Atomien kylmä ryväs saatiin ultrakylmäksi, kun se pudotettiin yli 110- metrisestä tornista Saksan Bremenissä. Edes avaruudesta ei ole löydetty yhtä kylmiä paikkoja.

Fyysikot loivat lokakuun alussa kylmimmän tilan Maan päällä.

He saivat laskettua kylmän atomiryppään lämpötilan vain 38 biljoonasosan päähän absoluuttisesta nollapisteestä. Se on –273,15 astetta celsiusta. Nollapisteessä eivät atomit liiku, eivätkä liioin molekyylit.

Edes avaruudesta ei ole löydetty yhtä kylmiä paikkoja. Tällä erää avaruudesta löytynyt kylmin paikka on Boomerangin kaasusumussa.

Se sijaitsee Kentaurin tähdistössä, noin 5 000 valovuoden päässä Maasta. Sumun keskilämpö on noin –272 asetta celsiusta eli noin yksi aste Kelviniä, kertoo Euroopan avaruusjärjestö ESA.

Keino tuottaa äärimmäinen kylmyys oli aika erikoinen.

Fyysikko Ernst Rasel Hannoverin Leibnizin yliopistosta pudotti kollegoineen hyvin kylmiä ja magnetisoituja kaasuatomeja alas tornista, joka oli yli 110 metriä korkea. Atomit olivat pudotettaessa tyhjiössä.

Pudotuksen aikana atomiryppään magneettista tilaa muutettiin. Tämän konstin avulla saatiin aikaan uusi ennätys.

” Nollassa kelvinissä atomit eivät liiku.

Fyysikot ilmaisevat tilan mieluummin Kelvinin asteikolla. Asteikolla kylmin tila on nolla kelviniä, koska asteikko alkaa absoluuttisesta nollapisteestä.

Lämpö on molekyylien ja atomien liikettä. Mitä enemmän molekyylit liikkuvat, sitä enemmän lämpöä syntyy.

Nollassa kelvinissä atomit eivät liiku. Tilaa on mahdoton saavuttaa, mutta vuosien varrella on päästy yhä lähemmäs.

ENNätyksellisen kylmää tuottaakseen kylmäfyysikot saattoivat ensiksi yhteen noin satatuhatta rubidium-alkuaineen atomia. Ne saatettiin aluksi kaasumaiseen muotoon.

Tutkijat sanovat, että atomit olivat kvanttikaasuna. Ne olivat puristuneet tilaan, jota sanotaan Bosen-Einsteinin kondensaatiksi (BEC).

Siinä saman alkuaineen atomit muodostavat kylmässä tilassa kuin yhden suuren atomin.

Aineen tila on Bosen-Einsteinin kondensaatissa niin outo, että sitä on sanottu aineen viidenneksi olomuodoksi.

Koska kondensaatti käyttäytyy hyvin kylmässä kuin yksi suuri atomi, on se erityisen houkutteleva tutkimuskohde kohde kvanttifyysikoille. Isoa molekyyliä kun on helpompi tutkia.

Ryhmä mittasi kokoamansa kondensaatin kylmyyttä kahden sekunnin aikana, kun atomirypäs pudotettiin yli 110 metristä.

” Tutkijat päättivät kylmentää ainetta yhä lisää jäljittelemällä tähtienvälisen avaruuden hyvin kylmiä oloja.

Koe sujui seuraavasti. Kvanttikaasu suljettiin tyhjiökammioon ja asetettiin magneettikenttään. Sitten fyysikot madalsivat yhä tyhjiön lämpötilaa.

Lopulta kammion atomit olivat niin kylmää ainetta, että kondensaatin lämpötila oli vain kaksi miljardisosaa celsiusastetta absoluuttisen nollan yläpuolella, kertoo verkkosivusto NewAtlas.

Tämä tulos ei riittänyt kylmätutkijoille. Tutkijat päättivät kylmentää ainetta yhä lisää jäljittelemällä tähtienvälisen avaruuden hyvin kylmiä oloja.

Ryhmä vei kylmän tyhjiökammionsa Euroopan avaruusjärjestön ESA:n pudotustorniin. Se sijaitsee Bremenissä Luoteis-Saksassa. Siellä on ESA:n mikrogravitaation tutkimuskeskus.

Bremenissä atomit saatettiin tornista vapaaseen pudotukseen. Näin luotiin mikrogravitaatio eli olot, jossa painovoima vaikutti hyvin vähän kokeeseen.

Tutkijat pystyivät pudotuksen aikana säätelemään nopeasti tyhjiön magneettikenttää. He kytkivät magneettikentän joko päälle tai pois päältä uudenlaisen linssin avulla, jolla voi säätää kondensaatin kokoa kolmessa ulottuvuudessa.

Kondensaatti eli BEC kellui pudotuksessa vapaasti. Pudotuksen aikana kondensaatin rubidiumatomit liikkuivat tuskin lainkaan.

Kahden sekunnin pudotuksen aikana tutkijat säätivät atomien magneettikenttää. Kun kenttä säädettiin pois päältä, kvanttikaasu laajeni. Kun magneettikenttä kytkettiin päälle, kaasu supistui ja kondensaatti kylmeni.

Kun magneettikenttä on pois päältä, kaasu alkaa laajentua. Kun se kytketään takaisin päälle, kaasun on pakko supistua uudelleen.

Tämä kytkentä hidasti kaasun laajenemista lähes täydellisesti. Kun molekyylien nopeus vähenee, se alentaa tehokkaasti lämpötilaa.

Fyysikot mittasivat, että pudotuksen aikana BEC:in lämpötila oli hetken eli kahden sekunnin ajan vain 38 pikokelviniä eli 38 biljoonasosaa Kelvinin asteikon nollapisteen yläpuolella.

Piko on yksi potenssien etuliitteistä ja se tarkoittaa tässä kelvinasteen biljoonasosaa.

Fyysikot sanovat, että teoriassa he pystyisivät pitämään yllä ennätyksellistä lämpötilaa enintään 17 sekuntia. Tätä voidaan joskus kokeilla avaruuden oloissa, sanovat tutkijat.

Saksalaisten ryhmä raportoi saavutuksestaan Physical Review Letters -tiedelehdessä.

” ”Tässähän tulee ihan vanhat Kylmälaboratorion ajat mieleen.”

Miksi kondensaatti piti pudottaa, maallikko kysyy.

”Kun BEC päästetään loukustaan, putoaisi se pois paikasta, johon laserit ja magneettikentät on kohdistettu, ellei koelaitteisto putoa sen mukana”, sanoo Aalto-yliopiston ja VTT:n kvanttiteknologian apulaisprofessori Mikko Möttönen.

”Vaikka kondensaatti on äärimmäisen kevyt, se putoaa kammiossaan yhtä nopeasti alaspäin kuin kivi tippuu kädestä. Tämä johtuu kammiossa olevasta erittäin hyvästä tyhjiötä. YouTubesta voi katsella videoita, joissa höyhen ja kivi putoavat samaa tahtia.”

”Koska jäähdytys perustui siihen, että BEC päästetään kokonaan ulos loukustaan ja loukku myöhemmin laitettiin päälle, niin oli kätevää, että loukku putosi vapaassa pudotuksessa kondensaatin mukana”, Mötttönen tulkitsee kokeen järjestelyä.

”Tässä on kyse atomien liikkeen jäähdyttämisestä. Se on arkisempi asia kuin magneettinen järjestys, jota aikaisemmissa ennätyksissä on jäähdytetty.”

”Hienoa, että kylmyyden maailmanennätys on saatu taas Eurooppaan. Tässähän tulee ihan vanhat Kylmälaboratorion ajat mieleen”, Möttönen sanoo.

Otaniemen kylmälaboratorio tehtaili myös kylmyyden maailmanennätyksiä eri menetelmin 1900-luvun lopulla. Silloin kylmälaboratorio oli osa teknillistä Korkeakoulua.

Erittäin kylmät tilat voivat auttaa tutkijoita rakentamaan esimerkiksi kvanttitietokoneita, sanovat MIT-yliopiston tutkijat.

Ne voivat myös auttaa rakentamaan yhä tarkempia mittavälineitä, tutkija Vincenzo Tamma APS Physics -lehdessä.

Hyvin kylmän avulla voi testata fysiikan teorioita ja etsiä painovoima-aaltoja. Kylmän avulla voi rakentaa myös johteita, jossa sähkö ei kohtaa lainkaan vastusta. Kylmien lämpötilojen avulla voi myös tuottaa vahvoja magneettikenttiä.