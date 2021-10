42 suurta asteroidia saatiin kuvattua tarkasti – Isoin on läpimitaltaan noin 900 kilometriä, pienin noin 90

Kokoelmasta löytyy myös luuta muistuttava asteroidin ja muita vähän erikoisempia kappaleita. Euroopan eteläinen observatorio ESO kuvasi isoimmat asteroidit Chilen VLT-teleskoopilla.

Yksi kuvatuista asteroideista on nimeltään Kleopatra – sitä voisi sanoa myös Koiranluuksi. Se kiertää Aurinkoa Marsin ja Jupiterin välissä asteroidivyöhykkeellä.

Chilessä sijaitseva iso teleskooppi VLT on kuvannut asteroidivyöhykkeeltä sen 42 suurta kohdetta.

Euroopan eteläinen observatorio ESO julkaisi kuvat tiistaina.

Marsin ja Jupiterin välissä sijaitsee asteroidivyöhyke, jonka suuria kohteita ei ole aiemmin kuvattu kauttaaltaan näin terävästi.

Kuvista paljastuu kirjo eri muotoisia asteroideja, aina pallomaisista asteroideista sellaiseen, joka muistuttaa koiran puruluuta.

Yhtä kaikki kuvat auttavat tähtitieteilijöitä, jotka tutkivat aurinkokuntamme asteroidien alkuperää.

Tarkat 42 kuvaa ovat iso edistysaskel asteroidien tutkimisessa, sanovat eurooppalaiset tähtitieteilijät.

Vain kolme asteroidia eli isoimmat Ceres ja Vesta sekä niitä pienempi Lutetia on kuvattu aiemmin läheltä.

Yhdysvaltain avaruushallinnon Nasan Dawn-luotain kuvasi läheltä Vestan pintaa heinäkuussa 2011 ja samalla matkalla Cereksen maaliskuussa 2015.

Euroopan avaruusjärjestön Esan luotain Rosetta puolestaan kävi kuvaamassa asteroidi Lutetian heinäkuussa 2010.

”Nyt ESO:n laitteilla on havaittu muitakin isoja kohteita terävästi, yhteensä 42”, selitti ESO:n tiedotteessa Pierre Vernazza astrofysiikan laboratoriosta Marseillessa Ranskassa. Hän johti kuvauksia.

Kuvat julkaisi tiistaina tiedelehti Astronomy & Astrophysics.

Asteroidien kokoelmassa on todella eri kokoisia kappaleita.

Vernazza kuvasi ryhmänsä kanssa isoja asteroideja vuosina 2017–2019 perusteellisesti.

Kuvauksessa auttoi yksi maailman valovoimaisimmista teleskoopeista, Very Large Telescope eli VLT.

Kuvauksen mahdollisti kaukoputkeen asennettu herkkä laite, Sphere.

Näin kuva isoimmista asteroideista tarkentuu. Kuvista paljastuu asteroidien olennaisia ominaisuuksia, kuten niiden tarkka kolmiulotteinen muoto.

Myös niiden tiheys voidaan päätellä kuvien avulla.

Suurin osa 42 kivikohteesta on läpimitaltaan yli sata kilometriä.

Chilen teleskoopilla saatin kuvattua nyt lähes kaikki ne asteroidit, joiden läpimitta on enemmän kuin 200 kilometriä. Niistä saatiin kuvattua 20, kun niitä tiedetään olevan 23.

Isoimpien asteroidien eli Cereksen ja Vestan läpimitat ovat noin 940 ja 520 kilometriä. Kaksi pienintä kuvattua asteroidia ovat Ausonia ja Urania, kumpikin läpimitaltaan noin 90 kilometriä.

Sylvia on kuvatuista kahdeksanneksi suurin, vasemmalla, ja Lamberta kahdeksanneksi pienin.

Havaitut asteroidit voi jakaa kahteen perheeseen. Jotkut isoista ovat lähes täysin pallomaisia, kuten esimerkiksi Hygiea ja Ceres.

Toisten muoto taas on erikoisempi, pitkulainen. Näistä asteroideista kiinnostavin on Kleopatra. Se muistuttaa koiran puruluuta. ”Luun” pituus on kuitenkin 270 kilometriä.

Kun kuvien muotoihin yhdistettiin tietoja asteroidien massasta, tähtitieteilijät huomasivat, kuinka isojen kivien tiheydet vaihtelevat merkittävästi.

Neljän vähiten tiheän asteroidin tiheys on noin 1,3 grammaa kuutiosenttimetriä kohden. Se on suunnilleen alkuaine hiilen tiheys. Näihin kuuluvat muun muassa Lamberta ja Sylvia.

Tiheämpien asteroidien joukossa ovat Psyche ja Kalliope. Niiden tiheydet ovat 3,9 ja 4,4 grammaa kuutiosenttimetriä kohti. Metallista Psychea tutkimaan lähetetään Nasan luotain, joka saapuu sen lähelle 2020-luvun puolenvälin jälkeen.

Nämä tiheydet ovat enemmän kuin esimerkiksi maanpäällisen timantin tiheys, joka on keskimäärin 3,5 grammaa kuutiosenttimetriä kohti.

Tiheyksien suuret erot viittaavat siihen, että asteroidien koostumus vaihtelee hyvin paljon.

Koostumus puolestaan tarjoaa tähtitieteilijöille paljon vihjeitä asteroidien alkuperästä.

”Nämä erot voi ymmärtää vain siten, että kohteet ovat peräisin aurinkokunnan eri alueilta”, pohtii Josef Hanuš Kaarlen yliopistosta Prahasta, Tšekistä. Hän oli mukana asteroidien kuvauksissa.

Mitatut tiheydet tukevat teoriaa, jonka mukaan vähiten tiheät asteroidit muodostuivat alun perin muualla, Neptunuksen kiertoradan tuolla puolen.

Ne ovat ajan saatossa kulkeutuneet nykyiseen paikkaansa, siis Marsin ja Jupiterin kiertoratojen väliin.

Tähtitieteilijät voivat tutkia asteroideja yhä tarkemmin, kun uusi ESO:n äärimmäisen suuri teleskooppi ELT valmistuu Chileen 2020-luvun puolivälissä.

Sen tarkkuudella voi kuvata asteroideja, joiden läpimitta on 35–80 kilometriä, Vernazza sanoo.