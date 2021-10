Syksy on silti paras hetki nähdä hirvi, ellet häiriinny hirvikärpäsistä – niitä on laskettu jopa 20 000 yhdestä ainoasta hirvisonnista.

Istun aukean reunassa ja kuuntelen syksyisen metsän huminaa. Ei ketään mailla halmeilla. Yhtäkkiä tulee tunne, että joku tuijottaa.

Se on ilmestynyt selkäni taakse kuin tyhjästä. Kivitalon kokoinen hirvisonni seisoo keskellä nuorta taimikkoa vain kymmenen metrin päässä.

Eläimellä on puoli tonnia elopainoa, mutta en ole kuullut rasahdustakaan. Miten jokin noin iso voi liikkua taimikossa ääneti risuja katkomatta, sipsutella kuin paraskin ballerina?

Tuuli käy sonnin suunnasta, eikä sillä ole minusta vielä haisuakaan. Muuten se tapittaisi tänne herkeämättä ja pyörittelisi levottomana korviaan.

Hirvellä on pitkät suipot korvat, jotka pyörivät toisistaan riippumatta kuin tutkat ja poimivat pienimmätkin risahdukset ja supinat. Huippuunsa viritetyillä karvakuulokkeilla se voi kuulla toisen hirven tai metsästäjän liikkeet useiden kilometrien päästä.

Minun hermoni pettävät ensin, ja päätän rikkoa hiljaisuuden: "Terve!"

Yksi sana herättää sonnin epäluulon. Korvat nousevat, ja hirvi heittää siltä seisomalta täyskäännökseen. Komea kruunupää katoaa taimikon sekaan yhtä ääneti kuin oli sieltä ilmestynyt.

Leveällä lerpputurvalla on hyvä hamuta lehtiä taimikon latvuksista tai kurottaa vesikasveja.

Lerpputurpa on mainio työkalu

Hirvi on Suomen nisäkkäistä suurin. Täysikasvuinen uros saattaa painaa jopa 700 kiloa, pienen henkilöauton verran. Naaras yltää enintään 500 kiloon. Sirompiin sukulaisiinsa poroon ja kauriiseen verrattuna hirvi vaikuttaa melkeinpä esihistorialliselta hirviöltä.

Se näyttää metsäiseen maastoon turhan raskastekoiselta ja kömpelöltä, evoluution koekappaleelta.

”Kauniiksi ei tätä riippuvahuulista, pitkäkoipista eläintä suinkaan voi sanoa, mutta sen valtavaan kokoon ja karkeapiirteiseen, kesyttömään ulkonäköön liittyy alkuperäisyydellään tenhoavaa voimaa, joka ei voi olla syvästi vaikuttamatta katsojaan”, kuvailee biologi Pekka Nuorteva Suomen eläinkuvasto -kirjassa.

Hirven rakenne on omalaatuinen. Ruumis on kokoon nähden lyhyt. Etupää on varsinkin uroksilla tynnyrimäisen tukeva, suorastaan massiivinen.

Jalat ovat pitkät, takajalat selvästi etummaisia lyhyemmät. Siksi hirvi seisoo huomattavan etukorkeassa asennossa. Säkäkorkeutta riittää parin metrin molemmin puolin, naaras on jonkin verran urosta matalampi.

Ulkomuoto on sopeuma pohjoisen havumetsävyöhykkeen oloihin. Puiseva talviravinto, ankarat sääolot ja petopaine pistävät eläimen kuin eläimen lujille.

Pitkän ja kylmän talven aikana on eduksi olla iso. Kookas eläin pystyy säilyttämään kylmässä ruumiinlämpönsä tehokkaasti. Mitä suurempi koko, sitä pienempi on lämpöä haihduttava pinta-ala suhteessa eläimen tilavuuteen.

Liki kymmenen sentin paksuinen talviturkki pitää huolen siitä, etteivät pakkanen ja viima pääse puremaan, kun hirvi makoilee lumikuopan suojissa. Pitkien ja vahvojen jalkojensa avulla se pystyy vaivatta talsimaan niin syvässä lumessa, soilla kuin ryteiköissä.

Sanonta juoksee kuin hirvi ei olekaan liioittelua. Sen liikkuminen on raskastekoiselle eläimelle yllättävän sulavaa. Hirvi juoksee turhia ryskäämättä aivan kuin keinuen kevein ja korkein askelin. Kun sonni pyyhältää läpi tiheikön, kuuluu vain jatkuva kalke sarvien hakatessa runkoihin.

Pitkillä koivilla pääsee todella lujaa. Aukean yli täyttä laukkaa pakeneva hirvi saattaa yltää lähes 60 kilometrin tuntinopeuteen.

Täyttä laukkaa hirvi saattaa yltää lähes 60 kilometrin tuntinopeuteen.

Leveä lerpputurpa on työkalu vailla vertaa. Sillä on hyvä hamuta makoisia lehtiä taimikon latvuksista tai kurottaa vesikasveja suolampareen pohjasta.

Turpavärkin suuruudesta ja leveydestä on muutakin etua. Pitkissä sieraimissa ja nenäonteloissa on enemmän aistinpintaa, eli hajuepiteeliä ja hajureseptoreita, kuin millään muulla hirvieläimellä. Hajuaisti on jopa satoja kertoja herkempi kuin ihmisellä, ja se on hirvelle vähintään yhtä tärkeä kuin kuulo.

Nenäonteloista löytyy aistimusta tehostava lisälaite. Kieli kerää ilmasta hajumolekyylejä ja kuljettaa ne kitalaessa sijaitsevaan Jacobsonin elimeen. Sillä hirvi haistaa heikotkin tuoksut, jotka tulevat lähiseudun pedoista, ihmisistä ja erityisesti kiima-aikana muista hirvistä.

Pitkät sieraimet sijaitsevat etäällä toisistaan, turvan molemmin puolin. Korvien tavoin hirvi pystyy suuntaamaan sieraimensa ja paikantamaan paremmin, mistä päin lemu leijuu.

Hirvi pystyy sulkemaan sieraimensa veden alla toisin kuin ihmiset, hevoset, koirat ja muut hirvieläimet. Veden ja ilman paineet panevat sieraimet kiinni, kun eläin painaa päänsä veteen. Sopeuma todennäköisesti selittää sen, miksi hirvellä on niin äärimmilleen venytetty turpa.

Ominaisuudesta on apua alkukesästä, kun hirvi sukeltaa ruoakseen vesikasveja. Hirvi saattaa painua upoksiin monen metrin syvyiseen veteen hamutessaan herkullisia lumpeita ja ulpukoita. Se pysyy sukelluksissa jopa toista minuuttia.

Taito on hyödyksi uintireissuilla. Hirvi on tarvittaessa taitava uimari ja pystyy ylittämään kilometrien pituisen järvenselän.

Silmät ovat suuret ja näkökenttä laaja, mutta näkö huono. Hirvi ei huomaa kannon nokassa istuvaa ihmistä edes kymmenen metrin päästä, kunhan tämä malttaa kököttää hiljaa.

Vaikka näkö ei ole hirven paras avu, liikkeeseen se reagoi herkästi. Eläin tekee äkkiä U-käännöksen, jos se huomaa edessään jotain epäilyttävää.

Hirvi on taitava uimari ja pystyy jopa sukeltamaan.

Hirvi ei viihdy vanhassa metsässä

Harmaa hirvi maastoutuu hämmästyttävän hyvin suomalaiseen maisemaan. Kookas hahmo katoaa helposti lehvästön sekaan. Vaaleat jalat muistuttavat erehdyttävästi ohuita koivunrunkoja.

Enimmäkseen hirvet makaavat. Ne syövät ja painautuvat maahan märehtimään. Koska ne viettävät piilottelevaa elämää, niitä ei juuri koskaan näe.

Jotkut kutsuvat hirveä metsän kuninkaaksi. Kruunaus kelpaa, mutta metsän kanssa on vähän niin ja näin. Hirvi ei varsinaisesti kaipaa metsää eikä siellä edes viihdy. Varttuneessa metsässä ei riitä sille syötävää. Mitä vanhempi metsä, sitä vähemmän siellä on hirviä. Ne laiduntavat rannoilla, hakkuuaukeilla ja peltojen reunoilla, joista löytyvät parhaat ruokamaat.

Monisatakiloinen märehtijä syö paljon. Kesällä se hotkii jopa puolisensataa kiloa tuoreita suo- ja vesikasveja päivässä. Hirvi on monipuolinen, mutta samaan aikaan kranttu ruokailija. Sille kelpaa periaatteessa melkein kaikki kasviravinto oksia myöten. Silti se valikoi tarkkaan, mitä suuhunsa laittaa.

Hirvi on kuin ravintolan gourmet-kokki, joka suosii sesongin herkkuja. Kevätalvella parasta on lumen alta paljastuva varhaisvihanta ja ensimmäiset lehtipuihin puhkeavat silmut. Myöhemmin hirviä näkee usein hakkuuaukoilla. Ne ahmivat mahansa täyteen maitohorsman nupullaan olevia versoja, luonnon parsaa.

Lehtien puhjetessa maitohorsma muuttuu kitkeräksi. Sen huomaavat hirvetkin. Ne siirtyvät laiduntamaan seuraavaksi varttuvaa tuoreruokaa. Ne napsivat kasvilajeista vain mielestään maukkaimmat yksilöt. Nirsoilija hyödyntää turpaansa kätkettyä herkkää hajuaistia. Kieli pyörähtelee kasvin ympärillä, esimaistaa ja tunnistaa tarjoilun maukkaimmat osat.

Alkukesällä hirven ruokapöytä on runsain. Listalla on hakkuuaukkojen vihantaa, vesikasveja sekä lehtipuiden versoja ja lehtiä.

Vesistöjen äärelle hirviä houkuttelee elintärkeä kivennäisaine. Vesikasvit ovat nimensä mukaisesti valtaosin vettä, mutta ne sisältävät enemmän natriumia kuin maan kasvit.

Hirvet tarvitsevat natriumia moniin elintoimintoihin ja lisääntymiseen. Sonnit saavat siitä puhtia sarvien kasvatukseen. Usein hirvet valitsevat laitumensa sen perusteella, paljonko siellä on natriumpitoisia kasveja. Samasta syystä tiesuola ja metsästäjien maastoon sijoittamat nuolukivet vetävät hirviä puoleensa.

Kesällä ruokaa tuppaa olemaan niin paljon ja vaihtelevasti, ettei hirvien tarvitse juuri liikkua. Silloin ne kerryttävät rasva- ja mineraalivarastoja niukempien aikojen varalle. Joidenkin tutkijoiden mukaan hirven vuoden voi jakaa kolmen osaan: talveen valmistautumiseen, talven koettelemuksista selviämiseen ja talvesta toipumiseen.

Syksyllä kattaus kapenee. Ruohokasvien lakastuttua hirven ruokavalio muuttuu varpuvoittoiseksi. Mustikka, puolukka ja kanerva ilmestyvät ruokalistalle. Pelloilla kypsyvä vilja ja puutarhojen antimet houkuttelevat hirviä asutuksen liepeille, pelottomimmat eksyvät ihmisten pihoihin.

Talvella eineeksi jäävät puut ja pensaat. Yleensä tarjolla on pihlajaa, pajua, haapaa ja katajaa. Joskus hirvi joutuu tyytymään koivuun ja mäntyyn. Kuuseen se koskee äärimmäisessä nälässä.

Sydäntalveksi hirvet siirtyvät sankoin joukoin taimikoihin, joissa kasvaa nuoria mäntyjä. Petäjä on köyhää ylläpitomuonaa, puisevaa ja kehnosti sulavaa. Sitä syödessä laihtuu.

Paitsi laatu, myös ravinnon määrä romahtaa. Kesällä eläimet mättävät kymmeniä kiloja kasveja vuorokaudessa, talvella jopa alle kymmenen kiloa.

Talvikautena hirvi saattaa tärvellä männyntaimia ja suurempiakin puita katkomalla niiden vuosikasvaimia, latvoja ja oksia sekä järsimällä kuorta. Lumen päältä hirvi ulottuu napsimaan taimien latvuksia. Puiden kasvu kärsii, ja sahurit kiroavat. Hyvästi laadukas mäntylauta!

Hirvelle sopii nykyinen metsänkasvatus aukkoineen ja taimikkoineen.

Tuhojen takia metsänomistajat ovat alkaneet suosia kuusta. Hirvi onkin yksi tekijä siinä, että maisema kuusettuu. Kehitys etenee etelästä pikkuhiljaa pohjoista kohti. Honkia humiseva Suomi on muuttumassa tummien kuusten Suomeksi.

Hirvelle nykymuotoinen metsänkasvatus aukkohakkuineen ja taimikkoineen sopii loistavasti. Ruokaa riittää yllin kyllin, ja laji voi hyvin. Sotien jälkeen alkanutta kukoistuskautta on jatkunut nyt yli puoli vuosisataa.

Ensimmäisen kerran hirvi runsastui toden teolla 6 000 vuotta sitten, kun ilmasto oli lämmennyt ja jään sulamisvesistä oli syntynyt muinainen Suur-Saimaa. Maankuoren kohotessa altaasta valui vettä Laatokkaan. Saimaan pinta-ala kutistui puoleen. Paljastui neitseellistä vesijättömaata, jossa rehottivat heinät ja pusikot. Se tarjosi suurelle kasvinsyöjänisäkkäälle ruoka-aitan. Kanta kasvoi, kun hirvet saivat pötsinsä täyteen.

Niin saivat saalistajatkin. Hirven osuus ihmisten ravinnosta moninkertaistui. Asiasta raportoivat suomalaistutkijat joitakin vuosia sitten Holocene-tiedelehdessä.

Sarvet kasvavat jopa senttejä päivässä

Talvi ei ole ainoa äärimmäisiä voimanponnistuksia vaativa jakso hirven vuosikellossa. Syksyllä päivät lyhenevät ja ilma viilenee. Luonnon muutokset saavat hirvien hormonit hyrräämään. Alkaa kiima-aika.

Urokset valmistautuvat siihen varhaisesta keväästä saakka. Valon lisääntyessä käynnistyy sarvien kasvu. Hirvisonni tekee uudet joka vuosi. Urakka kestää yhdeksän kuukautta ja vaatii rutkasti energiaa ja testosteronia.

Hormonitoiminta piiskaa kasvua, ja kesän lähetessä uros saa yhä parempaa ravintoa. Sonnin sarvet varttuvat huimaa vauhtia: uutta sarvea saattaa syntyä jopa puoli kiloa vuorokaudessa. Pituudessa se tarkoittaa useita senttejä. Sonni on elämänsä kunnossa 6–10-vuotiaana. Sarvet ovat silloin jopa kymmenkiloiset ja niiden leveys voi ylittää metrin.

Sarvien kasvatus on sonnin miehuuskoe ja olennainen osa lajinsisäistä viestintää. Heikko uros ei pysty kasvattamaan komeita sarvia. Tämä tietää ongelmia syksyllä. Suurisarvisimmat ja kookkaimmat mahtisonnit ovat etulyöntiasemassa, kun ratkotaan, kuka pääsee jatkamaan sukua. Naaraan ei kannata paritella surkimusten kanssa, jos parempi on tarjolla.

Iso sarvikruunu, tynnyrimäinen rintakehä, roikkuparta ja muutenkin muhkea olemus ovat vahvoja signaaleja muille hirville. Naaraalle ne kertovat, että sonni on nappivalinta vasojen siittäjäksi. Kilpakosijoille jykevät sarvet viestivät kantajansa voimasta. Täällä määrään minä!

Suurisarviset pystyvät yleensä hätistämään muut urokset tiehensä pelkällä uhittelulla. Ne kalistelevat tohkeissaan sarviaan puita vasten ja päästelevät kumeita öhkäisyjä.

Kiima polttelee niin, ettei sonni malta edes syödä. Päivisin se makaa pitkät ajat kiimakuopissa rypien ja virtsaten. Piehtarointi levittää ilmaan elämänhalua, kiiman tuoksua.

Kun kilpakosijat kohtaavat, alkaa totinen piirileikki. Sonnit kulkevat kehää jäykin jaloin toisiaan mittaillen ja mulkoillen. Molemmat koettavat näyttää mahtavammilta kuin ovat. Lopulta heikompi väistyy.

Siinä on järkeä. Raju yhteenotto voisi johtaa pahoihin haavereihin. Mittelön tarkoitus ei ole vahingoittaa, vaan ratkoa urosten keskinäinen järjestys.

Yhteenottoon päädytään kohtalaisen harvoin. Nekin puskuottelut ovat kaukana luontodokumenteissa nähdyistä turnajaisista. Sonnit eivät säntää sarvet kolisten toisiaan vasten, vaan nyhjäävät, työntävät, vetävät ja puhisevat kuin isot miehet painimolskilla. Välillä ne huilaavat, sitten taas pusketaan sarvet vastakkain. Joskus taistelijat jäävät hetkeksi nalkkiin.

Voittaja on yleensä ennalta selvä – se suurin ja komeasarvisin.

Sivummalla nuoret urokset kalistelevat harjoitusmatseissaan. Ne ottavat mallia isommista, mutta eivät antaudu kilpasille alueen ykkössonnin kanssa.

Sarvipäiden kamppailu kiihdyttää naaraiden kiimaa. Ne kiinnostuvat mahtisonnista. Tämä ei kokoa omaa haaremia, vaan seurailee hallitsemansa alueen naaraita ja odottaa kiiman huippua. Suurin osa niistä on kiimassa syyskuun viimeiset viikot. Silloin ne suhtautuvat seuraan pyrkiviin sonneihin suopeasti.

Otollisen hetken odottelu on kellontarkkaa puuhaa. Sonni käyttää herkkää Jacobsonin elintään haistaakseen, onko vastapuoli sopivassa vireessä paritteluun. Sillä riittää puuhaa, kun se yrittää seurata samanaikaisesti kaikkia alueen naaraita. Onnekas kilpakosijakin saattaa kuin varkain päästä yrittämään.

Jos naaras ei löydä oikeaan aikaan sopivaa sonnia, se tulee uudelleen kiimaan muutaman viikon päästä.

Hirviemä ja vasa hamuavat ravintoa.

Ryminä metsissä vaimenee lokakuun aikana. Sonni on viikkokausia kestäneen kiihkon jäljiltä laihtunut ja lopen uupunut. Parittelun jälkeen testosteronitasot romahtavat. Samalla luu kallon ja sarvien välissä haurastuu. Se on sarvien loppu. Marras-helmikuussa ne putoavat yksi kerrallaan. Alkaa muutaman kuukauden jakso ilman kruunua.

Naaras kantaa lähes kahdeksan kuukautta. Kesän korvalla se saa yhden tai kaksi vasaa, nuoret yksilöt usein vain yhden. Neljässä kuukaudessa hieman yli kymmenkiloisesta vastasyntyneestä varttuu 150-kiloinen jötikkä. Parhaassa iässä olevat 4–7-vuotiaat naaraat saattavat synnyttää kolmosia, jopa nelosia. Neloset eivät yleensä selviä seuraavaan vuoteen. Siitä pitää huolen talvi.

Hedelmällisyys säilyy yllättävän pitkään. Tiedetään naaraita, jotka ovat vasoneet yli 15-vuotiaina. Sen ikäinen hirvi alkaa olla jo elämän ehtoopuolella. Sonnien eliniänodote on paljon alhaisempi.

Vasomisen epävirallisen Suomen ennätyksen haltija on Elli, joka saattoi maailmaan yli 30 vasaa, muun muassa viidet kolmoset. Saavutus on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen.

Elli eleli vuodet ympäri puolentoista tuhannen hehtaarin alueella Pöytyällä Varsinais-Suomessa. Paikalliset metsästysseurat olivat sopineet, että sen perhekunta rauhoitetaan jahdeilta.

Vuonna 2001 Nurmeksen Saramosta Pohjois-Karjalasta löytyi kuusi kuolleena syntynyttä vasaa. Vain yhdellä oli keuhkoissaan merkkejä hengittämisen yrityksestä, ja kaksi vasoista oli kuollut jo joitakin viikkoja ennen syntymää emon kohdussa. Maailmasta ei tiettävästi löydy toisia hirvikuutosia.

Sonni päästelee kumeita öhkäisyjä

Jos haluat nähdä vilauksen hirvestä, syksyllä on paras hetki – ellet häiriinny hirvikärpäsistä. Yksittäisestä hirvisonnista on tavattu lähemmäs 20 000 hirvikärpästä, ja jokainen niistä imee isännästään verta päivittäin. Vähimmilläänkin kiusalaiset lasketaan sadoissa.

Kiima saa hirvet liikkeelle. Varsinkin urokset ovat omissa maailmoissaan ja höntyilevät sinne tänne ja kuuluttavat mahtiaan kumeilla öhkäisyillä.

Jos kohtaat liikenteessä tiellä seisovan hirven, väistä se oikealta, mikäli vain pystyt. Hirvi liikkuu yleensä ihmisestä katsoen vasemmalle, koska se yrittää pitää mahdolliset uhat vasemman silmänsä näkymässä. Hirven aivopuoliskoilla on työnjako: oikea silmä on erikoistunut etsimään ruokaa, vasen tarkkailee ympäristöä vaarojen varalta.

Hirvi tuskin sopeutuu autoihin koskaan. Sillä ei ole mitään käsitystä lähestyvän vaaran vauhdista. Se pystyy havaitsemaan liikkeen, joka vastaa lajin maksiminopeutta, eli noin 60:tä kilometriä tunnissa. Se ei osaa väistää kulkuneuvoa, joka lähestyy huomattavasti tätä nopeammin.

Suomalainen hirvi Alces alces edustaa hirvien suvun perusmuotoa.

Sarvipää tuli Suomeen idästä ja lännestä

Jääkauden jälkeen hirvet saapuivat Suomeen kahta reittiä, osoittaa Veli-Matti Kangas Oulun yliopistossa tekemässä väitöstutkimuksessaan. Toiset tulivat lännestä Tanskan ja Ruotsin kautta, toiset nykyisen Venäjän alueelta.

Idän tulijat laiduntavat tätä nykyä Etelä- ja Itä-Suomessa, lännestä lähteneet Lapissa. Alkuperä selvisi hirvien mitokondrion dna:sta.

Erot eivät näy päälle päin. Hirvet ovat periaatteessa samanlaisia kaikkialla Suomessa.

Ympäristöolot voivat kuitenkin vaikuttaa ulkomuotoon. Esimerkiksi leuan rakenne muuttuu leveämmäksi ja kiinnityksiltään lihaksikkaammaksi pohjoiseen mentäessä. Leuka kehittyy iän myötä, ja siihen vaikuttaa ravinto.

Pohjoisessa talvi tulee varhain, ja hirvet siirtyvät aikaisin syömään kovapintaista talviravintoa, puita ja varpuja. Se vahvistaa leukoja.

Myös sarvissa on eroja. Piikkipäiset hankosarvet ovat yleisempiä etelässä. Idässä ja pohjoisessa näkee enemmän leveitä lapiosarvia. Myös sekatyyppejä esiintyy. Nykyään lapiomallin sarvet eivät ole etelässäkään harvinaisuus.

Suomalainen hirvi, Alces alces, edustaa hirvien suvun perusmuotoa. Alalajeja elää Euraasiassa ja Pohjois-Amerikassa. Nykyisin suku miehittää koko taigaa eli havumetsävyöhykettä Pohjoismaista Siperian perukoille ja Alaskasta Kanadan itärannikolle asti.

Hirvien klaanin itseoikeutettu kuningas, todellinen monsteri, Alces alces gigas elää Alaskassa. Tummanpuhuva jättiläishirvi saattaa painaa lähes tonnin.

Hirviä saalistavat susi, karhu ja etenkin ihminen. Muut kuin metsästys ovat hirven kuolinsyinä melkein marginaalisia.

Ennen syyskuun alussa käynnistynyttä jahtikautta Suomessa jolkotteli 140 000 hirveä, arvioi Luonnonvarakeskus. Kaudelle on myönnetty lähes 50 000 kaatolupaa. Yhdellä luvalla saa pyytää joko aikuisen hirven tai kaksi vasaa.

Syksyn jahti leikkaa pois kolmanneksen hirvikannasta. Kiväärin tähtäimessä ovat ensisijaisesti vasat ja nuoret aikuiset. Metsästäjiä neuvotaan säästämään suuria sonneja ja tuottavimmassa iässä olevia naaraita.

Ihmisellä on apuna haukkuva koira ja tehokas luotiase. Hirven ei auta kuin piilotella metsän suojissa ja tiukan paikan tullen sännätä pakoon. Joskus se onnistuu.

Susi nappaa hirven, jos haluaa. Susilauma ei iske kimppuun muitta mutkitta vaan kiertelee aikansa mittaillen saalista.

Iso hirvi voi olla paha vastus. Hirvi iskee korkealta painavilla etujaloillaan. Sorkan isku murtaa vaivatta suden selkärangan. Pohjois-Amerikassa hirvet jäävät paikalleen ja puolustautuvat. Suomalainen hirvi yrittää usein pakoa, ja silloin käy kalpaten.

Tutkijat ovat todistaneet, kuinka kolmijalkainen susi on kellistänyt yksin aikuisen hirven. Voi olla, että meikäläiset hirvet menettivät itsepuolustustaitonsa sinä aikana, kun susikanta oli alamaissa.

Paljonko hirviä katoaa susien suihin? On arvioitu, että susilauma kaataa vuodessa puolensataa hirveä. Suomen noin 30 susilaumaa tappaa siis vähintään 1 500 hirveä vuodessa.

Karhu on hirvelle sutta harmittomampi peto. Se keskittyy väijymään keväisin kantavia naaraita ja myöhemmin pieniä vasoja. Jos vasoja on kaksi, kontio nappaa mieluusti molemmat. Susilauma tyytyy yhteen.

Hirvellä on osansa siinä, että honkia humiseva Suomi muuttuu tummien kuusten maaksi.

Lähteitä: Tutkimusprofessori Ilpo Kojola, erikoistutkija Jyrki Pusenius ja tutkimusmestari Seppo Ronkainen Luonnonvara-keskuksesta sekä emerita hirvitutkija Tuire Nygrén. Asko Hämäläinen, Matti Leinonen ja Pamela Mandart: Hirvi - Pohjolan kuningaseläin.

Julkaistu Tiede Luonnossa 5/2020