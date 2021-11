Aiemmin Isle of Wightilla luultiin eläneen vain kahdenlaisia dinosauruksia.

Britanniassa on tehty yllättävä dinosauruslöytö Isle of Wightilla.

Uusi laji löytyi, kun tutkija Jeremy Lockwood alkoi järjestellä saarelta aiemmin löydettyjä, laatikoihin pakattuja dinosaurusten luita.

Isle of Wight on tärkeä paleontologinen tutkimuskohde Euroopassa. Tähän mennessä saarelta on löydetty jäänteitä vain kahdenlaisista dinosauruksista, kasvissyöjistä Iguanodon bernissartensisistä sekä Mantellisaurus atherfieldensisistä.

Lockwood pääsi uuden lajin jäljille, kun hampaat herättivät hänen mielenkiintonsa luita lajitellessa.

”Hampaiden lukumäärä oli merkki. Mantellisauruksella on 23 tai 24 hammasta, mutta tässä tapauksessa hampaita olikin 28. Sillä oli myös kupolimainen nenä, kun muilla lajeilla nenä on ollut suora. Nämä ja muut eroavaisuudet tekivät selväksi, että kyse on uudesta lajista”, Lockwood sanoi brittilehti The Guardianin mukaan.

”Tämä löytö oli yksi onnellisimmista päivistä [koronaepidemian] sulkuaikana.”

Uusi dinosauruslaji nimettiin Brighstoneus simmondsiksi löytöpaikkaa lähellä olevan Brightstonen kylän mukaan. Kasveja syönyt dinosaurus oli noin kahdeksan metriä pitkä ja painoi 900 kiloa.