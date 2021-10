Yhdysvaltain avaruushallinto Nasa julkaisi maanantaina videon, jolla esitellään, millaisia ääniä Marsin pinnalla kuuluu. Äänet on nauhoittanut Marsissa parhaillaan kulkeva Perseverance-mönkijä, ja videon voi katsoa tämän artikkelin yhteydessä. Videota kannattaa kuunnella kuulokkeilla.

Nasa on kertonut Marsin äänistä jo aiemmin heti Perseverancen laskeutumisen jälkeen helmikuussa.

Kyseessä oli tuolloin ensimmäinen koskaan Marsissa tallennettu ja julkisesti esitetty äänitiedosto.

Mönkijä on nyt tallentanut kahdella mikrofonillaan Marsin pinnalla kaikkiaan viisi tuntia erilaisia ääniä.

”Aivan kuin seisoisit itse paikan päällä”, kuvailee ranskalaisen L'Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie -laitoksen tutkija Baptiste Chide Nasan tiedotteessa.

”Marsilaisissa äänissä on voimakas basso. Kun laitat kuulokkeet päähän, voit todella tuntea sen”, Chide kertoo.

Ensinnäkin Marsissa kuuluu selvästi tuulen huminaa. Planeetan pinnalla on kuvattu myös lukuisia hiekkamyrskyjä.

Nasan tutkijat ovat myös hämmästyneet, kuinka hyvin Perseverancen mukana Marsiin saapuneen Ingenuity-minikopterin lentämisestä kantautuvat äänet saatiin nauhoitettua. Ingenuity teki ensilentonsa Marsissa huhtikuussa.

Oletuksena oli, että koska Marsin ilmakehä on huomattavasti Maan vastaavaa ohuempi, ei kopterin ääniä olisi kuulunut kenties lainkaan. Erityisesti korkeat äänet kantavat hyvin heikosti Marsissa.

”Ääni kantaa Marsissa paljon pidemmälle kuin luulimme”, kertoo toisen mikrofonin tallentamia tietoja kokoava tutkija Nina Lanza Nasalle.

Perseverance-mönkijässä on kaksi mikrofonia, jotka nauhoittavat ääni laitteen ympäristöstä.

Vaikka mikrofonit antavat mielenkiintoista tietoa Marsin äänistä ja niiden kantamasta, ne voivat auttaa myös itse mönkijän kunnon arvioimisessa.

Mikrofonien avulla voidaan kuunnella esimerkiksi, miltä mönkijän metalliset pyörät kuulostavat niiden rullatessa Marsissa. Erikoiset äänet voivat kertoa ongelmista laitteessa.

Lisäksi mikrofonit auttavat arvioimaan, millaisia kivinäytteitä mönkijä ottaa Marsin maaperästä.

Perseverance-mönkijän ottama ”selfie” Marsissa 10. syyskuuta. Mönkijän edessä on kivi, josta se on porannut näytteitä.

Helmikuun 18. päivä Marsiin laskeutunut Perseverance on pakattu ja viritetty moniin kenttäkokeisiin. Sen tärkeimpiä tehtäviä on etsiä ja kerätä Jezeron kraatterin ympäristöstä kivi- ja pölynäytteitä. Tehtävä kestää noin kaksi vuotta.

Syyskuun alussa mönkijä kaivoi ensimmäisen kivinäytteen Marsin maaperästä. Näytteen läpimitta on noin 13 millimetriä, ja se on noin kuusi senttimetriä pitkä. Siinä on 10–15 grammaa Marsin kiviainesta.

Kraatterin maasto on ikivanhaa, kuivunutta joki- ja järviseutua. Sen kerrostumista voi löytyä merkkejä muinaisesta alkeellisesta elämästä.

Oheinen grafiikkaa esittelee, miten huippuvarusteltu Mars-mönkijä toimii: