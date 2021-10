Kuka on maailman kuuluisin ihminen?

Lasten tiedekysymyksissä pohditaan myös pingviinien asuinseutua, kasvien liikkumista ja ahvenen silittämistä. Entä voiko lintu lentää kuin taitolentokone?

Joonas Lehtomäki, 9

Maailman kuuluisin elossa oleva ihminen on melkoisen varmasti Euroopassa, Yhdysvalloissa ja muissa länsimaissa vaikuttava hallitsija, viihdetähti tai urheilija. Kuuluisin henkilö tunnistetaan eri ikäryhmissä ympäri maailmaa.

Hallitsijoista eniten huomiota saa Yhdysvaltojen presidentti. Donald Trump oli valtakaudellaan todennäköisesti maailman tunnetuin ihminen. Britannian kuningatar Elisabet II on taas kerännyt hallitsijana mainetta lähes 70 vuotta.

Viihteessä ja urheilussa kuuluisuus ei perustu virka-asemaan vaan ennen kaikkea erityistaitoihin ja mainetekoihin. Usein myös menetys kasvattaa kuuluisuutta.

Kun yhdysvaltalainen koripalloilija Kobe Bryant kuoli helikopterionnettomuudessa tammikuussa 2020, hän oli hetken maailman googlatuin ihminen. Tällä hetkellä maailman seuratuin urheilija sosiaalisessa mediassa on portugalilaine jalkapalloilija Cristiano Ronaldo.

On lopulta vaikea sanoa varmaksi, kuka elävistä ihmisistä on kuuluisin. Asiaa ei ole mahdollista mitata yksiselitteisellä tavalla. Kuolleista ihmisistä kuuluisin on varmasti Jeesus Nasaretilainen.

Jeesuksesta on niukalti historiallista tietoa, mutta hänen hahmonsa ympärille rakentunut kristinusko on maailman suurin uskonto. Siihen kuuluu lähes kolmasosa ihmiskunnasta.

Janne Mäkelä

kulttuurihistorian tutkija

Nämä pingviinit viihtyvät Etelämantereeella, mutta jotkin pingviinit viihtyvät lämpimämmillä seuduilla.

Miksi pingviinit elävät kylmässä ympäristössä?

Vivian Laaksonen, 10

Itse asiassa maailman 18 pingviinilajista vain kuusi lajia elää kylmillä alueilla.

Keisari-, kuningas-, jää-, myssy-, valkokulma- ja kultatöyhtöpingviinit ovat asettuneet elämään antarktisille vesialueille etelänavalle ja sen ympärille, sillä siellä on saatavilla runsaasti ravintoa. Hyvinä uimareina ne pyydystävät pieniä katkarapuja, kaloja ja mustekaloja.

Etelänavan ympäristössä elää vain vähän petoeläimiä, mikä turvaa pingviinien pesintää. Lisäksi pingviinien paksu höyhenpeite ja rasvakudos eristävät niitä ulkoilmasta.

Kylmille alueille sopeutuneet pingviinilajit mukautuvat huonosti elämään lämpimämmässä ilmastossa. Siksi ilmastonmuutos uhkaa niiden tulevaisuutta. Ilmastonmuutos muuttaa sekä ravinnon saantia että pesimäoloja. Poikaset eivät aina selviydy uudessa tilanteessa.

Jos kylmien alueiden pingviinilajeja halutaan pitää myös eläintarhoissa, on rakennettava jääkaappia muistuttavia tiloja, joissa on pingviineille sopiva lämpötila. Ulkoilmassa pingviinit voivat sairastua muun muassa hyttysten levittämiin lintutauteihin.

Kirsi Pynnönen-Oudman

tutkimuskoordinaattori

Korkeasaaren eläintarha

Kasvien varret yleensä kurottavat kohti valoa.

Miten kasvit liikuttavat itseään? Onko niillä lihakset?

Ilmari Sutela, 7

Vaikka kasveilla ei ole lihaksia, jotkut kasvinosat pystyvät liikkumaan.

Esimerkiksi kasvien varret kurottuvat hitaasti kohti valoa kasvien kasvaessa. Se onnistuu, koska varren vastakkaisilla puolilla sijaitsevat solut kasvavat eri tahtiin. Solut ovat ikään kuin pikkuruisia rakennuspalikoita.

Hitaan liikkeen lisäksi jotkin kasvit pystyvät liikehtimään hyvinkin nopeasti. Esimerkiksi mimosan lehdet kääntyvät suppuun, kun niitä koskettaa.

Mimosan nopea liike perustuu pulvinus-nimiseen kasvinosaan. Tuo osa on eräänlainen sarana lehtien tyvessä.

Pulvinuksissa on niin sanottuja moottorisoluja, jotka mahdollistavat solujen koon nopean muuttumisen. Kun kasvia koskettaa, noista soluista purkautuu ulos muun muassa kaliumia ja vettä. Tällöin ne pienenevät.

Solujen koon muutos aiheuttaa sen, että lehdet kääntyvät nopeasti toisiaan vasten. Kun vesi, kalium ja muut aineet palautuvat hiljalleen moottorisoluihin, solut palaavat alkuperäisiin mittoihinsa ja lehdet avautuvat uudestaan.

Muita kasvien nopean liikkeen mahdollistavia keinoja ovat muun muassa vesiherneen pyyntirakkula sekä auringonkukan kyky pumpata vettä ja muita aineksia ilman pulvinusta.

Paula Mulo

molekulaarisen kasvibiologian apulaisprofessori

Turun yliopisto

Ahven saattaa säikähtää, jos ihminen yrittää sitä silittää.

Miksi ahventa ei voi silittää?

Catherine Kaakinen, 6

Luonnonvesissä vapaina eläviä ahvenia ei tosiaan hevillä pysty silittämään. Ne kokevat ihmisen helposti uhkaksi ja pakenevat paikalta. Toisin kuin lemmikkieläimet, luonnonvarainen ahven ei tiedä, että ihminen haluaisi vain hellitellä sitä.

Jos ahven ei pääse karkuun, se usein puolustautuu nostamalla piikikkään selkäevänsä pystyyn. Piikit ovat hyvin teräviä, eikä silittäminen onnistu niiden takia. Lisäksi ahvenen suomut ovat karheita, mikä saattaa tehdä silittämisyrityksestä epämiellyttävän tuntuista. Esimerkiksi särkikaloilla suomut ovat sileitä.

Jos ahvenen kuitenkin totuttaa silitykseen antamalla sille samalla ravintoa, se todennäköisesti oppii lopulta hyväksymään eleen. Silittäminen saattaa onnistua ilman totuttamistakin, jos silittäjä on sukelluksissa. Ahven ei miellä veden alla olevaa ihmistä yhtä uhkaavaksi kuin muulloin.

Ahven ei ole kuitenkaan kalalajeista hanakimmasta päästä tottumaan esimerkiksi akvaario-olosuhteisiin. Silittämiseenkään totuttaminen ei tapahtuisi ilman haasteita. Syynä levottomuuteen voi olla esimerkiksi ahvenen korkeat stressihormonitasot, mikä voi tehdä kalan olon epämiellyttäväksi. Ahvenien silittämistä ei kannatakaan ottaa tavaksi.

Hannu Huuskonen

yliopistotutkija, kalabiologian dosentti

Itä-Suomen yliopisto

Vaikka linnut ovat mainioita lentäjiä, varsinainen taitolento ei niiltä suju.

Voiko lintu lentää tai liitää silmukan taivaalla niin kuin taitolentokone?

Paavo Kulonpalo, 8

Ainakin Birmingham Roller -niminen jalostettu kyyhkyrotu osaa tehdä silmukkaa muistuttavan tempun.

Varsinainen silmukka se ei kuitenkaan ole, vaan pikemminkin kuperkeikka tai voltti taaksepäin ilmassa. Useita samanlaisia temppuja voi tulla joskus peräkkäinkin. Videoita löytyy internetistä.

Luonnonvaraiset linnut eivät vastaavaa temppua tee, vaikka nekin pystyvät tekemään monenlaisia akrobaattisia liikkeitä lentäessään.

Oikea lentokonemainen laaja silmukka vaatisi linnuilta aika pitkää selällään lentämistä. Se ei siivekkäiltä onnistu, vaikka ne voivatkin hetkellisesti kääntyä selälleen ilmassa. Niiden siipien kohottajalihakset ovat liian heikkoja, eikä myöskään siipien muoto suosi lentoa väärinpäin.

Kolibreilla kohottajalihakset ovat normaalia vahvemmat ja siivet levymäisemmät, mutta ne ovat erikoistuneet lentämään paikallaan.

Siivekkäistä ei voi jäädä taivaalle myöskään taitolentokoneille tyypillisiä tiivistymisvanoja. Linnut ovat niin keveitä, että vanojen ilmestymiseen tarvittavat paine-erot jäävät syntymättä.

Esa Hohtola

eläinfysiologian emeritusprofessori

Oulun yliopisto

