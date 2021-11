Tietokirjailija Tiina Raevaara palkitaan Pro Scientialla.

Suomalainen tiedeakatemia on myöntänyt Helsingin Sanomien Lasten tiedekysymykset -palstalle Pro Scientia – Tieteen puolesta -kunniamaininnan. Kunniamaininta on lajissaan ensimmäinen.

Vuoden 2021 Pro Scientia – Tieteen puolesta -palkinnon saa tietokirjailija Tiina Raevaara.

Tunnustukset myönnetään henkilöille tai muille tahoille, jotka ovat edistäneet tieteen asemaa yhteiskunnassa.

”Tiina Raevaara ja Lasten tiedekysymykset ovat erinomaisia esimerkkejä toiminnasta tieteen parhaaksi ja yhteiskunnan hyväksi”, Suomalainen tiedeakatemia perustelee valintoja.

Pro Scientia -palkinto on arvoltaan 10 000 euroa, ja se jaetaan kahden vuoden välein. Ensimmäinen Pro Scientia jaettiin vuonna 2017.

Lasten tiedekysymykset -palstalla tutkijat vastaavat lasten esittämiin kysymyksiin. Vuodesta 2012 ilmestyneen palstan suosituimpia aihepiirejä ovat eläimet, ihminen ja avaruus. Sen sijaan esimerkiksi taloudesta tai terveydestä lapset kysyvät harvemmin.

Palstan ideoi Helsingin Sanomien tiedetoimituksen silloinen esihenkilö Tuomas Kaseva. Sitä ovat alusta asti toimittaneet Touko Kauppinen ja Juha Merimaa.

Palstan tekeminen on tiedetoimittajan työtä hauskimmillaan, Merimaa toteaa.

”Lapset osaavat usein kysyä asioita, joita aikuinen ei tule heti ajatelleeksi, kuten sitä, missä oli ensimmäinen koulu, ovatko kaikki esineet olleet joskus märkiä tai mitä tapahtuisi, jos hai ja piraijaparvi kohtaisivat.”

Asiantuntijat suhtautuvat lasten kysymyksiin kunnioittavasti ja perehtyen. Moni jopa ilahtuu, kun pääsee selittämään asioita erilaisesta kulmasta.

Palstan vastauksista on myös koottu kolme kirjaa. Niistä viimeisin, Miksi linnut heräävät niin aikaisin aamulla? julkaistiin vuosi sitten.

Tiina Raevaara

Pro Scientia -palkinnon saava Tiina Raevaara on filosofian tohtori ja entinen tutkija, joka on tietokirjojen lisäksi kirjoittanut useita romaaneja. Hän on saanut tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon vuonna 2015.

Pro Scientian ovat aiemmin saaneet Helsingin yliopiston metsien ja ilmakehän vuorovaikutusten professori Jaana Bäck ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan viestintäpäällikkö Ilari Hetemäki.