Tutkimus: Hyväosaisten lapsilla on enemmän sisua ja uteliaisuutta, joilla pärjätä koulussa – ”Kannustamisen kulttuuri ei ole hirveän vahva Suomessa”

Suuri tutkimus Helsingin ja yhdeksän muun teollisuusmaan koululaisista selvitti psykologisia taitoja, jotka auttavat koulutyössä. Selvisi, että sisu ei olekaan erityisen suomalainen piirre.

Uteliaisuus, luottamus, sisu ja monet muut koulunkäyntiä tukevat psykologiset ja sosiaaliset taidot ovat jakaantuneet selvästi lasten ja nuorten sukupuolen sekä perheen sosioekonomisen taustan mukaan

Asia selvisi laajassa, useita teollisuusmaiden kaupunkeja kattaneessa tutkimuksessa. Mukana oli Suomesta kuusi tuhatta helsinkiläistä koululaista, joista puolet oli kymmenenvuotiaita ja puolet 15-vuotiaita.

Teollisuusmaiden järjestön OECD:n järjestämään SSES-tutkimukseen osallistui Helsingin lisäksi samanlainen otos koululaisia yhdeksästä muusta kaupungista. Näitä olivat muun muassa Ottawa Kanadasta, Houston Yhdysvalloista, Istanbul, Moskova ja Portugalin Sintra.

Suurtutkimus keskittyi nimenomaan kartoittamaan motivaatioon ja sosiaalisuuteen liittyviä taitoja eikä suoraan koulutehtävissä tarvittavia kognitiivisia eli tiedollisia taitoja.

”Sosioemotionaaliset taidot auttavat hyödyntämään kognitiivisia taitoja. Niiden avulla saadaan kognitiiviset taidot käyttöön”, Helsingin yliopiston akatemiaprofessori Katariina Salmela-Aro selittää.

Hän johti Helsingin osuutta tutkimuksesta yhdessä Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kehittämispalvelupäällikkö Marjo Kyllösen kanssa.

Vaikka tutkimuksessa puhutaan tunnetaidoista, kyse on Salmela-Aron mukaan pikemminkin motivaatiosta ja sosiaalisista taidoista.

Salmela-Aro yllättyi hienoisesti siitä, että perisuomalaiseksi hyveeksi mainostettu sisu ei olekaan erityisen suomalainen piirre.

Suomalaislapsilla ja -nuorilla oli tutkimuksen mukaan vähemmän sisua tai sinnikkyyttä kuin tutkimuksen osallistujilla keskimäärin.

”Suomalainen sisu on myytti ainakin näiden tulosten perusteella.”

Kuitenkin Suomessa sisu selittää enemmän oppilaiden välisiä koulumenestyksen eroja kuin muualla.

”Suomessa arvostetaan sisukkuutta, ja ehkä se siksi selittää meillä enemmän koulumenestystä”, Salmela-Aro kertoo.

Vielä sisuakin enemmän hyvää koulumenestystä ennusti uteliaisuus. Lisäksi apua näytti olevan luottamuksesta ja jämäkkyydestä.

Motivaatio- ja sosiaalisia taitoja kasaantui enemmän hyväosaisten perheiden lapsille.

Koululaisten taidot luottamuksesta empatiaan ja uteliaisuudesta sisuun ja jämäkkyyteen olivat huomattavasti yleisempiä lapsilla ja nuorilla, joiden vanhemmat kuuluivat korkeampiin sosioekonomisin ryhmiin, kuin niillä, joiden vanhemmat olivat pienituloisia ja vähän koulutettuja.

Yhteys oli samanlainen kaikissa kaupungeissa, myös Helsingissä.

”Korkeamman sosioekonomisen taustan vanhemmat ymmärtävät sosioemotionaalisten taitojen merkityksen ja arvostavat niitä. Sinua tuetaan, jos olet kiinnostunut asioista, otat vastuuta tai pysyt sisukkaasti tehtävissä. Tässäkin mielessä yhteiskunta alkaa olla jakautunut.”

Tulos tukee Salmela-Aron mukaan aiempia havaintoja siitä, että perhetaustan merkitys koulumenestyksessä on vahvistunut Suomessa.

”Suomi ei enää mitenkään erotu edukseen.”

Sosioemotionaalisissa taidoissa näkyi myös selvä sukupuolten välinen ero. Se oli suurimpia juuri Suomessa.

Tytöillä korostuivat poikia enemmän vastuunotto, empatia, yhteistyö ja suvaitsevaisuus. Pojilla sitä vastoin oli enemmän esimerkiksi energisyyttä, optimismia ja jämäkkyyttä.

Energisyydessä ja optimismissa sukupuoliero poikien hyväksi oli kaikkein suurin.

”Tytöt ottavat enemmän paineet sisäänsä ja he kokevat riittämättömyyttä. Kaikki koulumenetystä selittävät taidot ovat heillä alhaisempia. Tytöillä on kyllä vuorovaikutustaitoja. Pojilla on taas yksilöön liittyviä taitoja enemmän.”

Salmela-Aro huomauttaa, että myös uuden kouluterveyskyselyn mukaan tyttöjen kyynisyys ja koulu-uupumus on lisääntynyt voimakkaasti.

Kouluterveyskysely on tehty pandemian aikana, ja siinä näkyi etäkoulun vaikutus. OECD:n tutkimuksen aineisto kerättiin sen sijaan ennen pandemiaa 2019.

Kolmas voimakas jakolinja OECD:n tutkimuksessa oli ikä. Kaikki taidot paitsi jämäkkyys ja suvaitsevaisuus olivat 15-vuotiailla alempia kuin kymmenenvuotiailla.

”Oli aika dramaattinen tulos, että nämä taidot laskevat niin paljon nuoruudessa.”

Salmela-Aro selittää ikäryhmien välisiä eroja selittää sillä, että etenkin lapsuudesta nuoruuteen varttuvien tyttöjen viihtyminen koulussa vähenee. Nuoruudessa myös käsitys koulun merkityksestä muuttuu realistisemmaksi, kun lapsuuden innostus väistyy.

”Tämä on ehkä signaali kouluille, että panostettaisiin enemmän siihen, että löydettäisiin paremmin jokaisen nuoren vahvuudet. Kannustamisen kulttuuri ei ole hirveän vahva Suomessa.”

Vaikka esimerkiksi optimismi tai sinnikkyys saattavat vaikuttaa pysyviltä luonteenpiirteiltä, Salmela-Aro korostaa, että kyse on taidoista, jotka voivat muuttua ja joissa voi kehittyä.

”Niiden eteen täytyy tehdä töitä.”

Koska motivaatio- ja sosiaaliset taidot haurastuvat juuri nuoruudessa, silloin olisi tärkeää tukea näiden taitojen hankkimista.

Mitään uusia oppiaineita tai hankkeita ei tarvita näiden taitojen kehittämiseen, vaan niihin tulisi Salmela-Aron mukaan kiinnittää huomiota kautta linjan koulun arjessa.