WHO suosittelee maailman ensimmäisen malaria­rokotteen käyttöön­ottoa afrikkalaisille lapsille

Alustavien tulosten perusteella rokote estää malarian vakavat tautimuodot noin 30 prosentissa tapauksista.

Maailman terveysjärjestö WHO suosittelee maailman ensimmäisen malariarokotteen käyttöönottoa ja laajamittaista jakamista afrikkalaisille lapsille, kertovat uutistoimistot Reuters ja AFP sekä sanomalehti The New York Times.

WHO:n suosittelema rokote on nimeltään Mosquirix ja sen valmistaja on brittiläinen lääkeyhtiö Glaxo Smith Kline (GSK).

Malaria on pääasiassa hyttysten levittämien malarialoisioiden aiheuttama loistauti.

Tauti on ollut Afrikassa huomattavasti tappavampi kuin esimerkiksi koronavirustauti. Esimerkiksi vuonna 2019 malariaan kuoli Afrikassa WHO:n arvion mukaan jopa 386 000 ihmistä, kun taas koronaviruksen aiheuttama tauti on viimeisen 18 kuukauden aikana aiheuttanut 212 000 ihmisen kuoleman Afrikassa.

Maailmanlaajuisesti malariaan aiheuttamia kuolemantapauksia on arvioiden mukaan vuosittain noin puoli miljoonaa. Kuolleista alle 5-vuotiaita on yli puolet.

The New York Timesin mukaan rokote ei ole ainoastaan ensimmäinen malariaa vastaan kehitetty rokote, vaan myös ensimmäinen loistauteja vastaan kehitetty rokote.

WHO:n mukaan jopa 94 prosenttia maailman kaikista malariatartunnoista ja -kuolemista tapahtuu Afrikassa.

GSK:n valmistamaa rokotetta on annettu vuodesta 2019 lähtien 2,3 miljoonaa annosta pikkulapsille Ghanassa, Keniassa ja Malawissa WHO:n koordinoimassa pilottihankkeessa.

Alustavien tulosten perusteella rokote estää malarian vakavat tautimuodot noin 30 prosentissa tapauksista. Määrä vaikuttaa pieneltä, mutta kyseessä on ainut tähän mennessä hyväksytty malariarokote.

Euroopan lääkevirasto (Ema) antoi Mosquirixille hyväksynnän jo vuonna 2015, koska se katsoi hyötyjen olevan haittoja isompia. Samana vuonna WHO:n asiantuntijapaneelit vaativat rokotteen testaamisen aloittamista kolmesta viiteen Afrikan valtiossa.

Kuusi vuotta myöhemmin WHO uskalsi suositella rokotteen jakamista kaikille Afrikan lapsille.

Tehokkaimpia malarian torjuntakeinoja ovat tähän saakka olleet sänkyihin asetettavat hyttyssuojat sekä myrkky- ja karkotussuihkeet.

The New York Timesin mukaan mallinnustutkimukset ovat arvioineet, että mikäli rokotetta jaettaisiin laajasti alle 5-vuotialle lapsille pahimmilla malaria-alueilla, voitaisiin vuosittain estää mahdollisesti 5,4 miljoonaa tautitapausta ja 23 000 kuolemaa.

WHO:n kansainvälisen malariaohjelman johtaja Pedro Alonso sanoi The New York Timesin haastattelussa, että turvallisen, verrattain tehokkaan ja tuotantovalmiin malariarokotteen kehittäminen on historiallinen tapahtuma.

Loisvirukset ovat huomattavasti muita viruksia ja bakteereja monimutkaisempia taudinaiheuttajia. Malariarokotetta on yritetty kehittää jo sadan vuoden ajan.

”On tieteen näkökulmasta valtava loikkaus kehittää ensimmäisen sukupolven rokote ihmisen loista vastaan”, Alonso sanoo.

Malaria on erityisen hankala tauti siksi, että jopa parhaiten taudilta suojautuvissa Afrikan maissa lapsissa saattaa vuoden aikana levitä jopa kuusi malaria-aaltoa.

Seuraava haaste malariarokotteen jakelussa on riittävän rahoituksen löytäminen. Myös koronaviruspandemia hidastaa rokotteen saamista jakeluun.

Tällä hetkellä kehitteillä on myös koronarokotteista tuttua mrna-tekniikkaa hyödyntävä Biontechin ja Pfizerin malariarokote.

Biontechin perustaja ja toimitusjohtaja Uğur Şahin on sanonut, että tavoitteena on 90 prosentin tehon tuova malariarokote, jota myytäisiin Afrikan mantereella voittoa tavoittelematta.