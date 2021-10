Kasuaari on aidosti angry bird.

Pikkukasuaari on vain metrin korkuinen, mutta äreä.

Kanafarmaro, kaipaatko käännettä kotkotukseen? Kasvata kasuaareja!

Uuden tutkimuksen mukaan kookas ja kiukkuinen kasuaari saattaa olla ensimmäinen lintu, jota ihminen on kasvattanut lihan ja höyhenten toivossa. Näin olisi tapahtunut Uudessa-Guineassa jo 18 000 vuotta sitten.

Lajin valintaa voi pitää erikoisena. Pahansuovan oloinen kasuaari on ainoa lintu, joka tiettävästi on surmannut ihmisiä. Isoimmat kasuaarit kasvavat aikuisen miehen kokoiseksi ja juoksevat lujaa. Lentokyvyttömällä jättiläisellä on tikarimaiset kynnet, joilla viiltää vaivatta valtimot.

Silti fossiloituneista munista on päätelty, että ihmiset olisivat muinoin vohkineet lähes valmiiksi hautuneita kasuaarinmunia kasvattaakseen niistä lintuja itselleen.

Kasuaarinpoikanen leimautuu olentoon, jonka se kuoriuduttuaan ensimmäiseksi näkee, jopa siis ihmiseen. Ongelmat alkavat vasta, kun lintu kasvaa aikuiseksi.

Mielikuvitus laukkaa villisti. Ovatko muinaiset heimopäälliköt ratsastaneet kasuaareilla vihollista päin? Onko vastapuolella ollut ehkä lentoliskoja?

Niin. Todennäköisesti kivikauden ihmiset ovat kasvattaneet lintuja ruoan ja höyhenten toivossa, tutkijat arvelevat.

Nykyäänkin metsästäjä-keräilijät kasvattavat kasuaarinpoikasia ja käyvät niillä kauppaa. Kasuaari on Uuden-Guinean saaren kookkaimpia maaeläimiä ja siis lihaisa lintu, mutta aggressiivista örmyä on vaarallista metsästää.

Kasuaareilla koiras vartioi munia. Se ei tänä aikana poistu syömään, joten ihmisten on ehkä ollut helppoa nujertaa heikentynyt koiras ja viedä munat pesästä.

Nuoremmat munat on syöty: niiden kuorissa näkyy merkkejä tulella kypsentämisestä. Myöhäisvaiheen munissa sen sijaan ei ole polttojälkiä. Lintujen on siis luultavasti annettu kuoriutua.

Jos ihmiset tosiaan ovat kasvattaneet lintuja, on lajina varmaankin ollut kasuaareista pienin eli pikkukasuaari. Sekin kasvaa yli metriseksi ja painaa 20 kiloa, joten tähänkään kasuaariin ei kannata suhtautua kasuaalisti.