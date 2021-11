Lintuäänestys on herättänyt epäilyksiä vaalivilpistä.

Uudessa-Seelannissa on kaunis luonto ja ainutlaatuisia lintulajeja, joita ei tavata muualla maailmassa. Maorinkielisiltä nimiltään ne ovat esimerkiksi sellaisia kuin kakapo, kukupa, pukako, takeke, kokako ja putangitangi.

Nyt Uudessa-Seelannissa on jälleen järjestetty äänestys vuoden linnusta. Tulokset saatiin viime viikolla. Yllätys oli suuri, kun voiton veikin pekapeka-tou-roa.

Yllätys tämä oli siksi, ettei voittaja ole lintu laisinkaan, vaan lepakko – suomeksi uudenseelanninperhoslepakko.

Ehkä Chalinolobus tuberculatus oli lintulistalla siksi, että Vuoden lepakko -äänestys olisi Uudessa-Seelannissa aika tylsä, lajeja kun on vain kaksi. Ylipäänsä saarilla ei ole muita kotoperäisiä nisäkäslajeja kuin nämä nahkasiipiset.

Lintuäänestyksen tarkoitus on nostaa esille saarten uhanalaisia ja ainutlaatuisia lintulajeja.

Uudenseelanninperhoslepakko on erittäin uhanalainen, sillä vieraita nisäkkäitä kyllä piisaa, kuten kissoja ja rottia. Ne syövät lintujen munia ja lepakoita.

Lepakko on pikkuruinen, vain kymmenen gramman painoinen. Se on taitava lentäjä ja napsii syödäkseen hyönteisiä. Pikkulepakko voi pyyhältää jopa 60 kilometriä tunnissa, ja sillä on sadan neliökilometrin reviiri.

Forest & Bird -ympäristöjärjestön lintuäänestys on jo perinteikäs. Se toteutetaan painotetulla vaalitavalla, joka on maassa ollut muutenkin käytössä eräissä vaaleissa. Ihmiset laittavat siis suosikkejaan numerojärjestykseen.

Lintukisa nostattaa joka vuosi vitsikkäitä epäilyksiä vaalivilpistä. Esimerkiksi vuonna 2019 Venäjää syytettiin yrityksestä vaikuttaa lintuäänestyksen tuloksiin. Kisan voitti tuolloin keltasilmäpingviini eli hoiho. Onkin totta, että venäläiset lintuharrastajat äänestivät tuolloin joukolla.

Viime vuonna eräs hakkeri onnistui syöttämään järjestelmään 1 500 valeääntä lentokyvyttömän kiivilinnun eduksi. Oikeutetuksi voittajaksi nousi kuitenkin kakapo eli pöllöpapukaija.

Suomessa BirdLife valitsee joka vuosi yhden linnun erityiseksi tutkimuskohteeksi. Tänä vuonna se on pikkutikka.