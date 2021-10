Kalojen ulosteet sitovat hiiltä merenpohjaan, mutta kalakannat ovat romahtaneet.

Anjovisten pyynti on tärkeä elinkeino esimerkiksi Vietnamissa Phu Yenin maakunnassa, jonka vesiltä valokuva on.

Valtamerten pintakerros on oma kokonainen ekosysteeminsä. Auringon säteet välkehtivät vedessä ja antavat energiaa valtavalle määrälle pieneliöitä ja planktonia.

Kalat syövät tätä pikkuruista biomassaa ja ulostavat. Jätökset leijailevat hiljalleen merenpohjaan, jonne ne jäävät.

Maapallon mittakaavassa pieneltäkin kuulostavalla asialla voi olla valtava vaikutus. Sellainen on siis kalan kakka.

Koska kaloja on valtavasti, niiden ulosteet sitovat huomattavan määrän hiiltä.

Liikakalastus on kuitenkin romahduttanut kalakannat, eivätkä kalat enää kierrätä hiiltä meren pintakerroksista pohjaan yhtä paljon kuin aiemmin.

Tämä voi osaltaan nopeuttaa ilmaston lämpenemistä ja sekoittaa luonnon kiertokulkua.

” ”Kalan uloste on yksi tehokkaimmista luonnon hiilensidontamekanismeista.”

Kalankakan globaaleja vaikutuksia on selvitetty Science Advances -sarjassa ilmestyneessä tutkimuksessa.

Kalifornian yliopiston apulaisprofessori ja biogeokemisti Daniele Bianchi halusi ymmärtää, millainen vaikutus kaloilla on hiilen kiertoon valtamerissä.

Tutkimuksen mittakaava oli sangen kunnianhimoinen, kun tutkijat lähtivät mallintamaan valtamerten kaikkea kalabiomassaa.

Karkean arvion mukaan merissä on kalaa 6–7 miljardia tonnia. Se on monin verroin enemmän kuin vaikkapa kaikkien planeetan ihmisten paino.

Näistä kaupallisesti kiinnostavia lajeja on 3,3 miljardia tonnia. Tai oli, ennen kuin nykyisenlainen teollinen kalastus alkoi 1900-luvun alussa.

Tuolloin kalat popsivat koko maailman perustuotannosta eli yhteyttämisen kautta sitoutuvasta energiasta noin kaksi prosenttia. Ne siis syövät muun muassa planktonia.

Koska kaloja on valtavasti, niiden ulosteet sitovat huomattavasti hiiltä. Kaloja kuitenkin myös pyydetään niin paljon, että kalat vähenevät.

”Kalan uloste on yksi tehokkaimmista luonnon hiilensidontamekanismeista", kertoo Bianchi The Scientist -verkkolehdessä.

Meressä sataa jatkuvasti. Kuolleita pieneliöitä ja pikkuriikkistä eloperäistä ainesta leijailee syvempiin kerroksiin lumihiutaleiden lailla. Mutta kalojen uloste on usein tiiviimpää ja vajoaa nopeammin pohjaan.

Siellä jätökset sitovat hiiltä ja niistä saavat merenpohjan eliöt myös ravintoa.

Kalastuksen kohteena olevien lajien biomassa on nyt romahtanut vähintään puoleen. Kalat eivät enää ime niin suurta osaa valtameren pinnan perustuotannosta, eikä hiiltä sitoudu pohjaan niin paljon kuin ennen.

Lue lisää: Hätähuuto maailman meristä: Tehopyynti viemässä kalat ja saaliit kutistuvat miljoonan tonnin vuosivauhtia

Tutkimus ei pysty antamaan mitään lukemia siitä, millainen vaikutus tällä on esimerkiksi ilmaston lämpenemiseen, mutta ylikalastuksen jäljet ovat suuret.

Kalojen ulosteen väheneminen voi myös sekoittaa merenpohjan ekosysteemejä, jotka ovat riippuvaisia pinnalta tippuvasta ravinnosta. Se vaikuttaa myös pohjan happitasapainoon.

"Kaloilla on oikeasti merkitystä tässä kierrossa. Ne vaikuttavat siihen, miten hiili sitoutuu", Bianchi sanoo.

Ennen teollisen pyynnin alkamista kaupalliset kalalajit vastasivat noin kymmenestä prosentista merenpohjaan sitoutuneesta hiilestä. Nyt niiden määrä on siis puolittunut.

Vaikutus voi itse asiassa olla tutkittua suurempikin, huomauttaa meriekologi Clive Trueman Southamptonin yliopistosta.

Tutkimuksessa oli käytännön syistä rajattu pois alle kymmenen gramman painoiset kalalajit, jotka kuitenkin muodostavat huomattavan suuren osan kalojen kokonaismassasta.

"On himputin vaikea laskea, kuinka paljon kaloja maailmassa on", Trueman sanoo The Scientistissä.