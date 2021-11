Muunnos tunnistettiin ensi kertaa marraskuussa. Vielä ei ole kuitenkaan selvää, onko muunnos ärhäkämpi tarttumaan kuin nyt valtaa pitävä delta.

Uusi koronavirusmuunnos näyttää levinneen hyvin nopeasti Etelä-Afrikassa ja korvanneen siellä tähän asti valtatyyppinä olleen deltan.

Epäselvää on kuitenkin yhä, onko mahdollisesti nyymuunnokseksi nimettävä uutuus todellisuudessa aiempia variantteja tehokkaampi tartuttaja.

Muunnos, tieteelliseltä nimeltään B.1.1.529, tunnistettiin ensi kertaa marraskuussa, Nature-tiedejulkaisun mukaan Botswanassa. Eniten havaintoja on naapurimaasta Etelä-Afrikasta.

”Tämä uusi virusmuunnos B.1.1.529 näyttää leviävän todella nopeasti! Alle kahdessa viikossa se hallitsee kaikkia infektioita Etelä-Afrikan järkyttävän delta-aallon jälkeen”, kirjoitti Etelä-Afrikan virusseurannan keskuksen tutkimusjohtaja Tulio de Oliveira torstaina viestipalvelu Twitterissä.

Uusi muunnos vastaa de Oliveiran mukaan nyt 75 prosenttia kaikista maassa sekvensoiduista viruksista.

Muunnos on levinnyt etenkin Gautengin maakunnassa, jossa sijaitsee myös suur­kaupunki Johannesburg. Arvion mukaan sen vastaa jo 90:ää prosenttia alueen tartunnoista.

Sekvensointi tehdään tyypillisesti vain jollekin otokselle tartunnoista, mutta se antaa kuitenkin kuvaa siitä, miten yleisiä eri muunnokset ovat.

Muunnosta on tavattu myös kahdelta ihmiseltä Hongkongissa. Tapaukset liittyvät Etelä-Afrikan-matkaan. Molemmat olivat rokotettuja. Myös Etelä-Afrikassa osa muunnoksesta tartunnan saaneista on saanut rokotuksen.

Terveydenhoitaja otti näytettä Britanniaan matkaavalta naiselta koronatestipisteessä O.R. Tambon lentoasemalla Johannesburgissa perjantaina.

Vaikka muunnos on vallannut alaa nopeasti Etelä-Afrikassa ja on huolen aihe, se ei välttämättä vielä kerro siitä, miten se leviää muualla. Näin sanoo zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti Helsingin yliopistosta.

”Delta-aalto on hiipunut Etelä-Afrikassa, ja siellä on ehkä mahdollisuuksia uudelle variantille levitä. Pienikin kasvu uudella variantilla näkyy nopeasti, kun muuten tilanne on rauhallisempi”, hän kertoo.

Etelä-Afrikassa tartuntojen ilmaantuvuus on ollut vain 46 tapausta kahdessa viikossa sataatuhatta asukasta kohden. Suomessa sama luku on 243.

”On uusille viruslinjoille tyypillistä, että yhdellä alueella lisääntyminen voi olla sattumaa, joka liittyy olosuhteisiin”, Vapalahti sanoo.

”Jos se toisistaan riippumatta tapahtuu eri alueilla, se on osoitus siitä, että se voi levitä globaalisti. Onko muunnos tällainen, siihen on liian aikaista vastata. Toisaalta tällaisen aineiston kertymistä ei voi jäädä odottelemaan ennen toimenpiteitä.”

Etelä-Afrikassa on ollut suuria tautiaaltoja, ja hyvin moni on ehtinyt sairastaa koronavirustaudin. Rokotuskattavuus on kuitenkin vielä matala.

”Jää nähtäväksi, kuinka muunnos pystyy lisääntymään kontekstissa, jossa rokotus­kattavuus on korkeampi ja missä delta on aktiivinen.”

Vapalahden mukaan muunnosta on joka tapauksessa pidettävä tarkasti silmällä. Maailman terveysjärjestön WHO:n odotetaan nimeävän muunnoksen kreikan nyy-kirjaimen mukaan. Se tulee aakkosissa deltan jälkeen.

Kasvomaskeja mallinukella ja ohikulkijoilla Sowetossa perjantaina.

Muunnoksessa huolta herättävät siihen syntyneet lukuisat mutaatiot piikki­proteiinissa, jota virus käyttää tunkeutuessaan ihmisen soluihin.

Tällaisia aminohappojen muutoksia on on kaksi kertaa niin paljon kuin delta­muunnoksessa, kaikkiaan yli 30.

”Siinä on paljon mutaatioita kerralla, ja se on vähän kuin uusi linja. Tämä ei ole noussut betan eikä deltan sisältä ja on niistä erillinen variantti”, Vapalahti sanoo.

Muunnoksella on useita samoja mutaatioita kuin aiemmilla muunnoksilla alfalla, betalla ja deltalla. Osa on sellaisia, jotka eivät ole aiemmin esiintyneet samassa muunnoksessa yhtä aikaa, ja osa on aivan uusia.

Piikkiproteiinin mutaatioita on ensinnäkin kohdissa, joihin sairastamisesta syntyneet vasta-aineet sitoutuvat. Se voi auttaa muunnosta väistämään immuuni­suojausta.

Myös rokotteiden herättämät vasta-aineet kohdistuvat piikkiproteiiniin, joten on mahdollista, että niidenkin suojakyky ainakin limakalvoinfektiota vastaan on heikentynyt.

Lisäksi aminohappojen muutoksia on niin sanotussa furiinin pilkkoutumiskohdassa. Tämä kohta on ratkaiseva, kun virus avaa tiensä soluun. Muutokset siinä voivat siis vaikuttaa virukseen kykyyn tartuttaa soluja.

”Viruksen sekvenssissä on paljon piirteitä, joista voidaan arvuutella, että se voi väistää immuniteettia ja on mahdollisesti tartuttavampi.”

Pelkästään viruksen perimästä ei silti voi vielä varmuudella päätellä, miten se tosielämässä toimii.

Vapalahden tiedossa ei ole laboratoriotutkimuksia, joissa olisi ehditty tutkia, miten uuden muunnoksen sisältämät mutaatiot vaikuttavat yhdessä tartuttavuuteen tai vasta-aineiden väistämiseen.

”Mutaatio ei voi toimia yksinään vaan yhteydessä koko muun aminohappojonon kanssa. Laboratoriokokeissa yksi mutaatio voi toimia tiettyyn suuntaan, mutta ei voi tietää, toimiiko se kokonaisuuden osan samalla tavoin kuin yksinään.”

Myöskään muunnoksen patogeenisuudesta eli kyvystä aiheuttaa vakavaa tautia ei vielä tiedetä.

Uusi muunnos on niin uusi, että tutkijat ympäri maailman voivat vasta aloitella tekemään sillä kokeita. Tutkimuksista voidaan odottaa tarkempia tietoja lähiviikkoina.

Yhdellä kertaa syntyneet lukuisat mutaatiot viittaavat Vapalahden mukaan siihen, että muunnos on voinut kehittyä immunosupressoidussa potilaassa, jonka immuuni­järjestelmä toimii vajaateholla ja jossa infektio pääsee sen vuoksi pitkittymään.

Tällainen tilanne mahdollistaa viruksen evoluution yhdessä ihmisessä.

”Eteläisessä Afrikassa esimerkiksi aidsin vuoksi immunosupressoituneen potilaan infektio voisi olla tässä taustalla. Mutta tämä on vain spekulaatiota.”

Samalla tavalla uskotaan myös aiemmin brittimuunnoksena tunnetun alfan kehittyneen.