nimittää periytyväksi sairaudeksi. Alkoholin nauttimisen säätely sekä vähäinen että runsas käyttö on perinnöllistä.

Tosin rottakokeissa on todettu, että raittius on periytymisessä vallitseva ominaisuus, juoppous väistyvä. Toisin sanoen, jos toinen rottavanhemmista on juoppo ja toinen raitis, jälkeläisissä on enemmän raittiita.

Yhdysvalloissa on kokeiltu rotilla vastaavasti huumausaineita, pääasiassa morfiinia. Siellä on todettu että kaikki morfiininkäyttäjärotat ovat myös ”juoppoja". Ilmeisesti on siis olemassa joku yhteinen biologinen, kemiallisin keinoin mitattavissa oleva perusta, joka säätelee sekä huumausaineiden että alkoholin käyttöä.

Tohtori Eriksson aikookin seuraavaksi kokeilla, ovatko "juopot" rotat myös synnynnäisiä morfinisteja.