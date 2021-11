Yksinkertaisen oloinen olio tunnetaan epävirallisesti penismatona.

Joskus tulee vastaan tutkimustiedotteita, jotka pysäyttävät. Viime viikolla sellainen oli otsikoitu: ”muinainen penismato keksi erakkoravun elämäntyylin”.

Tätä pitää hetki makustella. Tosiaan penismato. Se ei viittaa eksoottiseen sukupuolitautiin, vaan kyseessä on itsellinen, merenpohjassa viihtyvä eläin. Suomeksi nämä ovat makkaramatoja. Eivät sukua merimakkaroille. Wikipedian kuvaus antaa mitat.

”Makkaramadon jaokkeeton ruumis on liereä, pehmeä ja lihaksikas. Sen etupäässä on sisään vedettävä kärsä, joka on sekä liikunta- että saalistuselin. Eri lajien pituus vaihtelee 0,5 millimetristä noin 40 senttiin.”

Kyseessä on hyvin muinainen elämänmuoto.

Jos maapallon elämän olisi joku ulkopuolinen taho saattanut alulle, ja jos tämä taho olisi poikennut työmaakäynnille kambrikaudella tarkastelemaan hankkeen etenemistä, hän olisi nähdessään merenpohjassa lötköttävän viiksekkään pötkön voinut todeta oikeutetusti, että kehitys voisi tästä vielä edetä.

Nyt on siis Current Biology -tiedelehdessä saatu selville, että penis erakoituu.

Täsmällisesti tämä tarkoittaa sitä, että tutkijat kaivelivat 500 miljoonaa vuotta vanhoja penismatoja Kiinan kivikerrostumista ja havaitsivat, että moni niistä hankki itselleen suojakuoren.

Pehmeiden matojen fossiileita löydettiin säännöllisesti erään toisen muinaisen merieläinlajin kalkkikuoren sisältä. Kun kuoren omistaja kuoli, madot hankkivat itselleen katon pään päälle.

Myös nykyiset erakkoravut toimivat näin. Ne suojautuvat toisten eliöiden kuoriin. Makkaramadon kaltaiselta yksinkertaiselta eliöltä kuitenkin vaadittiin poikkeuksellista juonikkuutta hoksata toimintamalli. Kambrikaudella uusia saalistajia kehittyi nopeasti, ja madonkin oli kehityttävä.

Nykyään jöllikät elävät paljaana vapaudessa. Ne saalistavat kärsällään pieniä eliöitä.

Vihjaavasta olemuksestaan huolimatta makkaramato voi tuottaa joko siittiöitä tai munasoluja. Äkkinäisen on siis turha arvuutella yksilön sukupuolta.