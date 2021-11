Selitystä fiksuuteemme on etsitty väärästä paikasta.

Mikä teki meistä niin fiksuja? Omiemme ja apinasukulaistemme aivojen vertailu on keskittynyt lähinnä älyn kehtoon otsalohkoon, mutta Plos Genetics -tiedelehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan enemmän eroa löytyykin takaraivosta.

Liikettä koordinoivat pikkuaivot ovat osallistuneet myös kulttuurin kehitykseen, uskoo evoluutiobiologi Elaine Guevara Duken yliopistosta Yhdysvalloista kollegoineen.

Pikkuaivoihin ei juuri ole kiinnitetty huomiota evoluutiotutkimuksissa, koska kyseinen aivoalue löytyy kaikilta selkärankaisilta.

”Pikkuaivot eivät yhdisty oikein mihinkään, mikä olisi ihmiselle ainutlaatuista”, Guevara sanoi New Scientist -lehdelle.

Siksi selitystä aivojemme ylivertaisuuteen on etsitty aivokuorelta, erityisesti otsalohkon etuosasta, joka vastaa korkeammasta ajattelusta, kuten kyvystämme suunnitella ja tehdä tietoisia päätöksiä.

”Ihmisen aivokuori on hienostunut, ja se sisältää myös kielikeskukset. Se on kuitenkin vahvasti kytköksissä pikkuaivoihin, jotka näyttävät hoitavan osan raskaasta tiedonkäsittelystä”, Guevara täsmensi The Academic Times -lehdessä.

Guevaran ryhmä jäljitti aivojen kehityshistoriaa vertailemalla ihmisen, simpanssin ja reesusapinan aivokudosten dna:han liittyviä molekyylejä.

Tarkastelun kohteena olivat niin sanotut metyyliryhmät, jotka voivat vaikuttaa siihen, miten geenit toimivat.

Ihmisen pikkuaivojen metyyliryhmät erosivat enemmän apinaverrokeista kuin otsalohkon. Erityisen paljon poikkeavuutta näkyi geeneissä, jotka kietoutuvat aivojen kehittymiseen ja oppimiselle tärkeiden hermosoluliitosten muovautumiseen.

Tutkijoiden mukaan tämä kertoo, että pikkuaivoilla on ollut tärkeä tehtävä ihmisaivojen evoluutiossa.

”Pikkuaivot mahdollistavat monimutkaisen käyttäytymisen automatisoinnin. Meidänhän pitää omaksua hyvin monimutkaisia taitoja työkalujen käytöstä kirjoittamiseen ja polkupyörällä ajamiseen.”

Pikkuaivojen luultua tärkeämmästä merkityksestä tiedonkäsittelyssä on saatu vihiä aiemminkin, mutta sitä on vaikea tutkia.

Noin 80 prosenttia aivojen hermosoluista sijaitsee pikkuaivoissa, mutta ne vievät vain kymmenen prosenttia aivojen tilavuudesta. Tiheä pakkaus tekee mittauksista hankalia.

Julkaistu Tiede-lehdessä 9/2021.