Lasten tiedekysymyksissä pohditaan myös autojonoja, pyramidien ansoja ja hunajan salaisuutta. Entä miten käy toiselle siamilaiselle kaksoselle, jos toinen kuolee?

Puussa on vettä ja pihkaa, jotka höyrystyvät kuumuudessa.

Kalle Korhonen, 6

Kannattaa polttaa kuivunutta puuta, koska se palaa hyvin.

Kun puu kuivuu, sen huokoset eli eräänlaiset venttiilit menevät kiinni. Huokoset ovat puun solujen eli pikkuruisten rakennuspalikoiden välissä. Huokosten ansiosta vesi kulkeutuu solusta toiseen läpi puun juurista latvaan.

Puun palaessa sen lämpötila nousee, jolloin vesi puun sisällä sekä pihka eivät pääse kulkeutumaan pois vaan höyrystyvät solujen sisälle. Paine puun sisällä kasvaa. Höyrystyneet aineet tunkeutuvat lopulta voimalla ulos. Tällöin solukot rikkoutuvat. Siitä syntyy rätinää ja pauketta.

Vaikka puu olisi kuivanut hyvin ennen kuin se poltetaan, se sisältää aina hieman vettä. Kuusi ja mänty sisältävät myös pihkaa.

Kuusi paukkuu palaessaan vielä enemmän kuin mänty, koska sen huokoset ovat pieniä ja sulkeutuvat helposti. Siksi höyrystyneet aineet eivät pääse helposti kulkeutumaan ulos.

Pekka Saranpää

johtava tutkija

Luonnonvarakeskus

Lumisade hidastaa ja ruuhkauttaa joskus liikennettä.

Mistä kaikki pitkät autojonot alkavat?

Emilia Mrena, 10

TeiDEN suunnittelijat määrittelevät muun muassa tarvittavien kaistojen määrän, nopeusrajoitukset ja liittymien tyypit.

Tavoitteena on tehdä turvallisia teitä, joilla liikenne sujuisi mahdollisimman hyvin. Jos jonkin tieosuuden liikenne lisääntyy, tien kyky välittää autoja ei riitä ja liikenne alkaa jonoutua. Tällöin myös tielle liittyminen vaikeutuu, mikä aiheuttaa jonoja myös risteäville teille.

Sellaisellekin tieosuudelle, jonka välityskyky riittää normaalisti, saattaa toki muodostua jonoja joskus. Jos jonot pidentyvät, liikenne voi hetkellisesti jopa pysähtyä kokonaan.

Monesti väliaikainen jonoutuminen johtuu jostakin edellä hitaasti ajavasta ajoneuvosta. Usein myös tietyö, onnettomuus tai hajonnut ajoneuvo alentavat ajonopeutta ja saattavat vähentää käytettäviä kaistoja ja aiheuttaa jonoja.

Lisäksi tiestön välityskykyä koettelevat erilaiset tapahtumat. Silloin johonkin paikkaan tulee yhtäkkiä liikennettä huomattavasti enemmän kuin on suunniteltu.

Teppo Vesalainen

koulutuspäällikkö

Autoliitto

Kuulu Kheopsin pyramidi kätkee sisäänsä käytäviä, kuten HS:ssa vuosia sitten julkaistu piirros näyttää.

Onko pyramideissa ansoja? Jos on, niin millaisia?

Eevi Nuorva, 5

Egyptin pyramideissa ei ollut varsinaisia ansoja. Niiden käytävät ja tunnelit olivat useimmiten melko yksinkertaisia. Niiden tukkimiseen käytettiin suuria kivenlohkareita.

Joidenkin pyramidien suunnittelijat koettivat kuitenkin pitää tunkeilijat loitolla muilla keinoin. Näin tehtiin varsinkin 1700– ja 1800-luvulla ennen ajanlaskua Egyptissä rakennetuisa pyramideissa.

Hawaran pyramidin sisällä oli käytäviä, joista monet eivät johtaneet minnekään. Sisäänkäynnit oli piilotettu muun muassa tunnelien kattoon.

Tuollaiset yritykset eksyttää ja hämätä rosvoja osoittautuivat kuitenkin lopulta turhiksi. Kaikki Egyptin pyramidit ryöstettiin typötyhjiksi jo muinaisina aikoina.

Muutenkin pyramidien ansat ovat etupäässä mielikuvituksen tuotetta. Sata vuotta Kiinan ensimmäisen keisarin Qin Shi Huangdin kuoleman jälkeen kirjoitetussa Shiji-historiikissa kerrottan, että hänen pyramidin kaltaisessa hautakammiossaan maakummun sisällä olisi eräänlaisia ansoja.

Nuo ansat olisivat elohopealla täytettyjä kaivantoja ja ladattuja varsijousia, joiden tarkoituksena olisi surmata ryöstäjät.

Käsitystä on pidetty pitkään sepitettynä, mutta viimeaikaisissa tutkimuksissa haudan ympäristössä on havaittu suuri määrä elohopeaa, joten tarina voi olla tottakin. Keisari Qinin yli 2 200 vuotta vanhaa hautaa ei ole koskaan avattu.

Sami Uljas

egyptologian yliopistonlehtori

Uppsalan yliopisto, Ruotsi

Antti Lahelma

arkeologian yliopistonlehtori

Helsingin yliopisto

Miksi ihminen ei osaa valmistaa kukista hunajaa?

Hertta Kaasinen, 4

Mehiläiset valmistavat hunajaa kukkien tuottamasta medestä eli sokeripitoisesta nesteestä.

Meden tehtävänä on houkutella kukan luokse mehiläisiä ja muita pieniä hyödyllisiä hyönteisiä, kuten perhosia, kimalaisia ja kukkakärpäsiä. Kukat piilottavat meden sisälleen niin, että vain hyönteiset pystyvät imemään sitä pienellä imukärsällään.

Kukissa lentelyn aikana mehiläiset ja muut hyönteiset myös siirtävät kukkien siitepölyä kukista toiseen. Näin ne pölyttävät kukat. Se auttaa kukkia tekemään siemeniä ja hedelmiä ja siten lisääntymään.

Mehiläiset kuljettavat meden mehiläispesään pienessä mesimahassaan. Samalla ne lisäävät meden joukkoon itse tekemiään entsyymejä ja maitohappobakteereita. Ne ovat aineita, jotka auttavat meden muuttumista hunajaksi.

Vain mehiläinen osaa valmistaa noita erityisiä aineita.

Meden, entsyymien ja maitohappobakteerien seosta kuivatetaan mehiläispesän kennoissa, missä se muuttuu hunajaksi. Mehiläiset peittävät valmiin hunajakennon mehiläisvahalla. Hunaja säilyy hyvin siihen saakka, kun ne ottavat sen käyttöön. Mehiläiset valmistavat vahan vatsakilpien alla sijaitsevissa vaharauhasissaan, jollaisia ihmisellä ei ole.

Mehiläisten erityinen taito valmistaa hunajaa on kehittynyt miljoonien vuosien aikana. Ihmiselle on kehittynyt vuosien saatossa toisenlaisia ihmeellisiä taitoja.

Anneli Salonen

tutkimusasiantuntija

Suomen Mehiläishoitajain liitto ry

Chan ja Eng (1811-1874) olivat Siamista, joka nykyisin tunnetaan Thaimaana.

Mitä tapahtuu toiselle siamilaiselle kaksoselle, jos toinen kuolee?

Fanny Kristersson, 8

Äidin kohdussa kehittyvä alkio saattaa jakautua ensimmäisten viikkojen aikana kahdeksi alkioksi, joista kummastakin kehittyy lopulta lapsi.

Sillä tavalla syntyviä sanotaan identtisiksi kaksosiksi. Heidän perimänsä on keskenään samanlainen. Identtisiä kaksosia syntyy harvoin, noin 3–4 tuhatta synnytystä kohti.

Vielä harvemmin käy niin, ettei alkioiden jakautuminen onnistu kokonaan ja identtiset kaksoset jäävät kiinni toisiinsa. He voivat olla kiinni päästä, rintakehästä tai lantiosta. Heitä on tapana sanoa siamilaisiksi kaksosiksi.

Kun siamilaisia kaksosia syntyy, lääkärit pyrkivät leikkaamaan heidät irti toisistaan, jotta molemmat voisivat kehittyä erikseen. Leikkaus on yleensä vaikea ja toinen tai molemmat kaksosista saattaa kuolla. Ennuste on sitä parempi, mitä vähemmän heillä on yhteistä verenkiertoa.

Jos siamilaisia kaksosia ei leikattaisi, olisi hyvin todennäköistä, etteivät he pysyisi elossa yhteen kasvaneina. Mikäli toinen kuolisi, myös toinen kuolisi. Tämä johtuu yhteisestä verenkierrosta. Jos toinen siamilainen kaksonen kuolisi, paras mahdollisuus olisi yrittää leikata nopeasti toinen kaksonen irti toisesta, jotta hän voisi elää.

Jaakko Kaprio

geneettisen epidemiologian professori

Helsingin yliopisto

