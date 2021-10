Erektiohäiriölääkkeen halventuneet versiot lisäsivät lääkkeen kulutusta. Yhteys itsemurhiin voi selittyä tutkimuksen mukaan sillä, että seksielämän piristyminen ilmeisesti kohensi 50–59-vuotiaiden mielialaa.

Halventunut erektiolääke nähtävästi vähentää miesten itsemurhia.

Ajatus on, että masentuneella ihmisellä myös seksuaalinen halukkuus on heikentynyt. Kun se kohenee ja seksiä on enemmän, kohenee myös masentuneen mieliala.

Seksuaalinen läheisyys voi kohentaa mielenterveyttä. Halpa erektiolääke voi tarjota apua siihen, että seksi sujuu.

Heinäkuussa 2013 erektiohäiriölääke sildenafiilin patentti raukesi Ruotsissa. Lääkettä on myyty eri nimillä. Kuuluisin nimistä on varmaankin Viagra.

Ruotsissa 12 tabletin erä esimerkiksi Viagraa maksoi ennen patentin raukeamista noin 1 200 Ruotsin kruunua eli noin 118 euroa.

Kun patentti raukesi, laski sildenafiilin hinta. Pakkaus sildenafiilia maksoi enää 300 Ruotsin kruunuun eli vajaat 30 euroa.

Tilastojen mukaan 62 000 ruotsalaista miestä käytti sildenafiilia joka vuosi aikavälillä 2007–2012. Käyttäjien määrä nousi 101 000:een vuosina 2014–2017.

Kansanterveyden tutkija professori Ralph Catalano Kalifornian yliopistosta Berkeleysta päätti tutkia, vaikuttiko erektiohäiriölääkkeen hinta itsemurhien määrään.

Hän tutki 50–59-vuotiaiden ruotsalaisten miesten kuukausittaisia itsemurhia eri aikoina 2010-luvulla.

Tutkijoiden mukaan tuo ikäryhmä valittiin ensinnäkin siksi, että 50–59-vuotiaiden ryhmässä sildenafiilia saaneiden reseptien määrä kasvoi nopeimmin vuoden 2013 jälkeen.

Toinen syy oli, että Ruotsissa historiallisesti eniten itsemurhia on raportoitu juuri tässä ikäryhmässä.

Catalano kokosi ryhmineen tilastotietoja 120 kuukaudelta tammikuusta 2005 joulukuuhun 2014.

Ne osoittivat, että patentin raukeamisen jälkeisinä kuukausina eli heinäkuun 2013 jälkeen ikäryhmän itsemurhien määrä laski.

Seurantaa tehtiin 18 kuukautta hintojen laskun jälkeen. Sillä ajalla jäi tekemättä 65 itsemurhaa, jotka olisi ehkä muuten tehty.

Tilastollisesti selvitettiin, että tämä yhteys ei voi johtua esimerkiksi vuodenajasta, väärästä otoksen painotuksesta, tai väärästä syy-yhteydestä.

Tällainen yhteys olisi tilastollisesti sattumaa harvemmin kuin kerran 10 000 kokeessa.

Tutkimus viittaa siihen, että terve seksielämä tarjoaa suojaa masennusta vastaan. Se voi lisätä esimerkiksi onnen ja yhteenkuuluvuuden tunteita.

Itsemurhaa hautova voi tuntea aiempaa enemmän, että häntä halutaan ja että hänellä on ihmisarvoa, sanovat tutkijat.

Ralph Catalanon toteuttaman tutkimuksen julkaisi väestöterveyden tiedelehti European Journal of Epidemiology. Siitä kirjoitti myös Sapienjournal.