Miksi ihmiset eivät ole tyytyväisiä siihen, mitä heillä on?

Lasten tiedekysymyksissä pohditaan myös kuuminta planeettaa, presidentin valitsemista ja ensimmäistä rakennusta Suomessa. Entä miten kellot viisarit osaavat olla oikeassa ajassa?

Jakob Martikainen, 11

Ihmisillä on hyvin eri määrä asioita elämässään.

Jollakin voi olla hyviä ystäviä, terveyttä, paljon mielekästä tekemistä sekä rakastava ja turvallinen koti. Toiselta taas voi puuttua noita asioita. Useimmiten tyytyväisyys vaatii, että ainakin tietty määrä tuollaisia asioita on kunnossa.

Ihmisillä on myös usein taipumus huomata helpommin huonot ja uhkaavat kuin hyvät asiat. Se on auttanut ihmislajia selviytymään vuosituhansien aikana.

Pelkkien vikojen näkeminen ympärillään voi kuitenkin aiheuttaa jatkuvasti pahaa mieltä aivan suotta.

Tyytymättömyyden syynä voi myöskin olla se, että kaverit, yhteiskunta tai media luovat mielikuvia asioista, joita ihmisellä pitäisi olla ollakseen tyytyväinen. Liika vertailu toisiin tekee kuitenkin ihmisen helposti tyytymättömäksi.

Toisaalta vertailu toisiin on joskus myös tärkeää. Jos itsellä on vaikkapa kovasti mieltä painavia ajatuksia, on syytä pyytää apua eikä potea huonoa omaatuntoa omasta tyytymättömyydestä.

Toisten tyytymättömyyden tai tyytyväisyyden syitä voi olla myös hankala arvioida. Joskus näyttää siltä, että jollain on kaikki tosi hyvin tai vastaavasti huonosti, mutta oikeasti ei ehkä olekaan.

Kannattaakin monesti kysyä muilta, miten heillä menee – auttaminen ja autetuksi tuleminen usein lisäävät tyytyväisyyttä.

Johanna Ahola-Launonen

etiikan ja yhteiskuntafilosofian tutkijatohtori

Aalto-yliopisto

Venus on toiseksi lähimpänä Aurinkoa ja Maa kolmanneksi. Lähimpänä on Merkurius. Piirroksessa planeetat ovat aivan liian lähekkäin.

Miksi Venus on kuumin planeetta, vaikka Merkurius on lähempänä aurinkoa?

Hilma Pelkonen, 9

Planeettojen etäisyys Auringosta määrittää suurelta osin niiden lämpötilan – mutta ei kuitenkaan kokonaan.

Lähimpänä Aurinkoa sijaitsevan Merkuriuksen lämpötila nousee noin 430 celsiusasteeseen auringonpaisteen puolella. Mutta koska planeetan ympärillä ei ole kaasukehää eikä sen pinta varaa lämpöä, lämpö vuotaa sieltä helposti pois.

Merkurius myös pyörii hitaasti, mikä ei tasaa lämpötilan vaihteluja. Planeetan yöpuolella lämpömittari näyttää jopa 180 astetta pakkasta.

Aurinkokunnan kuumimman planeetan Venuksen lämpötila on noin 470 astetta. Korkea lämpötila johtuu sijainnin lisäksi planeettaa ympäröivästä paksusta kaasukerroksesta.

Venuksen kaasukehä on lähes kokonaan hiilidioksidia, joka estää tehokkaasti lämmön säteilemisen ulos planeetalta. Tilanne on hyvin erilainen kuin kotiplaneetallamme Maassa, jonka kaasukehä koostuu pääasiassa typestä ja hapesta.

Silja Pohjolainen

tähtitieteen dosentti ja yliopisto-opettaja

Turun yliopisto

Presidentti Sauli Niinistö valittiin toiselle kaudelle vuonna 2018.

Sauli on ollut presidenttinä kaksi kertaa peräkkäin. Voidaanko hänet valita uudelleen 6 vuoden tauon jälkeen?

Vilma Kaukonen, 8

Vastaus kysymykseen löytyy Suomen perustuslaista. Perustuslain 54 pykälässä säädetään tasavallan presidentin kuuden vuoden pituisesta toimikaudesta. Sama henkilö voidaan valita presidentiksi enintään kahdeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi.

Sauli Niinistö valittiin ensimmäiselle toimikaudelleen 2012 ja toiselle 2018. Kaksi peräkkäistä toimikautta täyttyy siten 2024, eikä häntä voida enää silloin valita.

Mutta sen jälkeen, kun uuden presidentin toimikausi vuonna 2030 päättyy, Niinistö voisi olla uudelleen ehdokkaana. Kyse ei ole enää peräkkäisistä toimikausista. Tuskin tämä käytännössä toteutuu, mutta mahdollista se on. Suomessa kaksi kautta toiminut presidentti ei ole koskaan ollut ehdokkaana enää välikauden jälkeen.

Ehdokkaita presidentinvaaliin voivat asettaa eduskuntapuolueet ja vähintään 20 000 äänioikeutetun joukko.

Lauri Tarasti

ministeri, vaaliasiantuntija

Ouluun kuuluvassa Yli-Iissä on Kierikin alue, jossa muinoin asuttiin. Sinne on rakennettu malliksi muinainen asumus.

Mikä oli Suomen ensimmäinen rakennus?

Mette Rostedt, 6

Kukaan ei tiedä tarkalleen, mikä oli Suomen ensimmäinen rakennus ja missä se oli. Rakennuksesta ei ole todennäköisesti jäänyt maan päälle mitään näkyviä jälkiä.

Arkeologit ovat kuitenkin pystyneet paikantamaan, että Suomen ensimmäisen rakennuksen pystyttivät ihmiset, jotka saapuivat jääkauden jälkeen mannerjäätikön alta paljastuneelle alueelle. Siitä on noin 10 000 vuotta aikaa.

Ensimmäinen rakennus oli hyvin todennäköisesti pyöreä kota, joka peitettiin eläinten nahoilla. Rakennukset olivat tuolloin hyvin kevyitä, usein siirrettäviäkin.

Ensimmäiset hieman enemmän nykyisiä rakennuksia muistuttavat rakennukset tehtiin Suomessa viitisentuhatta vuotta sitten. Niissä oli katot ja seinät. Niistäkään ei ole kuitenkaan jäänyt jäljelle kuin hentoja painanteita metsässä ja maan alla säilyneitä jäänteitä.

Suomen vanhimmasta yhä pystyssä olevasta rakennuksesta ei ole varmuutta. Todennäköisesti se on Jomalan kirkko Ahvenanmaalla. Kirkko on rakennettu luultavimmin vuosien 1270 ja 1290 välillä.

Panu Savolainen

arkkitehtuurin historian ja restauroinnin apulaisprofessori

Aalto-yliopisto

Kelloseppä korjaa vanhan kellon koneistoa.

Miten kellon viisarit osaavat liikkua juuri oikeassa ajassa koko ajan?

Eden Julkunen, 8

Kellojen osoittimet on tahdistettu rattaiden avulla liikkumaan oikeaan tahtiin. Esimerkiksi tavallisessa tasku- tai rannekellossa on kymmenkunta ratasta.

Tällaisten ilman paristoa tai muuta sähköä toimivien mekaanisten kellojen rataskoneiston käyntitahtia säädetään niin sanotulla heilurilla tai liipottimella ja spiraalilla. Niitä säätämällä kello saadaan siis käymään hitaammin tai nopeammin.

Pidemmäksi säädetty heiluri heilahtaa hitaammin ja lyhyemmäksi säädetty heiluri nopeammin. Säätäminen tapahtuu heilurin alaosassa olevaa säätömutteria kiertämällä. Ylöspäin kiertäessä heilurin pituus lyhenee ja alaspäin kiertäessä sen pituus pitenee. Samoin käy, kun liipottimessa olevaa spiraalia pidennetään tai lyhennetään.

Paristolla toimivat rannekellot sisältävät yleensä kvartsikiteen, jonka paristosta tuleva virta saa värähtelemään huimaa vauhtia. Värähtelyjä on 32 768 sekunnissa.

Ne ohjaavat mikropiiri-osasen kautta kellon pientä moottoria, joka pyörittää rataskoneistoa.

Helsingin rautatieaseman kellotornin sähköisen kellon toiminta poikkeaa tästä. Se on kytketty sähköisesti Väyläviraston pääkelloon, joka noudattaa virallista Suomen aikaa. Rautatieaseman kellon rataskoneisto siirtää osoittimia oikeaan tahtiin pääkellosta saatujen sähköpulssien mukaisesti.

Mika Saikku

Kelloseppäliiton hallituksen jäsen, Kelloseppäkoulun opettaja

Lähetä kysymys, kysyjän koko nimi ja ikä osoitteeseen hs.tiede@hs.fi. Palstaa toimittavat Touko Kauppinen ja Juha Merimaa.