Tv- ja elokuvasarja Star Trekisssä kapteeni James T. Kirkiä esittänyt näyttelijä William Shatner nousee keskiviikkona avaruuteen Blue Originin raketin kyydissä.

Vuonna 1931 syntyneestä Shatnerista tulee samalla vanhin koskaan avaruudessa käynyt ihminen.

”Minua kiehtoo avaruuden näkymä. Haluan katsoa tätä taivaankappaletta [Maata] ja arvostaa sen kauneutta ja sen sitkeyttä ylläpitää elämäämme”, Shatner kommentoi Blue Originin julkaisemalla mainosvideolla.

Alun perin Shatneria kuljettavan New Shepard -raketin lähtölaukauksen piti olla jo tiistaina, mutta lento on myöhästynyt. Raketin on määrä nousta avaruuteen keskiviikkona kello 16.30 Suomen aikaa.

HS näyttää suoraa lähetystä laukaisupaikalta Yhdysvaltain Texasista kello 15 alkaen.

Kapteeni James T. Kirkia esittänyt William Shatner (vas.) ja Mr. Spockin roolin tehnyt Leonard Nimoy Star Trek -sarjassa vuonna 1968.

Shatner tuli tunnetuksi esiinnyttyään Star Trek -scifi-sarjassa vuosina 1966–1969 sekä seitsemässä elokuvassa vuosina 1979–1994.

Sarjan alkaessa oikeat avaruuslennot olivat vasta alkaneet: Neuvostoliitto oli tehnyt ensimmäisen miehitetyn avaruuslennon vuonna 1961. Sarja kertoi kapteeni Kirkin ja tämän miehistön seikkailuista 2200-luvulla, jolloin ihmiset lensivät jo vaivatta planeetoilta toisille.

Kulttisuosioon noussut tv-sarja sai myöhemmin jatkoa myös lukuisien muiden tv-sarjojen, elokuvien, kirjojen ja muiden kulttuurituotteiden muodossa.

Datayhtiö Amazonin perustajan, maailman rikkaimman ihmisen Jeff Bezosin perustama avaruuslentoyhtiö Blue Origin teki ensimmäisen miehitetyn turistilentonsa avaruuteen heinäkuussa. Tuolloin mukana oli Bezos itse ja kolme muuta ihmistä.

New Shepardissa ei ole lainkaan varsinaista kuljettajaa, vaan lento kulkee automaatti­ohjauksella. Sekä kapseli että sen kantoraketti ovat uudelleen­käytettäviä.

Avaruusmatkaajat pääsevät viettämään noin kymmenen minuuttia painottomuudessa Maan ilmakehän ja avaruuden rajana pidetyn, 100 kilometrin korkeudessa olevan Kármánin rajan tuolla puolen.

Glen de Vries (oik.), Audrey Powers, William Shatner and Chris Boshuizen matkaavat keskiviikkona avaruuteen.

Blue Origin käy parhaillaan kilpajuoksua kaupallisesta avaruudenvalloituksesta muun muassa Richard Bransonin Virgin Galactic -yhtiön ja Elon Muskin SpaceX-yhtiön kanssa.

Shatnerin mukana avaruuteen pääsee keskiviikkona kolme muuta ihmistä: entinen avaruusjärjestö Nasan insinööri Chris Boshuizen, yrittäjä Glen de Vries sekä Blue Originin varatoimitusjohtaja Audrey Powers.

Reutersin mukaan ei ole tiedossa, ovatko Shatner ja muut avaruuteen lentävät maksaneet matkastaan, vai onko kyse pelkästä markkinointitempauksesta. Shatnerin mukaan Blue Origin oli kuitenkin ottanut häneen yhteyttä matkan järjestämisestä.