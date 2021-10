Tutkijat ovat huolissaan monimuotoisuuden vähenemisestä. Olemme voineet tietämättämme menettää lääkkeiden ja ruuan tuotannon kannalta tärkeitä kasveja – perunakaan ei ole täysin turvassa.

Jackie Chan tunnetaan toimintaelokuvien sankarinäyttelijänä mutta nykyään myös Amazonian sademetsän loispistiäisenä. Acrotaphus jackiechani on yksi niistä noin 20 000 uudesta eliölajista, jotka tutkijat viime vuonna maapallolta löysivät.

”Kun jackiechani hyökkää loisimansa hämähäkin kimppuun, se käyttää näyttäviä ja monimutkaisia taistelutekniikoita. Siitä se on saanut myös nimensä”, kertoo professori Ilari E. Sääksjärvi.

Acrotaphus jackiecahi -loispistiäinen hyökkää rohkeasti loisimansa hämähäkin kimppuun, aivan kuin toimintaelokuvista tuttu Jackie Chan.

Sääksjärvi johtaa Turun yliopiston biodiversiteettiyksikköä ja tekee tutkimusta etenkin Amazonian sademetsässä. Viime vuoden aikana hänen ryhmänsä kuvasi tieteelle 70 uutta eläinlajia eri puolilta maailmaa.

Haaviin tarttui muun muassa isäntiensä käyttäytymistä manipuloivia loispistiäisiä, myrkyllistä seittiä tykittäviä hyönteisiä ja hämähäkki, joka muistuttaa väritykseltään jokerihahmon kasvomaalausta.

"Tavoitteenamme on etsiä ennestään tuntemattomia lajeja ja kertoa niiden tarinoita maailmalle. Jos ihmiset ymmärtäisivät, miten ainutlaatuista luontoa meiltä löytyy, sitä haluttaisiin ehkä myös suojella."

Uusia lajeja etsiessä törmää väistämättä myös lajien hupenemiseen.

Sääksjärvi kävi ensimmäisellä tutkimusretkellään Amazoniassa parikymmentä vuotta sitten, ja sen jälkeen iso osa tutuista alueista on tuhoutunut. Metsän kadotessa on todennäköisesti kadonnut myös moni laji.

"Jos ihmiskunta ei pian tee täyskäännöstä, maapallolta uhkaa tulevien vuosikymmenten aikana hävitä jopa miljoona eliölajia."

Valtaosa vielä löytämättä

Biodiversiteetti eli luonnon monimuotoisuus esiteltiin käsitteenä suurelle yleisölle ensi kertaa vuonna 1986. Silloin tutkijat olivat kokoontuneet Washingtoniin kertomaan lajikadon vaikutuksista päättäjille ja median edustajille.

He vertasivat luonnon monimuotoisuuden tuhoutumista tulipaloon kansalliskirjastossa ja vaativat nopeita toimenpiteitä ihmiskunnan yhteisen perinnön pelastamiseksi.

Biodiversiteetti pelkistetään usein lajikirjoksi, mutta Sääksjärven mukaan lajien määrä on vain yksi luonnon monimuotoisuuden ilmentymistä.

Jokaisella lajilla on nimittäin oma geneettinen kirjonsa, ja lisäksi lajit toimivat vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Näin syntyy eliöyhteisöjä ja ekosysteemejä, kuten metsiä ja koralliriuttoja.

Maapallon lajikirjoa on kartoitettu satoja vuosia, ja tieteelle on kuvattu noin kaksi miljoonaa eläintä, kasvia ja sientä. Suurin osa elämästä on kuitenkin yhä tavoittamatta.

Sääksjärven mukaan arviot eliölajien kokonaismäärästä vaihtelevat alle kymmenestä miljoonasta satoihin miljooniin. Olemme pystyneet tekemään tarkempia arvioita jopa Linnunradan tähtimäärästä kuin oman planeettamme lajistosta.

"Yleisin arvio asettuu noin 15 miljoonan paikkeille. Se tarkoittaa, että lähes 90 prosenttia maapallon eliölajeista odottaa vielä löytymistään."

Tunnetuista lajeista valtaosa on erilaisia hyönteisiä, hämähäkkejä, nilviäisiä ja äyriäisiä.

Yksin lyhytsiipisiä kovakuoriaislajeja on tunnistettu enemmän kuin kaloja, nisäkkäitä ja lintuja yhteensä. Pienet selkärangattomat ovatkin lajien määrässä mitaten maapallon valtiaita, ja juuri niistä suurin osa on kartoittamatta.

Sääksjärven mukaan tiedon puute on monella tapaa ongelmallista. Emme pysty arvioimaan, millaisia seurauksia yhden lajin sukupuutto aiheuttaa sitä ympäröivälle ekosysteemille.

Emme voi tietää, kuinka paljon olemme jo menettäneet esimerkiksi lääketutkimukselle tai ruoantuotannolle hyödyllisiä kasveja.

Ja ennen kaikkea emme pysty pitämään huolta luonnon monimuotoisuudesta, jos emme tiedä, millaisia lajeja olemme ylipäätään suojelemassa.

Etsintä tavattoman hidasta

Tuntemattomia lajeja löydetään ja kuvataan tieteelle parikymmentätuhatta joka vuosi. Määrä voi kuulostaa isolta, mutta todellisuudessa tahti on toivottoman hidas.

Yhdellä tutkimusretkellä on mahdollista kartoittaa vain pieni alue. Esimerkiksi Amazonian sademetsä vastaa pinta-alaltaan Länsi-Eurooppaa, ja tähän mennessä siitä on tutkittu tieteellisesti ainoastaan Helsingin kokoinen alue.

"Lajien etsiminen on valtavan suuritöistä. Muutaman kymmenen lajin löytäminen vaatii usein kuukausien maastotyötä, minkä jälkeen on edessä vielä kuukausia kestävä tutkimus ja kuvaaminen."

Uusia menetelmiä lajien kuvaamiseksi kehitetään toki koko ajan. Aikaisemmin lajeja tunnistettiin pelkkien ulkoisten tuntomerkkien avulla, mutta nyt apuna on esimerkiksi dna-viivakoodaukseksi kutsuttu tekniikka. Se tunnistaa lajin pienen dna-jakson avulla, aivan kuin kaupassa tunnistetaan tuote sen viivakoodista.

Vuonna 2003 kehitetty tekniikka on osaltaan mullistanut käsityksemme luonnon monimuotoisuudesta. Viivakoodauksen avulla on nimittäin havaittu, että monet yhdennäköiset eliöt jakautuvat dna:ltaan useaksi eri lajiksi.

Esimerkiksi Costa Rican luonnonsuojelualueella elävä Astraptes fulgerator -perhonen onkin yhden lajin sijaan kymmenen lajia. Ryhäkärpäsiin kuuluva Megaselia sulphurizona puolestaan jakautuu 16 lajiin.

Löytökin voi olla uhanalainen. Popanlangureja on vain 200–250 yksilöä

Kryptiset eli samalta näyttävät lajit ovat osoitus siitä, että planeettamme luonto on luultuakin monimuotoisempi. Toisaalta lajien jakautuminen on johtanut siihen, että yhä useampi laji putoaa uhanalaisten luokkaan.

Esimerkiksi marraskuussa 2020 Myanmarista löydetty Trachypithecus popa -apina julistettiin heti lajinvahvistuksen jälkeen äärimmäisen uhanalaiseksi.

Elämä ylläpitää elämää

"Jos maan matoset ja muut mitättömät nilviäiset yhtäkkiä kuolisivat, ei ihmiskunnalla kaikesta teknologiastaan huolimatta olisi elinaikaa todennäköisesti kuin muutamia kuukausia."

Näin luonnon monimuotoisuuden tärkeyttä perusteli biodiversiteetin isänä tunnettu biologi Edward O. Wilson vuonna 1996 julkaistussa esseekokoelmassaan. Vaikka teknologia on sittemmin kehittynyt huimaa vauhtia, riippuvuutemme luonnosta on pysynyt ennallaan.

"Elämä ylläpitää elämää. Kun tuhoamme muiden lajien elämän edellytyksiä, kavennamme myös omaa elintilaamme ja vaarannamme lopulta koko ihmiskunnan tulevaisuuden", Sääksjärvi kiteyttää.

Monimuotoinen luonto pitää huolta puhtaasta ilmasta ja vedestä, ravintoaineiden ja jätteiden kierrätyksestä, hiilensidonnasta ja ruoantuotannosta.

Osa näistä yhteyksistä on ilmiselviä: kaikki ymmärtävät yhteyttämisen merkityksen hapensaannille ja pölyttäjien merkityksen ruoantuotannolle.

Toisinaan yhteyttä ihmisen ja luonnon hyvinvoinnin välillä on vaikeampi hahmottaa.

Esimerkiksi rannikoiden koralliriutat ja mangrovekasvillisuus tarjoavat suojaa tulvia, hirmumyrskyjä ja tsunameja vastaan. Kilpikonnat ja hämähäkkiapinat osallistuvat puolestaan ilmastonmuutoksen torjuntaan: ne levittävät ruokaillessaan hedelmien siemeniä ja auttavat näin hiilidioksidia sitovia puita kulkeutumaan uusille alueille.

Näkyy pöydässä ja taudeissa

Biodiversiteetin hupeneminen näkyy jo monella tavalla elämässämme.

Ruoastamme 75 prosenttia on peräisin muutamasta kymmenestä ruokakasvista, ja niistäkin moni on ilmaston lämmetessä ja kuivuessa ajautumassa sukupuuttoon.

Esimerkiksi viidennes perunoista uhkaa kadota vuoteen 2050 mennessä. Kaakaota viljellään enää pienillä alueilla, ja lämpötilan noustessa viimeisetkin viljelmät voivat kadota.

Mitä yksipuolisempia viljelmämme ovat, sitä helpommin niitä kurittavat tuholaiset ja kasvitaudit, eikä villejä ruokakasveja ole biodiversiteetin huvetessa helppo löytää ruoantuotantoa turvaamaan.

Sääksjärven mukaan ruoantuotantoa on jo vaikeuttanut myös pölyttäjähyönteisten väheneminen, ja esimerkiksi Kiinassa omenapuita on jouduttu pölyttämään käsin.

Amazonian tuhoutuminen on puolestaan johtanut siihen, ettei sademetsä enää kykene haihduttamaan ja kierrättämään vettä entiseen tapaan. Vaikutukset näkyvät kuivuuskausina Etelä-Amerikan viljelmillä ja niukkuutena sikäläisten suurkaupunkien vesitaloudessa.

"Jos ruoantuotanto vaikeutuu entisestään, nähdään tulevaisuudessa yhä enemmän pakolaisvirtoja ja luonnonvaroihin liittyviä konflikteja."

Ruoantuotannon lisäksi biodiversiteettikato tuntuu terveydessämme. Sääksjärven mukaan käynnissä oleva koronaviruspandemia antaa osviittaa siitä, millaiselta elämämme saattaa näyttää tulevaisuudessa, jos elinympäristöjen tuho jatkuu entisellään.

Mitä laajemmin ihminen raivaa ympäristöä omaan käyttöönsä, sitä herkemmin erilaiset zoonoosit eli eläimestä ihmiseen tarttuvat taudit pääsevät leviämään.

Kansainvälinen luontopaneeli julkaisi viime syksynä raportin, jonka mukaan noin 30 prosenttia vuoden 1960 jälkeen ilmenneistä taudeista johtuu ihmisen levittäytymisestä.

"Luonnossa odottaa hirvittävä määrä viruksia, jotka pystyvät siirtymään meihin ja pahimmillaan aiheuttamaan koronavirusta herkemmin leviäviä ja sitä tappavampia pandemioita. Eikä nyt puhuta kymmenistä vaan mahdollisesti sadoistatuhansista viruksista."

Tutkimusten mukaan monimuotoinen luonto kytkeytyy myös immuunipuolustukseemme.

Olemme aiempaa vähemmän kosketuksissa monimuotoisen luonnon kanssa, mikä vaikuttaa haitallisesti elimistömme mikrobien koostumukseen.

Tämä puolestaan johtaa immuunijärjestelmän heikkenemiseen, mikä näkyy allergioiden, autoimmuunisairauksien, astman, suolistotulehdusten ja joidenkin syöpien yleistymisenä.

Monimuotoinen luonto tarjoaa myös elintärkeitä lääkkeitä. Miltä maailma näyttäisikään, jos esimerkiksi Penicillium chrysogenum -sieni olisi kuollut sukupuuttoon ennen penisilliinin keksimistä?

Käynnissä massasukupuutto

Monimuotoinen elämä on kukoistanut maapallolla ainakin 500 miljoonaa vuotta. Sinä aikana lajikirjoa on koetellut viisi massiivista joukkosukupuuttoa, joissa kussakin katosi vähintään kolme neljästä kasvi- ja eläinlajista lyhyen ajan kuluessa.

Nyt moni tutkija on tullut siihen tulokseen, että käynnissä on jälleen sukupuuttoaalto. Siinä missä aikaisemmat joukkotuhot johtuivat rajuista ilmastonmuutoksista, asteroiditörmäyksistä ja supertulivuorten purkauksista, kuudennen massasukupuuton takana on yksi eliölaji, ihminen.

Sen jälkeen kun maanviljely nosti lajimme maailmanvaltiaaksi, olemme tutkimusten mukaan hävittäneet yli 80 prosenttia nisäkkäistä, puolet kasveista ja kuudenneksen kaloista.

Nykyään lajeja katoaa sukupuuttoon arvioiden mukaan sata tai jopa tuhat kertaa nopeammin kuin aikana, jolloin ihmistä ei vielä ollut.

Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton IUCN:n punainen kirja luokittelee 28 prosenttia maapallon eliölajeista uhanalaisiksi. Tarkkoja lukuja on kuitenkin mahdotonta antaa, Sääksjärvi muistuttaa.

Punainen kirja kattaa vain pienen osan kaikista tunnetuista eliölajeista, ja suurin osa lajeista on vielä kokonaan löytämättä. Lisäksi lajeihin luokittelu antaa kapean kuvan siitä, millaista vauhtia luonnon biomassa on todellisuudessa huvennut.

Vuonna 2017 julkaistu tutkimus osoittaa, että myös elinvoimaisiksi luokiteltujen selkärankaislajien kannat ovat pienentyneet erittäin nopeasti, koska lajit ovat menettäneet miljardeja paikallisia populaatioitaan. Esimerkiksi villieläimistä lähes 70 prosenttia on kadonnut vuoden 1970 jälkeen.

Kato ruokkii katoa

Kun yksi laji kuolee sukupuuttoon, ekosysteemissä käynnistyy ketjureaktio, jonka vaikutukset voivat yltää yllättävän kauas.

Otetaan esimerkiksi susi: maailman suurin luonnossa elävä koiraeläin levittäytyi aikoinaan koko pohjoiselle pallonpuoliskolle, mutta vuosisatoja kestänyt metsästys ja vaino ajoivat sen 1800-luvulla sukupuuton partaalle. Vaikka kanta elpyi ja on nykyään vakaa, on susia niin Euroopassa kuin Pohjois-Amerikassa enää harvakseltaan.

Kun susien määrä vähenee, niiden saaliseläimiin kuuluvien hirvien määrä vastaavasti kasvaa. Liian tiheä hirvikanta estää puolestaan haapoja uusiutumasta.

Haapa on pohjoisten havumetsien puulaji, joka ylläpitää satojen lajien elämää niin eläessään kuin kuollessaan.

Elävä haapa tarjoaa kodin muun muassa valkoselkätikoille, näädille, oraville ja telkille. Lahoavaa haapatukkia taas asuttavat lukuisat sienet, sammalet ja hyönteiset punahäröstä poppelikiitäjään.

"Haapa on yksi esimerkki lajista, joka käynnistäisi kadotessaan satojen lajien sukupuuttoketjun. Siinä missä elämä ylläpitää elämää, sukupuutot ruokkivat sukupuuttoja", Sääksjärvi sanoo.

Ympäristökatastrofien yhteydessä puhutaan usein erilaisista keikahduspisteistä, kynnyksistä ja rajoista. Kun sellainen ylittyy, alkaa hallitsematon kierre, jota ei ihmisvoimin pysäytetä.

Lajit toimivat yhdessä. Punahärö joutui ahtaalle haapavanhusten hävitessä.

Esimerkiksi Amazonian harveneminen johtaa lopulta siihen, että sademetsä ei enää kykene kierrättämään sateita. Silloin trooppinen metsä kuihtuu savanniksi.

Biodiversiteetille tällaista rajaa on Sääksjärven mukaan vaikeaa määrittää. Yhtä mahdotonta on laskea, kuinka paljon monimuotoisuutta olisi juuri ja juuri riittävästi pitämään yllä ihmiselämää.

Syy on Sääksjärven mukaan monimutkaisissa ekosysteemeissä. Kaikkia eliöiden välisiä vuorovaikutussuhteita on käytännössä mahdotonta selvittää tarkasti. Sen vuoksi pienetkin ekosysteemien muutokset voivat johtaa arvaamattomiin seurauksiin.

"Biodiversiteettiä suojeltaessa pitäisikin toimia varovaisuusperiaatteen mukaan: ei kannatta antaa tapahtua mitään sellaista, minkä vaikutuksia emme täysin tunne."

Varmaa on kuitenkin, että keikahduspiste on jossain hyvin lähellä. Sen tähden tutkijat varoittavat, että maapallolta katoaa tulevina vuosikymmeninä miljoona eliölajia, jos emme muuta toimintaamme merkittävästi.

Kato voi olla paljon pahempikin. Biodiversiteetin isä Edward O. Wilson arvioi vuonna 2018, että nykyisellä sukupuuttovauhdilla jopa puolet eliölajeista kuolee sukupuuttoon vuosisadan loppuun mennessä. Jos oletetaan, että maapallolla elää noin 15 miljoonaa eliölajia, tarkoittaa arvio yli seitsemän miljoonan lajin häviämistä.

"Jokainen katoava laji vaikuttaa kymmeniin tai jopa satoihin muihin lajeihin ympärillään. Seuraukset olisivat niin valtavia, ettei sellaista pysty edes kuvittelemaan", Sääksjärvi sanoo.

Väestönkasvu ajaa ahtaalle

Ihminen uhkaa luonnon monimuotoisuutta lukuisilla tavoilla, mutta kaikilla uhkatekijöillä on yksi yhteinen nimittäjä, väestönkasvu. Kasvava väestö tarvitsee enemmän elintilaa ja enemmän luonnonvaroja, mikä ajaa muita lajeja yhä ahtaammalle.

Tätä nykyä lähes 40 prosenttia planeetan maapinta-alasta ja lähes 75 prosenttia makean veden varoista kuluu maanviljelyyn tai karjatalouteen.

Biomassana punniten me ihmiset ja tuotantoeläimemme muodostamme 97prosenttia kaikista maapallon selkärankaisista maaeläimistä. Viime vuonna julkaistun tutkimuksen mukaan maapallolla on jo enemmän ihmisen tuottamaa materiaalia kuin elollista ainesta.

Merkittävin biodiversiteettikadon syy on elinympäristöjen tuhoutuminen ja pirstoutuminen.

Kaikkein monipuolisimpia maaekosysteemejä ovat metsät, joista lajimme on viljelyn alettua hävittänyt noin puolet. Jäljelle jääneistä metsistä ison osan olemme muokanneet talousmetsiksi.

Jälkemme on mittava. Maatalous käyttää lähes 40 prosenttia aailman maa-alasta.

Lajiston yksipuolistuminen ja lahopuun väheneminen ovat heikentäneet metsien elinvoimaisuutta merkittävästi. Metsät ovat myös aiempaa pirstaleisempia: viidesosa metsistä on enintään sadan metrin levyisiä.

Biodiversiteettiä uhkaavat myös saastuminen ja roskaantuminen, ylikalastus, salametsästys ja vieraslajien leviäminen.

Listaan kuuluu myös ilmastonmuutos, jota on Sääksjärven mukaan pidetty erillisenä uhkana. Tutkijat ovat jopa kamppailleet siitä, kumpi on maapallolle vakavampi uhka, ilmastonmuutos vai biodiversiteettikato.

"Itsekin olen joskus sortunut rakentamaan tällaista vastakkainasettelua. Ärsyynnyin aikoinaan siitä, että ilmastonmuutos sai julkisuudessa niin paljon enemmän huomiota kuin biodiversiteetin häviäminen - mutta totuushan on, ettei näitä kahta voi käsitellä erillisinä ongelmina, vaan ne ruokkivat toinen toisiaan."

Ilmastonmuutos kiihdyttää lajikatoa, sillä se muuttaa elinympäristöjä nopeasti. Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät esimerkiksi koralliriutoilla, jotka ovat lämpenevän meriveden vuoksi haalistuneet.

Monimuotoisuuden hupeneminen puolestaan kiihdyttää ilmastonmuutosta, sillä yksipuoliset metsät ja maaperät eivät ime yhtä lailla hiiltä kuin elinvoimaiset.

Vain kolme vaihtoehtoa

Kun elinympäristö muuttuu, eliölajeille jää kolme mahdollisuutta: siirtyä johonkin muualle, sopeutua uusiin oloihin tai kuolla sukupuuttoon.

Ilmastonmuutos on saanut monet lajit hivuttautumaan kohti pohjoista, mutta jossain vaiheessa raja tulee vastaan. Toisille se voi olla Jäämeren ranta, toisille tunturin huippu. Jotkin lajit eivät voi enää muuttaa, koska elinalueet ovat pirstoutuneet tilkuiksi, jotka sijaitsevat ylittämättömän matkan päässä toisistaan. Joidenkin lajien elinympäristöt ovat jo kadonneet kokonaan.

Epäsuotuisaan ympäristöön sopeutuminen voi tarkoittaa esimerkiksi evolutiivisia muutoksia: luonnonvalinta suosii tehokkaita lisääntyjiä ja elinvoimaisimpia yksilöitä, jolloin tietyt geneettiset muodot yleistyvät toisten kustannuksella.

Herää kysymys, voisiko evoluutio pelastaa lajeja sukupuutolta. Biodiversiteettitutkija Ilkka Hanskin mukaan joissain tapauksissa näin on käynyt.

Esimerkiksi Galápagossaarten maasirkut selvisivät poikkeuksellisesta kuivuudesta, kun niiden nokat kehittyivät entistä vahvemmiksi ja ne pystyivät halkaisemaan myös suuria ja kovia siemeniä, vuonna 2016 kuollut huippututkija kertoo viimeiseksi jääneessä kirjassaan Tutkimusmatkoja saarille.

Ahvenanmaalla puolestaan elinympäristöjen pirstoutuminen on johtanut siihen, että joissakin täpläverkkoperhospopulaatioissa yksilöiden lentokyky on parantunut. Ne pystyvät lentämään pidempiä matkoja yhä kauemmas karkaavien ketojen välillä.

Hanski kuitenkin huomauttaa, että jatkuva kedolta toiselle siirtyminen syö perhosten lisääntymisresursseja. Lopulta vastaan tulee raja, jonka jälkeen mikään evolutiivinen muutos ei korvaa elinympäristön menetyksen haittaa.

Elinympäristö ratkaisee. Täpläverkkoperhonen ei selviä ilman ketoja.

Sopeutuminen riippuukin viime kädessä siitä, kuinka elinympäristöönsä erikoistuneita lajit ovat. Yleislajit selviävät hyvin monenlaisissa paikoissa, spesialistit vaativat tietynlaiset olot.

Isorotta on hyvä esimerkki yleislajista. Se on levinnyt kaikille maailman mantereille Antarktista lukuun ottamatta ja sopeutunut elämään etenkin ihmisen muokkaamassa ympäristössä. Täpläverkkoperhonen taas on elinympäristöspesialisti, joka viihtyy pelkästään kuivilla kedoilla ja kelpuuttaa ravinnokseen vain kaksi kasvia.

Enemmistö maapallon eliölajeista on enemmän tai vähemmän erikoistunut ympäristöönsä. Kun elinympäristöt tuhoutuvat, luonto globaalistuu: runsaslukuiset yleislajit levittäytyvät yhä laajemmalle ja erikoistuneet lajit hiljalleen häviävät.

Tämä on tappio myös alanvaltaajille. Tutkimukset osoittavat, että monimuotoiset lajiyhteisöt ovat vakaampia ja tuottoisampia kuin vähälajiset. Mitä enemmän ekosysteemissä on lajeja, sitä tehokkaammin kokonaisuus toimii.

Toivoa on edelleen

Suuntaviivat näyttävät synkiltä, mutta joukkotuho ei ole vielä vääjäämätön.

"Meillä on täysi mahdollisuus hidastaa luonnon köyhtymistä ja jopa pysäyttää se kokonaan, mutta toimenpiteitä täytyy tehdä nyt. Enää ei kerta kaikkiaan voida odottaa", Sääksjärvi sanoo.

Biodiversiteetin suojelusta päätettiin ensimmäisen kerran Yhdistyneiden kansakuntien ympäristökokouksessa Rio de Janeirossa vuonna 1992. Kokous oli varhaisimpia kansainvälisiä huippukokouksia, joissa maailman johtajat ilmaisivat yhteisen huolensa ympäristöasioista.

Kokouksen päätteeksi solmittu sopimus sisälsi kolme tavoitetta: luonnon monimuotoisuuden suojelun, luonnonvarojen kestävän käytön ja geenivarannosta koituvien hyötyjen tasapuolisen jaon. Sääksjärven mukaan pyrkimykset ovat kuitenkin suurelta osin epäonnistuneet.

"On kuljettu kierteessä. Kymmenen vuoden välein on päätetty uusista toimista, ja sitten taas kymmenen vuoden päästä todettu, ettei tavoitteita saavutettu."

Viimeisimmän biodiversiteettiraporttinsa YK julkaisi syyskuussa 2020. Sen mukaan vuonna 2010 asetetuista kahdestakymmenestä suojelutavoitteesta vain kuusi toteutui osittain eikä yksikään kokonaan.

Mitä pitäisi tehdä? Sääksjärven mukaan täytyisi määritellä aiempaa selvempiä ja realistisempia tavoitteita, joiden toteutumista pitäisi myös pystyä helposti seuraamaan ja mittaaman.

Toimenpiteistä tärkein on nykyisten suojelualueiden laajentaminen ja uusien perustaminen. Tätä nykyä maa-alueista on suojeltu 15 prosenttia ja merialueista seitsemän.

Tammikuussa yli 50 maan yhteenliittymä sitoutui suojelemaan lähes kolmasosan maapallon pinta-alasta vuoteen 2030 mennessä. Myös EU:n tavoitteena on nostaa suojelualueiden osuus 30 prosenttiin seuraavan vuosikymmenen aikana.

Joidenkin tutkijoiden mukaan suojeltavaa olisi paljon enemmän.

Esimerkiksi Edward O. Wilson esitti vuonna 2016, että maapallon maa- ja vesialueista pitäisi suojella puolet. Tärkeää olisi myös, että suojelualueet turvaisivat erityisesti runsaslajisten alueiden säilymisen. Yli puolet maaeliöistä elää tropiikissa ja neljännes merieliöistä koralliriutoilla.

Ongelmana on, että biologisesti monimuotoiset alueet ovat myös maatalouden näkökulmasta erityisen tuottoisia. Sen vuoksi suojelualueita on usein perustettu korkeille leveysasteille, vuoristoihin ja tuottamattomille maille. Suomessakin iso osa suojelualueista on tunturia ja kitumaita.

Sääksjärven mukaan jokaisella suojelualueella on paikkansa. Niiltä kaikilta löytyy lajeja, jotka ovat sopeutuneet vain kyseiseen ympäristöön. Hän pitää lajien erikoistumista yhtä tärkeänä suojeluperusteena kuin lajirunsautta. Lisäksi suojelua tarvitaan alueille, joilla elää paljon kotoperäisiä lajeja.

"Olojen muuttuessa lajeilla pitäisi myös olla mahdollisuus siirtyä helposti suojelualueelta toiselle."

Suojeluverkostojen vahvistamisen lisäksi pitäisi ennallistaa elinympäristöjä, jotka olemme jo myllänneet elinkelvottomiksi. Suomessa on alettu ennallistaa esimerkiksi kuivuneita soita ja rehevöityneitä kosteikkoja. Ennallistaminen on tärkeää, sillä osa lajeista on jo tuomittu sukupuuttoon nykyisessä elinympäristössään.

Ilmiöstä käytetään termiä sukupuuttovelka: jos elinolot eivät muutu edullisempaan suuntaan, laji ajautuu vääjäämättä sukupuuttoon. Vaikka siis päättäisimme muuttaa koko planeetan yhdeksi suureksi suojelualueeksi jo tänään, moni laji katoaisi siitä huolimatta.

Jotkin ovat jo palanneet

Napaseutujen jäämeriltä kuultiin alkuvuonna hyviä uutisia. Lähes sukupuuttoon ajautuneiden valaslajien kannat ovat alkaneet vihdoin runsastua, 40 vuotta kaupallisen valaanpyyntikiellon jälkeen.

Eivätkä valaat ole ainoita, jotka uivat sukupuuttoaallokossa vastavirtaan. Vuonna 2020 julkaistun tutkimuksen mukaan 48 lintu- ja nisäkäslajia on säästynyt sukupuutolta sen jälkeen, kun niiden suojelusta päätettiin YK-sopimuksella vajaat kolmekymmentä vuotta sitten.

Pelastuneiden lajien joukossa on muun muassa pantteri-ilves, kaliforniankondori ja kääpiösika. Kaikkiaan lintujen ja nisäkkäiden sukupuuttovauhti olisi ollut jopa nelinkertainen ilman maailmanlaajuisia suojelutoimia.

Suojelu kannattaa. Rauhoitus on pelastanut Suomen saukon jo kahdesti.

Sääksjärven mukaan onnistumisia on nähty myös Suomessa.

Muun muassa merikotka ja muuttohaukka lähes hävisivät ympäristömyrkkyjen vuoksi, mutta suojeluohjelmien ansiosta kannat ovat elpyneet. Saukko oli kadota liikametsästyksen takia, mutta muutama vuosi sitten se todettiin jälleen elinvoimaiseksi.

"Onnistumiset osoittavat, että suojelutoimilla todella on vaikutusta."