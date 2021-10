Matoäyriäisiä on ainakin 130 lajia, ja toukkia on löydetty jopa ihmisen silmämunasta.

Viime viikolla uutisoitiin koiran kielimadosta, jota on nyt ensi kertaa tavattu Suomessa. Tuliainen tuli tuontikoiran mukana. Inha otus loisii koiran nenänielussa ja voi tarttua ihmiseenkin.

Ällötyksessä erikoista on se, että se ei habituksestaan huolimatta ole varsinainen loismato, vaan äyriäinen. Siis sukua pikemminkin ravuille kuin heisimadoille.

Äyriäinen! Mitä ihmettä?

Moni äyriäislaji todella on evoluution saatossa katsonut loisimisen olevan hyvä elinkeino. Tuttu esimerkki on vaikkapa kalatäi, joka pureutuu kalojen kiduksiin ja nahkaan.

Suussa elelystä on kiinnostunut myös siira Cymothoa exigua. Se ui toukkana kalan kiduksista sisään, kiinnittyy kieleen ja näivettää sen hiljalleen. Siira asettuu sitten itse kieleksi kielen paikalle.

Kalatäit ja loissiirat näyttävät kuitenkin ihan maallikonkin silmään selvästi äyriäisiltä. Koiran kielimato on kehittynyt niin matomaiseksi, että jopa biologien oli vaikea luokitella sitä, kunnes dna-näytteet ja ruumiin kitiinimäinen jaokkeisuus paljastivat sukulaisuuden. Lisäksi kielimato on maaeläinten sisäloinen, mikä on erikoista, sillä suuri osa loisäyriäisistä on kalojen ulkoloisia.

Kielimato lokeroidaan äyriäisten sukupuussa leukajalkaisiin ja tarkemmin ottaen alaluokkaan Pentastomida. Osuvasti näitä kutsutaan myös matoäyriäisiksi. Lajeja on ainakin 130, ja suurin osa niistä loisii matelijoissa. Lämpimissä maissa toukkia on kaiveltu jopa ihmisen silmämunasta sen seurauksena, että on menty syömään käärmeitä.

Lernaeocera branchialis -matoäyriäiset voivat loisia valkoturskassa.

Matoäyriäiset ovat hyvin muinainen eliöryhmä. Vanhimmat fossiilit ovat peräisin kambrikaudelta 500 miljoonan vuoden takaa. Ei olla varmoja, ovatko matoäyriäiset hyvin erikoistunut äyriäisen muoto vai kumpuavatko ne jostain muinaisesta niveljalkaisten kantamuodosta.

Jos koira yskii matoja, ei tilanteessa ensimmäisenä varmasti tule mieleen miettiä kambrikauden äyriäisten taksonomiaa. Tämä nyt kuitenkin tiedoksi ja opiksi.

Eikä koiran kieliäyriäinen kuulosta yhtään niin kuvottavalta kuin kielimato!