Tehtävän löydösten uskotaan auttavan ymmärtämään, miten aurinkokuntamme muodostui miljardeja vuosia sitten.

Yhdysvaltain avaruushallinnon Nasan on määrä lähettää ensi kuussa ensimmäistä kertaa avaruusalus tutkimaan Jupiterin mystisiä troijalaisasteroideja.

Tehtävän löydösten uskotaan auttavan ymmärtämään, miten aurinkokuntamme muodostui noin 4,57 miljardia vuotta sitten.

Nasa kertoi Lucy-luotaimen tulevasta laukaisusta tiistaina. Luotaimen on määrä lähteä matkalleen lokakuun 16. päivänä Floridan Cape Canaveralista.

Luotain on saanut nimensä vuonna 1974 Etiopiasta löytyneeltä esihistorialliselta ihmisapinan fossiililta, joka puolestaan sai nimensä Beatlesin Lucy in the Sky with Diamonds -kappaleesta. Lucy-fossiili auttoi tutkijoita ymmärtämään ihmislajin kehitystä.

Lucyn tehtävänä on tutkia taivaankappaleita, jotka kiertävät aurinkoa Jupiterin kanssa samalla kiertoradalla kahtena parvena. Toinen parvista kulkee Jupiterin edellä ja toinen seuraa planeetan vanavedessä.

Maan jätettyään Lucyn on määrä tarkkailla 12 vuotta kestävän retkensä aikana kaikkiaan kahdeksaa eri asteroidia. Seitsemän troijalaisen lisäksi luotaimen matkan varrella on myös yksi asteroidi Marsin ja Jupiterin välissä sijaitsevalla asteroidivyöllä.

Jupiterin rinnalla matkaavia troijalaisia on kaikkiaan yli 7 000. Tehtävän johtava tiedemies Hal Levison kertoi toimittajille, että asteroidit eroavat toisistaan erittäin paljon fyysisesti, vaikka ne ovatkin sijoittuneet samalle, hyvin pienelle alueelle avaruudessa.

”Ne ovat esimerkiksi hyvin erivärisiä, jotkut ovat harmaita, jotkut punaisia.”

Eroavaisuudet ovat viitteitä siitä, miten etäällä Auringosta kyseiset taivaankappaleet ovat saattaneet muodostua ennen nykyiselle kiertoradalleen asettumista.

Lucy tarkkailee tutkimuskohteitaan noin 400 kilometrin etäisyydeltä niiden pinnasta. Luotain selvittää etäältä muun muassa taivaankappaleiden massaa, rakennetta ja tiheyttä.

Jupiter on aurinkokuntamme suurin planeetta. Kaasuplaneetta on halkaisijaltaan yli kymmenen kertaa Maan kokoinen ja painaa yksinään kaksi ja puoli kertaa niin paljon kuin muut aurinkokunnan planeetat yhteensä, kertoo tähtitieteellinen yhdistys Ursa verkkosivuillaan.

Jupiteria tutkii parhaillaan Nasan Juno-luotain, joka saapui planeetan kiertoradalle vuonna 2016.

Lucy-luotaimen on rakentanut yhdysvaltalainen Lockheed Martin, ja se on tähän mennessä pisimmälle matkaava aurinkovoimalla toimiva alus. Sen on myös määrä tarkkailla isompaa määrää asteroideja kuin yksikään sitä edeltävä alus on tehnyt. Tehtävä maksaa kaikkiaan 981 miljoonaa dollaria eli liki 840 miljoonaa euroa.