Kissa muodostaa mielikuvakartan ympäristöstään kuulemansa perusteella.

Jos sinusta tuntuu, että kissasi valvoo sinua herkeämättä, niin todennäköisesti se näin tekeekin.

Tuoreessa tutkimuksessa havaittiin kissojen yllättyvän suuresti, kun niiden omistajan ääni kuuluikin aivan muualta kuin missä ihmisen olisi kissan hoksottimien mukaan pitänyt olla.

Kokeessa ihminen ei ollut näkyvillä, mutta kissa päätteli omistajan sijaintia kuulonsa perusteella.

Kissoilla on erittäin hyvä kuulo, ja ne saalistavatkin paljolti korviensa varassa. Kissa kuulee pienten jyrsijöiden piipitykset, joita ihmiskorva ei aisti. Kissat kuulevat myös korkeampia ääniä kuin koirat.

Kissan kuuloalue ulottuu noin 50 hertsistä aina 79 kilohertsiin. Ihmisen kuuloalue kattaa 20 hertsin ja 20 kilohertsin välisen alueen.

Voidaan siis hyvällä syyllä olettaa, että kissa muodostaa ympäristöstään tarkan kuvan, suurelta osin kuulonsa avulla.

Japanissa Kioton yliopiston tutkijaryhmä päätti selvittää, miten kissat ottavat selkoa ympäristöstään.

Psykologian teorioissa puhutaan niin sanotusta esineiden pysyvyydestä. Esimerkiksi ihmislapsi oppii varhain, että lelut tai muut esineet ovat olemassa, vaikka ne katoaisivatkin näkyvistä.

Eläimillä on sama ymmärrys, ja asia on todistettukin useilla lajeilla. Samoin eläimille on tärkeää tietää, missä niiden lajitoveri tai omistaja liikkuu, vaikkei tämä olisikaan näkyvillä.

PLOS One -sarjassa ilmestyneessä artikkelissa tutkijat lainasivat kokeisiinsa 50 tavallista kesykissaa.

Puolet saatiin yksityisiltä omistajilta ja puolet lainattiin kissakahviloista. Kissakahvilat ovat erityisesti Japanissa suosittuja paikkoja, joissa ihmiset voivat kahvitella eläinten ympäröimänä.

” ”Kissojen mieli on monimutkaisempi kuin ajattelemmekaan.”

Kokeessa tutkijat laittoivat kissat yksitellen pienehköihin huoneisiin. Huoneiden vastakkaisissa kulmissa oli ovet, tai joissain huoneissa ovi ja toisella puolella ikkuna. Ikkunan ja oven takana oli kaiuttimet.

Tutkijat soittivat kissoille tallenteita, joissa joko niiden omistaja tai sitten samaa sukupuolta oleva vieras ihminen kutsui kissaa nimeltä. Ääniä soitettiin vuoron perään eri kaiuttimista ja kahdeksan ihmistä tarkkaili kameroista kissan reaktioita.

Koe osoitti, että kissa järkeilee, missä sen omistajan kuuluisi äänen perusteella olla.

Kun ensin omistaja kutsui kissaa yhdestä kaiuttimesta ja sitten vain kahden sekunnin päästä huoneen toisessa nurkassa piilossa olevasta kaiuttimesta, kissat häkeltyivät selvästi.

Ne ymmärsivät, että omistaja ei voi parissa sekunnissa siirtyä toisen oven taakse. Tilanteessa ei niiden yleisen elämänkokemuksen perusteella ollut järkeä.

Toisin sanoen, vaikka kissa ei näe äänen lähdettä, se kuitenkin päättelee sen perusteella, missä omistaja on ja missä hän todennäköisesti ei voi olla.

Kotioloissakin kissa epäilemättä rakentaa ympäristöstään mielikuvakartan ja seurailee ihmisten liikkeitä. Vaikkapa ruoan loputtua kissa kyllä tietää, minne ja kenelle voi reklamaation kohdistaa.

Tämä on aivan järkeenkäypää, mutta nyt asiaa on siis tutkittu.

”Kissojen mieli on monimutkaisempi kuin ajattelemmekaan”, sanoo tutkimuksen ensimmäinen kirjoittaja, Kioton yliopiston tohtoriopiskelija Saho Takagi New Scientist -lehdessä.

Takagi on aiemmin osoittanut tutkimuksissaan, että kuullessaan omistajan äänen kissa olettaa myös näkevänsä tämän kasvot.

Jos tutun äänen kuultuaan se näkeekin vieraan ihmisen, katti häkeltyy.

