Biisit tarttuvat kuin taudit – epätodennäköisintä on saada metalli ja dance -tartunta

Kanadalaiset matemaatikot sovelsivat musiikin latauksiin mallia, jotka yleensä käytetään tautien ja epidemioiden tutkimukseen. Ryhmä huomasi, että jokin musiikin laji voi olla tuhkarokkoakin tarttuvampaa.

Äkkiseltään saattaisi ajatella, että digitaalisessa muodossa olevan musiikin latauskerroilla ja epidemioiden tartuntakäyrillä ei olisi juurikaan yhteistä.

Uusi tutkimus osoittaa ehkä yllättävästi, että nämä kaksi erilaista asiaa ainakin leviävät matemaattisesti varsin samalla tavalla .

Ryhmä kanadalaisia matemaatikkoja julkaisi tutkimuksensa aiheesta Britannian kuninkaallisen tiedeseuran julkaisussa Proceedings of the Royal Society A syyskuussa.

Tutkimuksen vetäjä Dora Rosati kokeili ryhmänsä kanssa, miten epidemioiden mallintamiseen käytetty toimii SIR- mallinnus toimisi musiikkikappaleilla.

Tutkimuksen perusteella malli kuvaa musiikkikappaleiden leviämistä yhtä hyvin kuin tautienkin, toisin sanoen musiikkikappaleiden suosio kasvaa suurin piirtein samalla tavalla kuin taudit tarttuvat.

“Kun kyseessä on tauti, ihmisellä on tietty riski saada tartunta, kun hän päätyy kontaktiin jonkun sairastavan kanssa. Nyt näyttää siltä, että laulut leviävät samalla tavalla”, Rosati kertoo tiedotteessa. Tutkimuksesta kertoi myös The Guardian -sanomalehti

”Suuri ero on kuitenkin siinä, että laulujen suhteen kontaktin ei tarvitse välttämättä olla fyysistä.”

Kappaleet voivat “tarttua” sosiaalisen median, radion tai vaikka mainosten kautta.

Tutkijat laskivat myös eri musiikin tyylisuunnille omat tartuttavuusluvut. Ne kertovat, kuinka helposti jokin musiikin tyylilinja “tarttuu” kontaktien välillä.

Korkein tarttuvuusluku tutkimuksen mukaan oli elektronisen musiikin alalajilla electronicalla, jonka arvo oli 3 430. Sen mukaan tämän musiikin tyylisuunta olisi monta kertaa tarttuvampaa kuin tuhkarokko, jonka tartuttavuusluku on luokkaa 15.

Musiikin lajia edustavat muun muassa sellaiset hyvin suositut yhtyeet kuin brittiläinen The Prodigy ja australialainen Pendulum, joista jälkimmäisen suosio oli korkeimmillaan tutkimuksen tekohetkellä.

Sen sijaan esimerkiksi metallimusiikin tartuttavuusluku oli vain 3,7. Matalin luku oli ehkä yllättäen dancella, jonka arvo oli vaivaiset 2,7. Paremmin pärjäsi rock, jonka arvo oli 129 sekä rap tai hip-hop, jonka tartuttavuusluvuksi muodostui matemaatikkojen mallinnuksissa 320.

Tutkijat muistuttavat, että myös musiikkikappaleista puhutaankin usein tarttuvina, kuten taudeistakin.

Selvittääkseen epidemioiden tartuntakäyriä ja musiikkilatausten samankaltaisuutta matemaatikot kävivät lävitse noin 1,4 miljardia latausta nyt jo toimintansa lopettaneesta MixRadio -palvelusta.

MixRadio oli Nokian omistama musiikkipalvelu, jonka avulla yhtiön puhelimella saattoi kuunnella tai ladata musiikkia. Itse tutkimuksessa tutkijat keskittyivät tuhanteen suosituimpaan lataukseen vuosina 2007–2014.