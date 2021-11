Saako enää sanoa kafferipuhveli? Eläimilläkin on rasistiseksi miellettyjä nimiä

Lajinimistöä on ryhdytty siistimään Pohjoismaissa

Ylen keskusteluohjelman jälkeen väännettiin kättä siitä, onko n-sanan käyttö soveliasta missään tilanteessa.

Maailma muuttuu. Eläinten nimissä on nykyään loukkaaviksi miellettyjä jäänteitä, joita on viime vuosina ryhdytty siivoamaan.

Ruotsissa melko selvä tapaus oli eräs tumma peippolaji, joka oli nimeltään negerfinken. Suomeksi nokiperäpeippo. Ruotsinkielinen nimi vaihdettiin mustasta valkoiseksi: uusi nimi vitbröstad nigrita korostaa linnun valkoista rintamusta.

Lähteä sai myös zigenarfågel eli ”mustalaislintu”. Tällä nimellä kutsuttiin äänekästä ja värikästä eteläamerikkalaista hoatsinia eli haisukäkeä.

Englannissa vastaavaa gypsy-sanaa yritetään myös karsia nimistöstä. Esimerkiksi yöperhosiin kuuluva lehtinunna on gypsy moth.

Suomessa häädön sai kafferikiitäjä. Kirjaimellisesti: linnusta tuli häätökiitäjä. Uusi nimi viittaa linnun tapaan häätää ruostepääskyt pesistään ja vallata niiden asumus.

Hetkinen, mikä siis on kafferi ja miksi se on rasistinen? Sana lienee monelle vieras, mutta Etelä-Afrikassa se on halventava nimitys tummaihoisesta ihmisestä, käytännössä sama kuin n-sana.

Nimi juontuu arabian kielestä, jossa ”kafir” tarkoittaa periaatteessa vääräuskoista eli ei-muslimia.

Suomessa sinnittelee vielä yksi kafferieläin, nimittäin kafferipuhveli. Sitä on ehdotettu sanottava mieluummin afrikanpuhveliksi, mikä kieltämättä olisi helppo ja selkeä nimi. Tähän sarvipäähän voi törmätä pensaikko- ja ruohikkoalueilla ympäri Afrikkaa.

Yhdysvalloissa monet linnut on nimetty aikansa merkkihenkilöiden mukaan. Siellä närää on herättänyt eräs pieni varpuslintu, joka on saanut nimensä 1800-luvun kenraalilta ja armeijan ylipäälliköltä Winfield Scottilta.

Scott valvoi alkuperäisväestön pakkosiirtoja niin sanotulla kyynelten tiellä, jolla heimoja marssitettiin väkisin kotialueiltaan kaukana lännessä sijaitsevaan intiaaniterritorioon.

Suomeksi tämän linnun – Scott's oriole – nimi ei ole pulmallinen, kylläkin erikoinen: jukkaturpiaali.