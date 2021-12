Omikronmuunnos näyttää aiheuttavan lievempää tautia. Etelä-Afrikan kokemukset eivät kuitenkaan välttämättä kerro siitä, miten käy muualla.

Voiko jo sanoa, että koronaviruksen omikronmuunnos aiheuttaa lievempää tautia kuin delta ja muut aiemmat muunnokset?

Muunnos leviää joka puolella maailmaa, mutta pisimpään siitä on kokemusta Etelä- Afrikasta. Sikäläinen lääkäri ja maan lääkäriliiton puheenjohtaja Angelique Coetzee on jo aiemmin kertonut HS:lle omikrontartuntojen jäävän lieviksi ja vakuuttaa näin edelleen.

”Neljän viikon jälkeen ei ole mitään perustetta olla uskomatta meitä, kun sanomme, että se on lievä tauti”, Coetzee sanoi brittiläisen LBC-median televisiohaastattelussa sunnuntaina.

Omikronaallon alussa pelättiin, että lievältä vaikuttaneet tautitapaukset olivat vain tyyntä myrskyn edellä. Ehkä ei vain ollut kulunut niin paljon aikaa, että tartunnat olisivat voineet kehittyä vakaviksi.

Coetzeen mukaan perusterveydenhuollossa ei ole nähty vakavien tapausten kasvua.

”Tarttuvampi se on. Se voi aiheuttaa miljoona tartuntaa ja enemmänkin. Mutta taudin vakavuus ei ole sama kuin deltalla. Se on lievä sairaus.”

Ihmiset odottivat rokotusvuoroaan Johannesburgissa Etelä-Afrikassa viime viikolla.

Lievempään tautimuotoon viittaa myös alustava analyysi Etelä-Afrikan Gautengin maakunnasta, jossa omikronmuunnos alkoi levitä.

Tapausmäärät yli yhdeksän miljoonan asukkaan maakunnassa lähtivät liki pystysuoraan nousuun. Sairaalahoitoja kuvaavat käyrät taas ovat pysyneet melko loivina.

Lisäksi sairaalassa on oltu kaikissa ikäryhmissä lyhyemmän aikaa ja jouduttu harvemmin tehohoitoon. Aiempaa harvemmat ovat tarvinneet hengitystä tukevaa hoitoa. Kun esimerkiksi lisähappea on aiemmin saanut 43 prosenttia koronapotilaista, nyt saaneita on ollut 19 prosenttia.

”Kun siellä on joutunut lapsia tai raskaana olevia sairaalaan, omikron on ollut sivulöydös. Omikron ei ole ollut syy tulla sairaalaan, vaan kun sairaalaan tulleita potilaita testataan rutiininomaisesti koronan varalta, niitä löytyy”, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Hanna Nohynek.

Hänen mukaansa on liikkunut huhuja, että paljon lapsia olisi joutunut omikron­muunnoksen vuoksi sairaalaan.

”Se ei pidä paikkaansa. Paikallisten kollegoiden mukaan näillä lapsilla on ollut muita syitä olla sairaalassa kuin omikron.”

Nohynek muistuttaa kuitenkin, että epidemia on vielä liian varhaisessa vaiheessa, jotta tietäisimme, mikä on omikronmuunnoksen kyky aiheuttaa vakavaa tautia.

”Näyttää siltä, että eteläafrikkalaisessa väestössä se ei ole lisännyt vakavien tautien ilmaantuvuutta. Valtaosa tapauksista on ollut joko oireettomia tai hyvin lieväoireisia. Mutta ei tiedetä, millainen se tulee olemaan väestössä, joka on vanhempi ja jossa ei ole niin paljon luonnon infektioita ja niistä tullutta immuunivastetta.”

Etelä-Afrikassa vasta-ainekartoitusten mukaan noin 70 prosenttia väestöstä on jo saanut tartunnan aiemmista aalloista. Maan väestöstä vain joka neljäs on rokotettu.

Myös muualla maailmassa omikronmuunnos on ainakin toistaiseksi vaikuttanut lievemmältä. Esimerkiksi Norjassa pikkujouluissa sattuneessa superleviämistapauksessa 80 ihmistä sai tartunnan mutta yksikään ei joutunut sairaalaan.

Britanniassa perjantaina julkaistussa rokotetutkimuksessa oli kaikkiaan 581 omikrontapausta. Kaikki olivat lieviä tai keskivaikeita, eikä kukaan ollut joutunut sairaalaan.

Tutkimuksessa kaksi rokotetta saaneiden suoja oireista omikronmuunnoksen aiheuttamaa tautia vastaan oli selvästi heikentynyt, mutta kolmas rokoteannos lisäsi merkittävästi suojaa taudin lieviltä muodoilta.

Sitä ei päästy selvittämään, miten rokotteet suojaavat vakavalta taudilta. Tutkijat kuitenkin muistuttavat, että deltavariantista saatujen kokemusten perusteella kahden rokotteen antama suoja vakavaa tautia vastaan todennäköisesti säilyy.

Immuunisuojasta vakavaa tautia vastaa puhuu tuore tutkimus Yhdysvalloista. Tutkijat osoittivat, että aiemmasta sairastumisesta kehittyneet immuunipuolustuksen solut tunnistavat hyvin omikronia.

Vaikka siis vasta-aineiden antama suoja omikrontartuntaa kohtaan olisi heikentynyt, kuten rokotetutkimuksissa kävi ilmi, immuunijärjestelmän toinen osa eli puolustussolut näyttäisi yhä pitävän. Soluvälitteinen immuniteetti on tärkeää juuri vakavan tautimuodon estämiseksi, vaikka se ei tartuntaa torjukaan.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) infektioylilääkärin Asko Järvisen mukaan Husin alueella on ollut avohoidossa yksittäisiä omikrontapauksia.

”Minulle kerrottujen oireiden mukaan oireet ovat olleet kohtalaisen lieviä. Mutta he ovat olleet rokotettuja ihmisiä.”

Suomalaisten tapausten osalta ei voi paljon päätellä omikronmuunnoksen vakavuudesta. Maailmalta saadut kokemukset viittaavat Järvisen mielestä siihen, että muunnos ei ainakaan aiheuta vakavampaa tautia.

”Todennäköisesti se aiheuttaa vähemmän vakavampia tautimuotoja, mutta siihen tietysti vaikuttaa se, että maailmalla aika monta ihmistä on rokotettu ja sairastanut. Eli tämä koskee parhaiten joko taudin aiemmin sairastanutta tai rokotuksen saanutta ihmistä.”

” ”Rokottamattomilla vaikeamman taudin riski on edelleen merkittävä.”

Järvinen uskoo, että me kaikki kohtaamme ennen pitkää omikronin tai jonkin muun variantin.

”Kysymys on oikeastaan siitä, millaisen taudin saa. Rokotetuilla tauti jäänee lieväksi. Rokottamattomilla vaikeamman taudin riski on edelleen merkittävä.”

Jos raportit omikronmuunnoksen lievemmästä luonteesta pitävät paikkansa, se ei välttämättä johdu viruksen itsensä kesyyntymisestä. Lievyys voi johtua ihmisillä jo olemassa olevasta immuunisuojasta.

”Jos ajatellaan Etelä-Afrikkaa, siellä iso osa ihmisistä on kohdannut viruksen, ja Euroopassa taas iso osa väestöstä on saanut rokotteet. Nämä molemmat tekijät pitäisi pystyä erottamaan tutkimuksissa, ja se ei varmaan ole helppoa.”