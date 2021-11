Marraskuussa 1971: Epämuodostuneita lapsia synnyttäneet äidit ovat käyttäneet tavallista enemmän tilapäisiä lääkkeitä, mm. särkylääkkeitä, sanoi lääket. ja kir. tri Juhana Idänpään-Heikkilä lääkäripäivillä Helsingissä.

”Sikiön tilan kannalta arvaamattomin on lääkkeiden vaikutus siioin kun niitä nautitaan aivan raskauden alkuviikkojen aikana. Tällöin äiti ei itsekään vielä usein ole tietoinen raskaudestaan. Joskus lääkkeitä saatetaan nauttia jopa juuri alkavan raskauden aiheuttamiin oireisiin kuten pahoinvointiin”, kertoi Idänpään-Heikkilä.

Tiedot on saatu kaikkien vastasyntyneiden epämuodostumia koskevasta rekisteristä, jota lääkintöhallitus on pitänyt vuodesta 1963 lähtien.

Raskauden keskeytyksien yhteydessä poistettuja sikiöitä tulisi meillä käyttää synnynnäisten epämuodostumien esiintymistiheyden tutkimiseen, ehdotti Idänpään-Heikkilä.

”Erityisesti lääkehoidon vuoksi raskaudenkeskeytyksiin joudutuissa tapauksissa sikiön systemaattinen tutkiminen olisi ensiarvoisen tärkeätä.”

AA-Liikkeen apua olisi lääkäreiden entistä enemmän käytettävä hyväksi alkoholistien hoidossa, sanoi professori Niilo Pesonen.

Pesosen mukaan meillä on hyvin toimiva AA-liike, joka on saanut kaikessa hiljaisuudessa paljon hyvää aikaan. Siihen kuuluvien määrä nousee jo 3 000:een. AA-laiset ovat parhaiten perillä alkoholistin ongelmista, mikä alkoholistien hoidon järjestelyssä on erittäin tärkeätä.

”Kysymys on erittäin suuresta kansanterveydellisestä vaarasta, joten AA-laisten apua olisi käytettävä hyväksi nykyistä paljon suuremmassa määrin. Heille olisi varattava tilaisuus osallistua alkoholistien hoitoon myös sairaaloissa ja heidän kokemuksiaan ja alttiuttaan olisi käytettävä hyväksi myös sairaaloiden ulkopuolella ns. avohoidon alueella”, sanoi Pesonen.

”Psykiatrisessa kirjallisuudessa pidetään AA:ta parhaimpana alkoholistien psykoterapiamuotona. Liikkeen merkitystä lisää myös se, että maksullisten psykoterapeuttisten palvelusten saaminen on alkoholistille nykyisin erittäin vaikeaa”, sanoi lääket. lis. Pertti Peussa. – –