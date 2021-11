Tukikohdan laitteet saavat pienydinvoimalasta virtaa ehkä jo ennen 2030-lukua.

Pieni ydinvoimala on kuvattu tällaisena Nasan julkaisemassa piirroksessa.

Ydinvoima herättää Maan päällä kiistoja puolesta ja vastaan. Ne eivät tunnu häiritsevän Yhdysvaltain avaruushallinto Nasaa.

Yhdysvallat on pitkään suunnitellut pientä ydinvoimalaa Kuun pinnalle. Nyt aletaan siirtyä toteutukseen.

Nasa on jo vuosia tutkinut fission mahdollisuuksia Kilopower-hankkeessa. Mukana on myös Yhdysvaltain energiaministeriö DOE.

Maan energiaministeriö avasi marraskuun lopulla alan teollisuudelle tarjouskilpailun. Päämäärä on, että pienvoimala tuottaisi ydinenergiaa tukikohdalle Kuussa.

Nasa ja DOE valitsevat lupaavimmat ehdotukset helmikuun 2022 loppuun mennessä, kertoo verkkosivu Science Alert. Sitten suunnitelmaa kehitetään lisää vuoden ajan.

Nasa tähtää pysyvästi miehitettyyn tukikohtaan Kuun Etelänavan lähistöllä. Sen pystytys alkaa jo ehkä ensi vuonna.

Nousevaan tukikohtaan viedään eri laitteita Artemis-hankkeessa. Hankkeen yksi tärkeä päämäärä on viedä kaksi astronauttia Kuuhun 2025.

Tämä toteutuisi Artemis 3 -lennolla. Sitä lykättiin vastikään vuodella vuoden 2024 lopusta.

Yksi syy on laskeutumisalus, jonka suunnittelu on kesken. Työ on annettu avaruusyhtiö SpaceX:n vastuulle. Myös kuupukujen valmistus voi viivästyttää astronauttien ensilentoa.

Laskeutujaa suunnitellaan jo Marsia silmällä pitäen. Nasa on ilmoittanut, että Artemis-ohjelma on yksi väliaskel, kun Yhdysvallat tavoittelee lentoa Marsiin.

Ihmisiä veisi Kuuhun iso SLS-kantoraketti ja sen astronautteja kuljettava alus Orion. Artemis 1:n ensilento on suunniteltu jo vuodeksi 2022.

Tällä lennolla Orion kiertää Kuun. Orionin kärkiosa palaisi Maahan yli kolmen viikon lennon jälkeen.

Artemis 1 -lennon SLS-kantorakettia kootaan jo Yhdysvaltain Floridassa Kennedyn avaruuskeskuksessa.

Astronautit pärjäävät aluksi Kuussa varmaankin ilman ydinvoimalan tarjoamaa energiaa. Energiaa saa esimerkiksi aurinkopaneelien avulla.

Kun Yhdysvaltain tukikohta Kuussa laajenee, kasvaa energiantarve. Yksi ratkaisu tähän on pieni ydinvoimala.

Ydinvoiman avulla Kuun tukikohtaan saataisiin sähkövirtaa, jolla voi taata astronauttien tarvitseman veden ja lämmön. Sähköä tarvitaan myös liikkumiseen ja kuukivien etsimiseen ja louhimiseen.

Tukikohta Kuun etelänavan lähelle laajenee 2030-luvulle tultaessa. Nasan taiteilijan kuvitusta.

Kevyt ydinvoimala voisi Kuussa tuottaa kymmenen kilowatin tehon. Maan päällä sillä teholla takaisi useiden kotitalouksien keskimääräisen sähkön tarpeen.

Kuun ydinvoimala voisi toimia kymmenenkin vuotta.

