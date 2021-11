Marraskuussa 1971: Musta rotta, jonka levittämien lukuisten tautien joukossa on mm. rutto, on tulossa vastustuskykyiseksi kaikkein tehokkaimmille ja nykyaikaisimmille myrkyille.

Maailman terveysjärjestö WHO on Genevessä antamassaan hälyttävässä uutisessa ilmoittanut, että Liverpoolissa on nyt tavattu ensimmäisen kerran maailmassa musta rottakanta, johon tällaiset ns. hyydytyksen vastustamisaineet eivät enää vaikuta.

WHO pelkää, että liverpoolilaiset superrotat leviävät nopeasti laivojen mukana maailman muihin kolkkiin.

Jo aikaisemmin on todettu, että tavallinen harmaa rotta on tullut eräillä tarkoin rajoitetuilla alueilla jotakuinkin immuuniksi antihyydyttäjille. Tämäntyyppiset myrkyt lisäävät veren virtaamisominaisuuksia ja aiheuttavat vähäisestäkin naarmusta kuolemaan johtavan verenvuodon.

Harmaa rotta on kuitenkin paljon vähäisempi terveydellinen vaara sen vuoksi, että se ei ole yhtä innokas maailmankiertäjä kuin musta rotta. WHO on kehottanut jäsenmaitaan ryhtymään valppaaseen tarkkailuun uuden riskin johdosta, jotta saataisiin mahdollisimman nopeasti selville, onko myrkkyjä vastustavan rottatyypin maihinnousu jo alkanut.

Niin musta kuin harmaa rotta ovat niitä harvoja eläimiä, jotka ovat sopeutuneet täydellisesti ihmisen luoman yhteiskunnan oloihin ja jotka niissä vain lisääntyvät päinvastoin kuin lähes kaikki muut imettäväiset. Tämä sopeutuminen johtuu sekä rotan korkealle kehittyneestä älystä että sen lisääntymiskyvystä, joka on suoranaisessa suhteessa sen nauttiman ravinnon määrään.

Kulutusyhteiskunnan jatkuvasti luomat valtavat jätevuoret ovat merkinneet – rotille – ruhtinaallisia oloja.