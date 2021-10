Käymälässä oli jätesäiliö, ja mahdollisen kylpyhuoneen ilmaa yritettiin kenties raikastaa öljyin ja suitsukkein.

Aikansa ylellisyyttä, oma käymälä, joka on osa muinaisen eliittipalatsin jäännöksiä Jerusalemissa.

Arkeologit ovat löytäneet noin 2 700 vuotta vanhan yksityisen käymälän Jerusalemissa, Israelissa. Se on osa muinaisen eliittipalatsin jäännöksiä.

Löytö on harvinainen, sillä tuhansia vuosia sitten omaan käymälään oli hyvin harvalla varaa. Käytännössä oman käymälän rauhasta nautti vain eliitti.

Yksityisiä kylpyhuoneita ja käymälöitä on löydetty hyvin harvoin nykyisen Israelin ja Jerusalemin alueella, sanoo arkeologi Yaakov Billig YouTube-videolla. Palatsissa asui ehkä yksi Juudan kuningaskunnan kuninkaista, sanoo Billig videolla.

Asiasta uutisoi muun muassa israelilainen uutismedia Haaretz.

Käymälää voidaan pitää siis merkkinä vauraudesta.

Historiallisesti oppineiden rabbien määritelmän mukaan ihmisen rikkaus näkyisi ensinnäkin siinä, että vauraalla on rahaa tallessa pahojen päivien varalle.

Toinen rikkaan ominaisuus olisi rabbien ehdotuksen mukaan se, että vauraalla on kotonaan oma käymälä, ja että se on lähellä paikkaa, jossa on tapana syödä.

Löydetyn käymälän istuin on tehty kalkkikivestä. Sen keskellä on reikä, joka on silmämääräisesti hieman pienempi kuin esimerkiksi suomalaisessa huussissa yleensä.

Käymälä löytyi kaivauksissa suorakulmaisen kivisen huoneen sisältä. Se oli siis nähtävästi aikansa kylpyhuone.

Istuimen alapuolella on oma säiliö jätteille. Nykyään sitä ehkä sanottaisiin septiseksi säiliöksi.

Kylpyhuoneesta löytyi myös yli 30 kulhoa. Niissä oli ehkä aineita, jotka raikastivat ilmaa, kertoo tiedeverkkosivu Livescience.

Ikäviä tuoksuja on voitu peittää eri öljyillä, jotka tuoksuivat miellyttäviltä. Toinen vaihtoehto ovat suitsukkeet, kertoo puolestaan verkkosivu Science Alert.

Billig on jo aiemmin löytänyt muinaisen puutarhan läheltä käymälää. Puutarhassa kasvoi muun muassa hedelmiä ja ja vesikasveja.

Billig on Israelin muinaislöydöistä vastaavia professoreita. Hän johtaa kaivauksia Jerusalemin Armon Hanatzivin alueella. Palatsialueen rauniot ovat noin kaksi kilometriä etelään Jerusalemin vanhasta kaupungista.

Aluetta alettiin kaivaa jo kaksi vuotta sitten. Arkeologit ovat löytäneet alueelta koristeltuja kiviä, kaiteiden osia ja ikkunoiden puitteita.

Kaivaukset alueella jatkuvat. Löydöt auttavat hahmottamaan, miten laaja kuninkaallisen palatsin alue oli.

Arkeologit keräävät läheltä näytteitä keramiikasta ja eläinten luista. He ottivat talteen myös maaperää.

Löydöistä saa tietoa tuon ajan elämäntavoista Jerusalemin alueella. Löydöt kertovat esimerkiksi siitä, mitä ruokaa aikanaan syötiin ja mitä sairauksia ihmisillä oli.