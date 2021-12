Alkiolla on paljon nykylintuja muistuttavia piirteitä.

Etelä-Kiinasta löydetty dinosauruksen alkio on yksi historian parhaiten säilyneistä.

Tutkijat ilmoittivat tiistaina löytäneensä Kiinasta erityisen hyvin säilyneen dinosauruksen alkion, jolla on ikää ainakin 66 miljoonaa vuotta, kertoo uutistoimisto AFP.

Etelä-Kiinasta Ganzhoun alueelta löydetty alkio kuului todennäköisesti joko hampaattomalle teropodi- tai oviraptori-dinosaurukselle.

Munankuoren sisällä oleva alkio valmistautui tutkijoiden mukaan kuoriutumaan ulos kuorestaan nykypäivän kanojen tapaan.

”Se on yksi parhaista dinosaurus­alkioista, joita on koskaan löydetty”, sanoo Birminghamin yliopiston tutkija Fion Waisum Ma. Hän oli mukana kirjoittamassa löydöstä artikkelia iScience-lehteen.

Tutkimuksissa havaittiin, että alkion pää lepäsi kuoren sisällä sen vartalon alapuolella, jalat olivat sivuilla ja selkä kaarella. Vastaavaa kuoriutumisasentoa ei ole aiemmin tavattu dinosaurusten fossiileissa, mutta se on samankaltainen kuin asento, jossa nykylinnut kuoriutuvat.

Kuvatussa asennossa linnut pystyvät murtamaan munansa kuoren.

”Tämä osoittaa, että nykyisten lintujen käyttäytyminen kehittyi ja sai alkunsa niiden dinosaurusesi-isien keskuudessa”, Ma sanoo.

Alkion asento muistuttaa paljon nykylintujen kuoriutumisasentoa.

Tutkijoiden ”Baby Yingliangiksi” ristimä alkio on päästä häntään noin 27 senttimetriä pitkä. Sitä suojaavan munan pituus on 17 senttimetriä pitkä.

Oviraptorit olivat niin sanottuja munavarasliskoja, joiden ihoa peitti höyhenpeite. Ne elivät myöhäisliitukaudella nykyisen Aasian ja Pohjois-Amerikan alueella.

Tutkijoiden arvion mukaan alkio on 66–72 miljoonaa vuotta vanha. Se on säilynyt poikkeuksellisen hyväkuntoisena, mikä voi olla seurausta esimerkiksi jäämisestä mutavyöryn alle, minkä seurauksena se on hautautunut suojaan pedoilta.

Aikuiseksi kasvaessaan alkiosta olisi todennäköisesti kasvanut noin kolme metriä pitkä, kasveja ravinnoksi käyttävä dinosaurus.