Tutkijoiden tavoitteena on saada projektiin puoli miljoonaa vapaaehtoista.

Tutkijat kaipaavat vapaaehtoisilta apua tuhansien satelliittikuvien läpikäymiseen. Vapaaehtoisilla on tärkeä tehtävä: kuvista pitää löytää mursuja, ja löydetyt mursut pitää laskea.

Syynä on tutkijoiden tarve kartoittaa ja seurata atlantinmursujen ja laptevinmursujen kantojen kokoa viiden vuoden ajan. Walrus from Space [Mursu avaruudesta] -projektin taustalla toimivat kansainvälinen ympäristöjärjestö WWF ja brittiläinen British Antarctic Survey -tutkimusinstituutti.

Kannan kartoitukseen voi osallistua jokainen, jolta löytyy toimiva internetyhteys ja tietokone. Työkään ei ole haastavaa: kunhan on suorittanut lyhyen testin mursujen bongaamiseen, ohjelma tarjoaa toisensa perään satelliitti­kuvan, jota voi muokata hieman kuvan tarkentamiseksi.

Tarkan tutkiskelun jälkeen mursubongarin pitää luokitella kuva. Vaihtoehtoja on kolme: kuvassa on mursuja, kuvassa ei ole mursuja, tai kuva on liian heikkolaatuinen, että siitä voisi tunnistaa mursun mursua.

Tutkijoiden toiveena on saada projektiin mukaan puoli miljoonaa vapaaehtoista. Satelliittikuvien läpikäyminen on hyvä tapa kartoittaa arktista kantaa, sillä se ei häiritse eläinten eloa.

Viiden vuoden seurantajakso auttaa tutkijoita arvioimaan mursupopulaatioissa tapahtuvia muutoksia.

Mursujen kannan kokoon vaikuttavat erityisesti ihmisen toiminta ja ilmastonmuutos. Mursut ovat arktisia nisäkkäitä, jotka nousevat jäälle muun muassa lepäämään tai synnyttämään.

Ilmaston lämpeneminen on kuitenkin viemässä mursuilta niiden elinympäristön, mikä uhkaa jo valmiiksi uhanalaista lajia. Merijään sulaminen pakottaa mursut valitsemaan maan lepopaikaksi. Sen myötä mursujen elintila kapenee, ja mursujen pitää myös todennäköisesti uida pidempiä matkoja lepopaikan löytämiseksi.

Maalla oleminen itsessään on myös riskialtista herkille eläimille. Mursut pelästyvät helposti. Kun samalle rannalle pakkautuu kerralla kymmeniätuhansia mursuja, joukkopaniikki johtaa herkästi siihen, että pienemmät litistyvät kuoliaiksi laumojen paetessa esimerkiksi veteen.

Lisäksi mursuja uhkaa arktisen meren hyödyntäminen ja laivaliikenteen yleistyminen jäiden sulaessa.

”Arktinen alue on paitsi laaja, myös nopeasti muuttuva, emmekä yksinkertaisesti tiedä mursukantojen kokoa, niiden muutoksia ja sitä, miten ilmastokriisi vaikuttaa niihin”, Walrus from Space -projektin sivuilla kerrotaan.