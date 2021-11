Arkeologit ovat löytäneet entisen roomalaiskaupungin Pompejin raunioista huoneen, jonka uskotaan valottavan antiikin ajan orjien elämää, kertoo uutistoimisto Reuters.

Noin 700 metrin päässä muinaisen kaupungin rajamuurista sijaitsevasta huvilasta löydetyssä huoneessa on kolme puista sänkyä.

Noin 16 neliömetrin kokoisessa huoneessa on pieni ikkuna, ja siellä on säilytetty orjien lisäksi muuta omaisuutta: huoneesta on löydetty joukko esineitä, kuten keraamisia amfora-säilytysastia sekä kannuja.

Videon huoneesta voi katsoa tämän artikkelin yhteydestä.

Pienessä huoneessa on kaksi aikuisten sänkyä ja yksi lyhyempi lapselle tarkoitettu sänky, kertovat tutkijat.

” ”Täällä näemme orjien elämän.”

Tutkijoiden mukaan ”orjahuone” on säilynyt hyvässä kunnossa. Se löydettiin saman huvilan mailta kuin seremonialliset juhlavaunut alkuvuonna 2021, ja on mahdollista, että orjat olivat pitäneet huolta vaunuista.

Huoneessa olevien sänkyjen lähellä havaitussa arkussa on puusta, metallista ja kankaasta koottuja osia, jotka saattavat olla osa hevosten valjaita. Lisäksi yhdeltä sängyltä löytyi vaunun akseli.

Kaksi huoneen sängyistä oli 170 senttiä pitkiä ja yksi 140 senttiä pitkä. Tutkijat pitävät mahdollisena, että huoneessa on asunut orjaperhe.

”Tämä on poikkeuksellinen poikkileikkaus vähän tunnetun muinaisen väestönosan elämästä ja päivittäisestä työstä”, arvioi Pompejin arkeologisen alueen johtaja Gabriel Zuchtriegel Reutersille.

”Virallisissa [roomalais]lähteissä kaikki nähdään aina eliitin näkökulmasta. Täällä sen sijaan näemme orjien, palvelijoiden, yhteiskunnallisesti alhaisten ihmisten elämän.”

Antiikin Roomassa talous perustui laajamittaiseen orjien käyttöön, ja orjia pidettiin isäntiensä omaisuutena.

Orjan oli tosin mahdollista ostaa itsensä vapaaksi ja saada sen jälkeen lähes täydet kansalaisoikeudet.

Lähes 2000 vuotta vanhat puiset sängyt ovat säilyneet hyvin.

Nykyisen Napolin kaupungin lähellä sijainnut Pompeji oli noin 13 000 asukkaan koti, kun se jäi vuonna 79 tulivuori Vesuviuksen purkauksen alle.

Alue kuuluu Italian suosituimpiin matkailunähtävyyksiin.

Osittain esiin kaivetusta kaupungista tehdään säännöllisesti arkeologisia löydöksiä, jotka valottavat roomalaiskaupungin ihmisten elämää.

Alla olevat video esittelevät niistä muutamia:

Lue lisää: Pompejin raunioista paljastuivat koristeelliset juhlavaunut: ”Edistää käsitystämme muinaisesta maailmasta”

Lue lisää: Muinaisen ”pikaruokapaikan” rauniot paljastettiin Pompejissa

Lue lisää: Pompejista löytyi hyvin säilyneet jäänteet Vesuviuksen purkauksen alle jääneistä rikkaasta miehestä ja orjasta lähes 2000 vuoden takaa