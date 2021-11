Toisen eleiden matkiminen ei välttämättä kerro kiinnostuksesta, selvisi hollantilaisessa sokkotreffikokeessa.

Jos haluat tietää, sujuvatko treffisi hyvin, kiinnitä huomiota sydämesi sykkeeseen ja käsien hikoiluun. Ja paras olisi mitata kummankin syke ja kokeilla kämmenten kosteus.

Jos kiinnostus on molemminpuolista, treffikumppanien sydänten syke ja kämmenten hikoilu nimittäin kiihtyvät ja laskevat samaan tahtiin, paljastui hollantilaisten tutkijoiden kokeessa.

Sen sijaan ilmeisiin tai katseisiin ei ilmeisesti kannata luottaa yhtä lailla. Vaikka treffikumppanit tyypillisesti peilaavat toistensa ilmeitä, kuten vastaamalla katseeseen tai hymyyn, nämä ilmeet eivät korreloineet todellisen kiinnostuksen kanssa.

Tutkimuksen Physiological synchrony is associated with attraction in a blind date setting julkaisi tiedelehti Nature Human Behaviour.

Tutkimus toteutettiin siirrettävään konttiin rakennetussa ympäristössä. Siihen tutkijat houkuttelivat yhteensä 142 vapaaehtoista mies-naisparia sokkotreffeille kolmessa hollantilaisessa tapahtumassa.

Yksi festivaaleista keskittyi elokuvaan, toinen musiikkiin ja kolmas tieteeseen. Koehenkilöiden olivat iältään 18–38-vuotiaita.

Parit istutettiin kontissa pöydän ääreen tosiaan vastakkain, välissään näköeste. Este poistettiin kokeen aikana kolmesti, ensin kolmeksi sekunniksi, jonka aikana tapaajat saivat ensivaikutelman toisesta.

Sitten näköeste poistettiin kahdeksi minuutiksi, jonka aikana pari sai keskustella ja lopuksi vielä kahdeksi minuutiksi, joiden aika koehenkilöt saivat katsella toisiaan, mutta eivät enää keskustella.

Treffien aikana koehenkilöt käyttivät heidän katseensa suuntaa seuranneita laseja sekä sydänten sykettä ja käsien hikoamista mitanneita laitteita.

Tapaamisen lopuksi kysyttiin kummaltakin erikseen, olisivatko he kiinnostuneita tapaamaan toisen osapuolen uudelleen.

Kokeen lähtökohtana oli testata olettamus, jonka mukaan ihastuksen uuteen ihmiseen tulisi näkyä myös ihmisen fysiologiassa, siis kehon toiminnoissa.

Tutkimuksessa etsittiin erityisesti merkkejä parien välisestä synkronisaatiosta eli siitä, alkoivatko heidän tiedostamattomat ruumiintoimintonsa muistuttaa toisiaan.

Tällaista synkronisaatiota on havaittu esimerkiksi pitkään yhdessä olleilla pariskunnilla. Sen syitä ei täysin ymmärretä, mutta sen on arveltu helpottavan parien keskinäistä vuorovaikutusta.

Teorian mukaan kyseessä olisi biologinen mekanismi, joka pohjustaa sopeutumista sosiaaliseen informaatioon.

Nyt tehty koe oli ensimmäinen, jossa synkronisaatio todennettiin myös ihmisten ensikohtaamisissa.

Leidenin yliopiston tutkija Eliska Prochazkovan johtamassa kokeessa synkronisaatiota havaittiin sydämen lyönneissä, hikoilussa sekä katseissa ja ilmeissä.

Keskinäisen kiinnostuksen kohteena kaikki synkronisaatio ei kuitenkaan ollut yhtä arvokasta.

Näkyvät synkronisaation merkit, kuten samanaikaiset eleet, hymyt, nyökkäykset tai katsekontakti, eivät tutkimuksessa ennustaneet sitä, halusivatko koehenkilöt tavata uudelleen.

Tutkijoiden mukaan tämä saattoi liittyä eroihin sukupuolten käytöksessä. Treffitilanteissa naiset hymyilivät ja elehtivät enemmän. Miehet taas tarkastelivat naisia pidempään.

Sen sijaan ainoastaan mittalaitteilla havaittavat kehon toiminnan muutokset, kuten sydämen lyöntitiheyden ja kämmenten hikoamisen synkronisaatio näyttivät ennustavan melko hyvin sitä, kiinnostiko mahdollinen toinen tapaaminen.

”Tulos tukee vallitsevaa teoriaa, jonka mukaan tiedostamattomalla synkronialla on merkitystä ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa”, tutkijat kirjoittavat.