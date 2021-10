Lasten tiedekysymyksissä pohditaan myös autoilua liikenneympyrässä, koulumatkaa suihkuhävittäjällä ja hammaspeikkojen päätymistä vatsaan. Entä minkä kokoinen on norsun munasolu?

Frida Berghem, 10

Kaikkien tilojen ja kalusteiden suunnittelun lähtökohtana ovat ihmisen mitat, mutta mitaksi on useimmiten ajateltu aikuista miestä. Todennäköisesti syy siihen on se, että miehillä on ollut yhteiskunnissa eniten valtaa.

Nykyisten keittiökaappien edeltäjä keksittiin Saksan Frankfurtissa 1920-luvulla. Ala- ja yläkaappien muodostamaa putkimaista pientä keittiötä sanottiin laboratoriokeittiöksi. Tällöin kalusteiden mitat vakiintuivat.

Kaapit ovat sittemmin muuttuneet hieman korkeammiksi. Samaan aikaan ihmisten keskipituus on kasvanut. Keittiökalusteiden yläpuolella oleva huonetila halutaan myös käyttää hyödyksi, joten yläkaappeja jatketaan usein kattoon asti. Yläkaappeihin kannattaakin sijoittaa vain tavaraa, jota ei päivittäin tarvitse.

Viime aikoina on saanut paljon huomiota niin sanottu inklusiivinen suunnittelu eli kaikenlaisten ihmisten huomioon ottaminen arkkitehtuurissa. Siten keittiökalusteitakin suunnitellaan säädettäviksi niin, että ne soveltuvat esimerkiksi pyörätuolissa istuvalle ihmiselle. Tällöin yläkaappeihinkin voi ylettyä ilman jakkaraa. Muotia on suunnitella keittiöitä myös kokonaan ilman yläkaappeja, jolloin pöytätason päälle voi ripustaa vaikka tauluja tai valaisimia.

Pirjo Sanaksenaho

arkkitehti, rakennussuunnittelun professori

Joissakin maissa oikea tapa ajaa on vasemmalla kaistalla eikä oikealla, kuten meillä.

Ajetaanko joissakin maissa liikenneympyrää myötäpäivään?

Stella Lehtovuori, 10

Kyllä ajetaan. Yleensä on niin, että kiertoliittymässä eli liikenneympyrässä ajetaan myötäpäivään, jos valtiossa on käytössä vasemmanpuoleinen liikenne.

Tällaisia maita ovat esimerkiksi Britannia ja osa sen entisistä siirtomaista, kuten Malta, Irlanti, Kypros, Intia, Australia, Uusi-Seelanti ja jotkin itäisen Afrikan maat.

Britanniassa on käytössä myös suositun lasten piirrossarjan mukaan nimettyjä Taikaliikenneympyröitä.

Niissä on kaksikaistainen suuri liikenneympyrä, jonka ulkokehällä kuljetaan myötäpäivään ja sisäkehällä vastapäivään. Niihin kuuluu myös sisääntuloteitä ja suurta ympyrää yhdistäviä pienempiä liikenneympyröitä.

Vuonna 1972 Swindonin kaupunkiin rakennettiin ensimmäinen tuollainen liikenneympyrä. Se on äänestetty Britannian neljänneksi pelottavimmaksi risteykseksi ja maan huonoimmaksi liikenneympyräksi.

Se tehtiin yhdistämään viisi samaan risteykseen johtavaa tietä. Liikenneympyrä on kuitenkin erittäin turvallinen. Se perustuu hitaaseen ajonopeuteen.

Mikko Pentti

amanuenssi

Mobilia-museo

Hornerilla voisi päästä kouluun, mutta lentämällä se olisi hankalaa ja vaarallista.

Minun koulumatkani on 700 metriä. Kuinka nopeasti pääsisin kouluun, jos lentäisin Hornetilla?

Magnus Pansegrau, 7

Hornetilla pääsee ensinnäkin selvästi hitaampaa vauhtia lähellä merenpinnan tasoa kuin korkealla taivaalla, koska matalalla ilmanvastus on suurempi.

Jos Hornetilla lentäisi koulun kattoa hipoen, 700 metrin matkaan menisi parhaimmillaan vähän alle kaksi sekuntia. Hornetin huippunopeus matalalennnossa on noin 1 300 kilometriä tunnissa.

Sellaista nopeutta etenevään lentokoneeseen nouseminen ja siitä poistuminen vauhdissa on käytännössä mahdotonta. Poistuminen onnistuisi heittoistuimella, mutta se olisi hengenvaarallista ja koulun kohdalle osuminen tuskin onnistuisi.

Lentoonlähtöön ja laskeutumiseen Hornet tarvitsee puolentoista kilometrin pituisen kiitoradan. Päällysteen pitää olla betonia, asvalttia tai terästä.

Kiitoradalla ei saisi olla sen enempää korkeuden vaihteluja kuin siviililentokentällä. Myös leveyttä pitää olla noin 12 metriä ja korkeutta ainakin 6 metriä.

Jos koulun edessä olisi tarkoitukseen sopiva kiitorata, nopein vaihtoehto olisi kiivetä paikallaan seisovaan Hornetiin, joka rullaisi maata pitkin koululle.

Vaikka matka olisi jokseenkin suora, aikaa kuluisi vähintään 34 sekuntia. Mukaan ei ole laskettu pysähdyksissä olevaan Hornetiin nousemiseen ja siitä poistumiseen kuluvaa aikaa. Tavallisella henkilöautolla samasta matkasta suoriutuisi alle puolessa minuutissa.

Juha Honkonen

erikoistutkija

Maanpuolustuskorkeakoulu

Hammaspeikkobakteeri kannattaa harjata pois hampaita kiusaamasta.

Voivatko suussa olevat hammaspeikot kulkeutua vatsaan? Mitä niille tapahtuu vatsassa?

Ida Lehtonen, 3

Hammaspeikoiksi sanotaan sellaisia suun bakteereita, jotka kykenevät aiheuttamaan hampaiden reikiintymistä. Niiden kuningas on Streptococcus mutans -niminen bakteeri.

Hammaspeikkojen määrää voi vähentää säännöllisesti hampaita harjaamalla.

Hammaspeikkobakteereita ja muita suun bakteereita kulkeutuu päivittäin mahalaukkuun ja sieltä edelleen suolistoon. Se on hyvin tavallista, koska jokainen meistä tulee huomaamattaan nielleeksi niitä syljen, juomien ja ruuan mukana.

Mahalaukussa osa noista bakteereista tuhoutuu, koska ne eivät kestä sen happamia oloja. Suolistoon asti selviytyneet bakteerit kohtaavat paljon muitakin bakteereita. Niitä poistuu suolistosta kakan mukana.

Jotkin suun bakteereista kuitenkin jäävät suolistoon myös pitkäaikaisesti. Yleensä niistä ei ole mitään haittaa. Etenkään hammaspeikkobakteereista ei ole.

Hannamari Välimaa

suun mikrobiologian erikoishammaslääkäri

Helsingin yliopisto ja HUS

Norsun ja ihmisen munasolu ovat ehkä yllättävästi aika saman kokoisia.

Minkä kokoinen on norsun munasolu?

Samuli Valli, 4 ja Tristan Myllyviita, 4

Afrikassa elävän savanninorsun munasolun halkaisija eli läpimitta on noin 0,1 millimetriä. Yhteen millimetriin niitä mahtuisi siis kymmenenkunta kappaletta.

Muiden norsujen munasolut ovat mitä ilmeisimmin kooltaan samaa luokkaa. Ne ovat siis melkoisen pieniä.

Vertailun vuoksi mainittakoon, että ihmisen munasolu on suurin piirtein samankokoinen. Hiiren munasolut ovat puolestaan vain hiukan pienempiä. Ne ovat halkaisijaltaan noin 0,07 millimetriä.

Suurimmat munasolut nykyään elävistä eläimistä ovat strutsilla. Niiden läpimitta on noin 13–17 senttimetriä ja paino yli kilogramman.

Monien muiden lintujen ja myös kalojen munasolut ovat paljon suurempia kuin norsujen. Suurten eläinten munasolujen koko ei välttämättä ole suurempi kuin pienten, vaan usein asia on jopa juuri päinvastoin.

Norsut ja monet muut suuret eläimet eivät ole lopulta tarvinneet valtavia munasoluja vuosituhansia kestäneessä lajinkehityksessä. Niiden yksilönkehityksen tarvitsemat ainekset mahtuvat pieneen tilaan.

Jukka Kekäläinen

eläinfysiologian apulaisprofessori

Itä-Suomen yliopisto

Lähetä kysymys, kysyjän koko nimi ja ikä osoitteeseen hs.tiede@hs.fi. Palstaa toimittavat Touko Kauppinen ja Juha Merimaa.