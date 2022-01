Ruokamme ja juomamme näyttäisivät ja maistuisivat sangen erilaisilta, jos emme olisi hoksanneet valjastaa pieneliöitä keittiöapulaisiksemme. Tässä makupaloja niiden valmistamista herkuista, olkaa hyvä!

Kootaanpa tarjolle pikkupurtavaa, tapaksia. Leikataan aimo viipaleet salamia ja metvurstia. Nostetaan kaveriksi kumpu hapankaalia ja toinen sen korealaista versiota kimchiä.

Asetellaan viereen paksu pala pavuista tehtyä tempeä, punasientä, punaista riisiä ja minikuppi soijakastiketta. Lisätään vielä valikoima juustoja ja pari terttua viinirypäleitä. Juomalaseihin kaadetaan viiniä ja alkoholittomaksi vaihtoehdoksi kombuchaa.

Ennen kuin ryhdymme nautiskelemaan, pysähdytään hetkeksi ja kiitetään pieneliöitä. Ilman niitä näitä herkkupaloja ei olisi – tai valtaosaa käyttämistämme elintarvikkeista ylipäätään.

Mikrobien valmistama ruoka on jopa auttanut meitä sinnittelemään hengissä, kun ravinnosta on ollut pulaa.

Hapankaalin hapattaja

Vihannesten säilöminen hapattamalla oli ennen vanhaan monen perheen pelastus. Kun syksyn tuore sato oli loppunut ja uutta satoa sai vielä odottaa, säilötyistä vihanneksista sai vatsantäytettä ja vitamiineja. Bakteeri, joka vastasi tästä hengenpelastustyöstä, on nimeltään Leuconostoc mesenteroides.

Se aloittaa maitohappokäymisen hapankaalissamme. L. mesenteroidesta ei tarvitse erikseen lisätä hapatusastiaan, sillä se elää luonnostaan kaalin ja kaikenlaisten vihannesten pinnalla.

Kuten nimityskin kertoo, hapatus lisää happamuutta. Se taas parantaa ruoan säilyvyyttä, koska moni ihmiselle haitallinen bakteeri ei pärjää happamissa oloissa.

L. mesenteroidekselle käy itselleenkin köpelösti. Vaikka bakteeri aloittaa hapatuksen, happamuuden lisääntyessä se kuolee. Tämän jälkeen hapatusta jatkavat toiset maitohappobakteerit, jotka sietävät happamuutta paremmin.

Korealaisesta hapankaalista kimchistä on viime vuosina tullut muoti-ilmiö länsimaissa. Mikrobiologian näkökulmasta sen hapatus ei kuitenkaan poikkea muiden vihannesten hapatuksesta. Kimchin hapatuksen aloittaa L. mesenteroideksen lähilaji Leuconostoc kimchii, ja jatkosta huolehtivat muut maitohappobakteerit.

Maitobakteerien hapattama kimchi lisää suosiotaan.

Makua ja väriä makkaraan

Metvursti ja salamikin ovat maitohappotuotteita, vaikka moni ei niitä sellaisiksi miellä. Kummankin kypsytykseen tarvitaan maitohappobakteereita, ja molempien happamankirpeä maku syntyy niiden ansiosta.

Metvurstin ja salamin perinteisestä väristä on puolestaan kiittäminen stafylokokkeja. Elintarvikkeisiin niitä tahdotaan ani harvoin, sillä ne tunnetaan pikemmin tulehdusten aiheuttajina kuin hyötybakteereina.

Kestomakkarat ovat poikkeus. Niiden valmistuksessa on usein avustanut Staphylococcus xylosus. Sen erikoispiirre on, että se tuottaa punaista pigmenttiä. Väriaine suojaa bakteeria kylmältä, mutta samalla se tulee värjänneeksi makkaramassan.

” Punariisin home sisältää samanlaista ainetta kuin lääke, jolla vähennetään kolesterolia.

Jos taas olet joskus ihmetellyt, miksi salamien kuoren pinnalla on valkoista härmää, kyseessä on homesieni nimeltä Penicillium nalgoviense. Sen ilmaantuminen salamin pinnalle on makkaramestarille hyvä uutinen, sillä se estää haitallisten mikrobien kasvua.

Valkoinen sienikasvusto suojelee salamia haitallisilta mikrobeilta.

Homesientä vegaanille

Hometta löytyy myös punaisen riisin pinnalta. Kyseessä on ikivanha aasialainen ruoka, jossa riisiin sekoitetaan Monascus purpureus -sientä. Sienen punainen rihmasto kasvaa riisinjyvien päälle ja tekee niistä syvän purppuranpunaisia. Käytännössä ruoka on siis homehtunutta riisiä.

Länsimaissa kiinnostus punariisiä kohtaan virisi, kun sen havaittiin sisältävän luontaista statiinia. Homeessa esiintyvä monakoliini on kemialliselta rakenteeltaan samanlainen kuin lovastatiini, jota käytetään kolesterolia alentavana lääkkeenä. Monakoliinin määrä punariisissä kuitenkin vaihtelee suuresti, joten sitä ei suositella lääkkeiden korvikkeeksi.

Jos punariisi on homehtunutta riisiä, silloin vegaanien suosimaa tempeä voitaneen kutsua homehtuneiksi pavuiksi.

Homesieni, joka paputahnan saa aikaiseksi, on nimeltään Rhizopus oligosporus. Oikeissa oloissa, eli 30–40 asteen lämmössä, valkoinen homemassa peittää pavut jo parissa päivässä. Lisäksi sieni tuottaa aineita, jotka estävät muiden homeiden ja haitallisten bakteerien juurtumista papumassaan.

Ihmisen onneksi R. oligosporus ei tuota mitään terveydelle haitallisia aineita. Näin ei kuitenkaan ole ollut aina. Sienen esimuoto Rhizopus microsporus tuottaa useita myrkkyjä, eivätkä sen homehduttamat pavut kelpaisi ihmisravinnoksi. R. oligosporusta pidetäänkin R. microsporuksen ”kesytettynä” muotona. Kesyttäminen on tapahtunut joskus satoja vuosia sitten Indonesiassa, mistä tempe on kotoisin.

Suosittu lihankorvike quorn on sekin valmistettu homeesta. Kyseessä on punahome Fusarium venenatum. Se löydettiin 1960-luvun lopulla maaperänäytteestä Englannista, Marlow’n kaupungin liepeiltä projektissa, jossa homesienistä etsittiin lihankorvikkeita. F. venenatum valikoitui jatkokehitykseen ainoana sienenä 3 000 näytteen joukosta.

Valinta perustui siihen, että sienen rihmat olivat epätavallisen pitkiä ja muistuttivat näin lihassolujen säikeitä. Lisäksi rihmaston proteiinipitoisuus oli suuri, mikä teki siitä mahdollisen lihankorvikkeen.

Koska Fusarium-ryhmän lajeissa on paljon toksiineja tuottavia lajeja, F. venenatumia testattiin peräti kaksitoista vuotta, ennen kuin se hyväksyttiin ihmisravinnoksi. Lähilaji F. graminearum on paha viljakasvien tuholainen.

Homeisista pavuista on tehty tempeä jo satoja vuosia.

Juustoon poimuja ja reikiä

Hometta näkyy myös juustoissa. Geotrichum candidum on yleinen jokapaikanhome, joka on helppo tunnistaa: Kun juustossa on valkoinen, poimuinen pinta, voi olla lähes varma, että se on G. candidumin aiheuttama. Tavallisimmin näitä poimuja näkee vuohenjuustoissa.

Kun G. candidum asettuu juuston pinnalle, se on juustonvalmistajalle hyvä uutinen. Se nimittäin estää haitallisten homeiden kasvun.

Juustomestari voi halutessaan jättää juuston kypsytyksen kokonaan G. candidumin huoleksi. Näin syntyvät esimerkiksi ranskalaiset Saint-Marcellin-juustot, joita peittää G. candidumin muodostama yhtenäinen valkoinen peite.

Jos juustomestarilla kuitenkin on mielessään brie-juusto, hän antaa G. candidumin raivata tilaa toiselle homeelle, Penicillium camembertille. Jälkimmäinen ei näet aina juurru kunnolla juuston pintaan, jos G. candidum ei ole tehnyt siinä esityötä. Ne myös kasvavat yhdessä paremmin. Yhteistyönä juuston makukin tasapainottuu: yksinään P. camemberti voi kitkeröittää juuston reunan.

” Emmentalin hajun tuottaa bakteeri, jonka sukulaiset viihtyvät akneihon finneissä.

Sinihomejuustoissa pomona häärii kolmas home, Penicillium roqueforti. Se on eri maata kuin kaksi edellistä, sillä se on ujo luolien laji. Sen käyttökelpoiset ominaisuudet huomattiin vahingossa, kun ihmiset säilyttivät ruokatavaraa kellareissa.

Sinihomejuustoja valmistetaan edelleen viemällä homeen asuttamaan kellariin leipää. Kun home on tarttunut leipään, sitä ripotellaan juustomassaan. Kypsymisen edetessä juustomassaan tehdään reikiä, jotta home pääsisi syvälle juuston ytimeen.

Propionibakteerin röyhtäilemä hiilidioksidi rei’ittää emmentalin.

Pähkinäinen aromi bakteerista

Entä emmental, jota me suomalaiset erityisesti rakastamme? Rakkautemme johtuu siitä, että 1800-luvulla maahamme saapui kymmenittäin sveitsiläisiä juustomestareita työtä etsimään. Suomalaiset, jotka vasta opettelivat maitotalouden alkeita, saivat sveitsiläisten opeilla lentävän lähdön juustonvalmistuksen saloihin.

Yksi sveitsiläisten jakamista salaisuuksista oli Propionibacterium freudenreichii, joka ei viihdy missään muualla niin hyvin kuin emmentaljuustossa. Grammassa emmentalia on arvioitu olevan noin miljardi P. freudenreichii -bakteeria.

Se saa ravintonsa syömällä maitohappoa. Kiitokseksi bakteeri tuottaa asetaattia ja propionihappoa ja röyhtäilee hiilidioksidia päälle. Asetaatti ja propionihappo antavat emmentaljuustoille hapokkaan ja pähkinäisen maun, ja hiilidioksidikuplista syntyvät juustoihin reiät.

Monien nenään emmental haiskahtaa hieltä. Sille on luonnollinen selitys: hiki saa osan aromistaan propionihaposta, jota tuottavat iholla viihtyvät propionibakteerit. Näistä ihobakteereista tunnetuin on Propionibacterium acnes, jota esiintyy akneihon finneissä.

Muutama vuosi sitten italialaiset tutkijat raportoivat löytäneensä propionibakteerin, joka elää viinirypäleköynnöksissä. Tarkempi tutkimus paljasti, että kyseessä oli aknebakteeri, joka oli hypännyt ihmisen finnistä viinirypäleeseen ja sopeutunut elämään siinä. Bakteeri sai nimekseen Propionibacterium acnes var. zappae, muusikko Frank Zappan mukaan. Zappa kun mainitsi finnit Jewish princess -laulussaan.

Väriä varpaanvälistä

Parin tapasjuustomme pinta hivenen punertaa. Väri on melko varmasti Brevibacterium linens -bakteerin tekosia. Se tuottaa karotenoideja, kellanpunaisia pigmenttejä, joista muodostuu ohut värikerros juuston pintaan.

B. linens menestyy yleensä huonosti kilpailussa muiden mikrobien kanssa mutta kasvaa hyvin sellaisissa juustoissa, joita pestään kypsymisen aikana. Peseminen nimittäin estää hiivojen kasvun, jolloin B. linens onnistuu pitämään pintansa.

Tunnettuja esimerkkejä B. linensin värittämistä juustoista ovat port salut ja limburger. Kumpikin niistä tunnetaan myös voimakkaasta varpaanvälin tai hikisen sukan tuoksusta. Senkin saa aikaan B. linens, joka viihtyy juuston lisäksi iholla, erityisesti jalkapohjissa ja varpaanväleissä. Bakteeri tuottaa saman väkevän ominaistuoksun sekä jalkahikeen että juustoihin.

Tarkkaan ottaen lemun saa aikaan bakteerin erittämä metaanietioli, jota esiintyy lähes kaikessa, mikä haisee pahalta: ulosteessa, löyhkäävässä hengityksessä ja mädissä kananmunissa.

” Kukaan ei tiedä, mistä ja miten soijakastikkeen maun antava hiiva ilmestyy.

Mutta mistä B. linens on päätynyt juustoon? Yksi arvaus on, että se olisi ensi kertaa siirtynyt limburgeriin belgialaisten munkkien jaloista. Perimätiedon mukaan munkit valmistivat sitä aikanaan polkemalla juustomassaa paljain jaloin. Toisaalta B. linensin ominaistuoksua uhkuvia juustoja on olemassa kymmenittäin, joten bakteerilla lienee ollut juustoihin monta eri reittiä.

Port salut -juustossa haisee sama bakteeri kuin hikisissä sukissa.

Toivottu yllätysvieras

Mysteeri on myös soijakastikkeen päämaustajan Zygosaccharomyces rouxiin alkuperä. Se on hiiva, jota ilman soijakastike ei maistuisi soijakastikkeelta. Mistä Z. rouxii kastikkeeseen tulee, on kuitenkin arvoitus.

Zygosaccharomyces-lajit rakastavat sokeria ja elävät luonnossa lähinnä mätänevillä hedelmillä. Soijapapu ei kuitenkaan ole hedelmä, eikä soijakastikkeen valmistuksessa käytetä hedelmiä. Z. rouxiita ei myöskään lisätä soijapapuliuokseen. Se vain ilmestyy sinne, kun hetki on sopiva.

Erityinen aromi, jonka Z. rouxii soijakastikkeeseen tuottaa, kuuluu furanoneiksi kutsuttuihin aromaattisiin aineisiin. Täsmälleen samaa furanonia tuottaa mansikka, ja se aikaansaa myös mansikan tunnusomaisen aromin. Erikoista on, että vaikka aromiaine on sama, soijakastike ja mansikat eivät tuoksu tai maistu samalta.

Zygosaccharomyces-lajien erikoispiirre on, että ne voivat elää äärimmäisessä kuivuudessa. Z. rouxiin sukulainen Zygosaccharomyces bailii asettuu mielellään muun muassa hilloihin, hunajaan, majoneesiin ja jopa sinappiin – ja on siksi yksi pahimmista elintarvikkeiden pilaajista.

Vaikka emme miellä hilloa tai juoksevaa hunajaa kuivaksi vaan pikemmin kosteaksi, mikrobeille ne ovat rutikuivia elinympäristöjä. Tämä johtuu siitä, että vesi on sitoutunut sokereihin eikä ole useimpien mikrobien käytettävissä. Juuri siksi nämä tuotteet ovat hyvässä turvassa muilta kuin Zygosaccharomyces-ryhmän mikrobeilta.

Kombuchan päätekijä osaa valmistaa sokerista selluloosaa.

Diasetyyli ryydittää juomaa

Erityinen on myös toiseksi ruokajuomaksi valitsemamme kombuchan tärkein ainesosa Komagataeibacter xylinus. Se on harvoja bakteereita, jotka tekevät sokereista selluloosaa, ja niidenkin joukossa se tuottaa selluloosaa tehokkaimmin. Itse asiassa kombuchan pohjana olevasta ”teesienestä” pääosa on K. xylinuksen tuottamaa selluloosaa.

Kombucha on vanha venäläinen juoma, josta on viime aikoina tullut suosittua länsimaissa. Jos onnistut saamaan palan teesientä itsellesi, juomaa on helppo tehdä kotona. Teesientä vain ruokitaan sokerilla ja mustalla teellä. Kun sienikasvusto, musta tee ja sokeri muhivat yhdessä noin viikon, tuloksena on hapahkoa ja ravitsevaa juomaa.

Sieneen asettuu kombuchaa valmistettaessa myös lukuisa joukko erilaisia hiivalajeja, mutta ne eivät juuri vaikuta kombuchan makuun.

Toinen juomavaihtoehtomme näyttää olevan chardonnayta, kertoo pullon etiketti.

Valkoviiniämme maustaa siinä elävä Oenococcus oeni -bakteeri. Se muuttaa omenahappoa maitohapoksi, ja tässä prosessissa syntyy diasetyylia. Jos sitä syntyy liikaa, sitä pidetään makuvirheenä. Sen sijaan pieni määrä diasetyylia antaa etenkin chardonnay-viineille kaivatun voimaisen maun.

Diasetyylia syntyy myös olutta pannessa, mutta koska maku ei useimpien mielestä sovi olueen, oluenvalmistajat koettavat estää sen muodostumista tai päästä siitä eroon.

Diasetyyli antaa ominaismaun myös piimälle, ja silloin siitä vastaa usein bakteeri Lactococcus lactis var. diacetylactis. Voihin makua antavaa diasetyylia tuottaa puolestaan Streptococcus diacetylactis.

Diasetyylia voidaan myös valmistaa teollisesti. Aine on herättänyt keskustelua, koska hengitettynä diasetyyli voi vahingoittaa keuhkoja ja aiheuttaa sairauden, jota kutsutaan popkornkeuhkoksi. Sitä on diagnosoitu erityisesti popkorntehtaiden työntekijöillä.

Mimoletten kuoressa häärivät punkit.

Pinnassa voi näkyä eliöitä

Tarjottimellamme lepää vielä viipaleet saksalaista milbenkäseä ja ranskalaista mimolettea. Kun tarkastelet näiden juustojen kuorta lähemmin, siinä näkyy paksu kerros eläviä ja kuolleita punkkeja. Koska ne näkyvät paljaalla silmällä, niitä ei lasketa mikrobeiksi, mutta keittiön pikkuapulaisiksi nekin voidaan tässä tapauksessa hyväksyä.

” Punkit erittävät neraalia, joka tuottaa juustoon häivähdyksen sitruunaa.

Milbenkäsessä punkkilajina on Tyrolichus casei ja mimolettessa Acarus siro. Punkit eivät toimita juustossa tyhjän virkaa, vaan niiden erittämät entsyymit ovat olennainen osa juustojen kypsymisprosessia ja antavat juustoille tunnistettavan maun.

Punkkijuustojen ystävien mukaan näissä juustoissa on muista juustoista poiketen herkullinen sitruunainen säväys. Väite lienee totta. Kummankin juuston punkit erittävät aromiainetta nimeltä neraali. Tämä aromi on osa sitraalia, joka antaa sitrushedelmille niiden sitruunaisen tuoksun. Neraali tuoksuu sitruunaiselta yksinäänkin.

Miten punkkijuustojen valmistajat varmistavat, että punkit eivät syö koko juustoa, sitähän voidaan kypsyttää yli vuosikin?

Asia varmistetaan kypsyttämällä juustot laatikossa, jonka pohjalla on jauhoa. Silloin punkit syövät pääasiassa jauhoa ja tyytyvät elämään juuston reunassa. Mimolette-juustossa elävä A. siro onkin itse asiassa pikemmin jauhopunkki kuin juustopunkki.

