Maali! Saksalaisjoukkueen ratkaiseva osuma syntyy, kun valkopuna-asuinen hyökkääjätähti potkaisee pallon vastustamattomasti verkkoon maalivahdin ohi.

Yleisö hurraa, mutta maalintekijä ei liu’u polvillaan yleisön eteen juhlimaan saavutustaan kädet taivasta kohti. Joukkuetoveritkin pysyvät ilmeettöminä, samoin takaiskun kärsineen joukkueen pelaajat.

Robottijalkapallon Robocupin humanoidiliigan täysikasvuisten robottien maailmanmestaruusloppuottelu Sydneyssä 2019 jatkuu ilman tunteenpurkauksia, Youtube -video näyttää.

Urheilu on noussut voimalla tekoälyn koekentäksi. Jalkapalloilevat robotit toimivat täysin itsenäisesti: niitä eivät kauko-ohjaa ihmiset eivätkä tietokoneet.

” Jalkapallo muodostaa shakkia paljon moniulotteisemman ympäristön.

Robottien pelisuoritusten avulla testataan tekoälyn yhdistämistä robotiikkaan siten, että kokonaisuus noudattelee mahdollisimman paljon ihmisten käyttäytymistä ja liikkeitä.

Shakissa IBM:n tietokone Deep Blue päihitti maailmanmestari Garri Kasparovin jo vuonna 1997. Jalkapallossa joukkuepeli, strategian noudattaminen ja tulevan ennakointi muodostavat shakkia paljon vaikeamman ja moniulotteisemman ympäristön.

Pelikentällä maalipaikka tai syöttötilaisuus aukeavat silmänräpäyksessä. Niiden hyödyntäminen vaatii sekä viestintää pelaajien kesken että salamannopeaa tilanteenlukua.

Robotiikan kehittäjillä taas on runsaasti liikkumiseen liittyviä haasteita: robotin on ponnistettava ilmaan, puskettava, potkittava sekä kiihdytettävä ja hidastettava vauhtiaan tilanteen mukaan.

Robocupin kehittäjät ovat julistaneet tavoitteekseen, että vuonna 2050 humanoidiliigan voittaja pystyy haastamaan ihmisten MM-turnauksen voittajajoukkueen tasaväkiseen otteluun.

Peli pelattaisiin kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan säännöin normaalikokoisella ruohokentällä. Jos tavoite toteutuu, tekoälyllä varustettu robotti pystyy suoriutumaan myös valtaosasta ihmisen arkitoimista.

Siihen robotiikan ja tekoälyn tutkijat ja suunnittelijat pyrkivät. Robocupin todellinen hyöty muodostuu siitä, miten se tuottaa toimivia sovelluksia teollisuuden ja palvelujen käyttöön.

Tuloksia hyödynnetään ja jalostetaan muun muassa roboteissa, jotka toimivat pelastus- ja etsintätehtävissä, kotiaskareissa, kuljetuksessa ja jakelussa sekä teollisuuden automaatiossa. Näillekin suorituksille on ollut omat kilpailunsa Robocupin yhteydessä.

Tämän vuoden Robocup käytiin Tianjinissa Kiinassa.

Robocup on osoittautunut tärkeäksi kansainvälisen yhteistyön ja tietojenvaihdon alustaksi tieteentekijöiden ja yritysten välillä.

Idea robottijalkapallosarjasta tekoälyn ja robotiikan yhteissovellusten kehittäjänä nousi esiin vuonna 1992, ja Robocup käynnistyi viisi vuotta myöhemmin. Jokavuotisissa turnauksissa kilpaillaan kahdessa eri pääsarjassa useista eri mestaruuksista.

Perusliigassa kaikki joukkueet pelaavat samanlaisilla standardiroboteilla, jolloin tekoälysovellusten laatu ratkaisee.

”Humanoidiliigassa” joukkueet sen sijaan pelaavat itse kehittämillään ihmistä jäljittelevillä roboteilla, jotka ne varustavat teko-älysovelluksillaan.

Nappulaliigassa pelaavat pienimmät, 40–90-senttiset robotit, nuorisosarjassa 80–140-senttiset ja pääsarjassa 130–180-senttiset ”aikuiset”.

” Konepelaajilla on vasta alkeellinen kyky juosta ja kävellä nopeasti.

Robottiurheilun kruununjalokivi on humanoidiliigan täysikasvuisten pelaajien luokka. Juuri sieltä nousee – jos nousee – robottijoukkue, joka aikanaan haastaa maailman parhaat jalkapalloilijat.

”Tavoite on rakentaa robotti, joka juoksee nopeasti ja vaivattomasti ja käsittelee palloa kuin David Beckham”, tiivistää Robocup-organisaatiota johtava Texasin yliopiston professori Peter Stone Britannian yleisradioyhtiön BBC:lle.

Toistaiseksi humanoidiliigan robotit ovat toilailleet kentällä kömpelösti. Ennen kuin seuraava Messi tai Ronaldo kolistelee pelikentälle robottina, on tapahduttava paljon – monien mielestä jopa ihmeitä.

Konepelaajilla on vasta alkeellinen kyky juosta ja kävellä nopeasti, potkaista palloa tasapainonsa säilyttäen ja huomioida pallon sekä muiden pelaajien liikkeet. Jopa sivurajaheitot ovat roboteille vaikeita ja aikaa vieviä.

Sydneyn kisojen voittomaalin laukoi Bonnin Rheinische Friedrich-Wilhelms-yliopiston joukkueen NimbRo-OP2. Tämä 135-senttinen, 18 kiloa painava 3D-tulostettu tähtipelaaja voitti kisojen parhaan pelaajan palkinnon jo toista kertaa peräkkäin.

NimbRo-OP2-robotit päihittivät loppuottelussa toisen saksalaisen yliopiston Offenburgin joukkueen Sweaty-robotit. Hävinneen joukkueen valmentajat eli robottien kehittäjät olivat ennen kisoja epäilleet pelaajiensa kykyjä:

”Sweatyn paikannuskyky on epävakaa ja se kadottaa suuntatajunsa. Pelistrategiassa ja liikkumisessa on parantamista. Aika päätöksestä potkaista itse laukaisuun on liian pitkä. Sweaty ei tunnista omaa jalkaansa ja seurauksena potkut ovat epätarkkoja”, raportti kuvaa.

Rajallisten kykyjen takia humanoidiliigan ”aikuisten” ottelut muistuttavat enemmän pienimpien lasten pihapelejä kuin huippujalkapalloa. Joukkueessa on korkeintaan neljä pelaajaa, sitä suuremmalla kokoonpanolla peli menisi täydeksi sekoiluksi.

Robottien rakenne, peliäly ja fyysiset taidot ovat silti kohentuneet huomattavasti kisojen alkuajoista. Humanoidiliigan käynnistyessä lähes kaikilla roboteilla oli suuria vaikeuksia edes seistä yhdellä jalalla, kävellä tai potkaista palloa.

Pelata robotit eivät käytännössä osanneet lainkaan. Parhaimmat pystyivät rangaistuspotkukilpailuun. Suurin osa pystyi kilpailemaan vain yhdellä jalalla seisomisessa tai pallon kuljetuksessa.

Osaa roboteista piti ohjata tietokoneilla, ja akutkin tyhjenivät nopeasti.

” Robotteja kehitetään auttamaan eikä kukistamaan ihmisiä.

Ennen robottien ja ihmisten suunniteltua kohtaamista on lähes 30 vuotta aikaa kehittää pelaajien taitoja. Se on pitkä aika, kun ajattelee miten paljon on edistytty 20 vuodessa, professori Stone muistuttaa.

Pärjätäkseen ihmisten kanssa ihmisten säännöillä robottien on kyettävä myös taklaamaan ja ottamaan vastaan taklauksia. Se lisää niiden rikkoutumisriskiä. Varsinkin isokokoiset robotit ovat yhä herkkiä vahingoittumaan kaatuessaan.

Robotit tarvitsisivat elastisia niveliä ja joustavia jäseniä, jotka vähentävät törmäyksen vaikutusta, korostavat Saksan avaruuskeskuksen DLR:n tutkijat.

Kaiken lisäksi robottien pitäisi oppia tekemään ihmisten lailla laskelmoituja rikkeitä, joilla estetään vastustajan karkaaminen maalintekoon. Näiden ominaisuuksien kehittäminen lisää turvallisuusriskiä.

Voi olla, ettei jalkapallohuipentumaa humanoidiliigan mestarijoukkueen ja Brasilian välillä koskaan nähdä. Se ei kuitenkaan ole tärkeää, sillä loppujen lopuksi robotteja kehitetään auttamaan eikä kukistamaan ihmisiä, sanovat hollantilaisen Eindhovenin teknillisen korkeakoulun tutkijat. He ovat voittaneet Robocupissa sarjansa neljä kertaa Tech United -joukkueella.

Tuloksia työstä näkyy jo pelikentän ulkopuolellakin. Robocupeissa pelanneista roboteista muokattuja pelastusrobotteja osallistui jo New Yorkissa 11. syyskuuta 2001 terrori-iskussa sortuneiden kaksoistornien etsintä- ja pelastustehtäviin. Taidot ovat sen jälkeen kohentuneet huomattavasti.

Robotit osaavat nykyään liikkua myös epätasaisessa ja vaikeassa maastossa, ahtaissa käytävissä ja luolissa. Ne osaavat kiivetä tikapuilla ja kömpiä romukasojen yli.

Amazon Robotics on maailman johtavia roboteilla toimivien automaattisten varastojärjestelmien valmistajia. Mallit, joilla sen tuhannet robotit nykyään keräilevät ja lähettävät tilauksia suurvarastoista kehitti alun perin erään Robocupin voittajajoukkueen ”valmentaja”, joka myi keksintönsä Amazonille.

Autonvalmistaja Volkswagen ja robotiikkayhtiö Ohmni Labs ovat puolestaan kehittäneet kotitietokoneelta ohjailtavan puhuvan, kuuntelevan ja näkevän Champ-robotin.

Sen kautta vammainen, sairas tai muuten liikuntaesteinen lapsi voi osallistua urheilutapahtumaan etänä kuin olisi itse kentällä. Vaikeasta synnynnäisestä sydänviasta kärsivä 11-vuotias fani pääsi Champin kanssa virtuaalisesti kentälle Yhdysvaltain ja Jamaikan jalkapallojoukkueiden MM-karsintaotteluun lokakuussa.

Ensimmäisen kuukävelijän Neil Armstrongin kuolematonta tokaisua mukaillen se oli pieni askel robotille, mutta suuri Wes-pojalle.

