Ihmiskunnan tarkin teleskooppi kokee vielä onnistuneen lähdön jälkeen muita ratkaisevia ”kauhun hetkiä” parisen viikkoa.

James Webb -teleskoopi lähtee pitkälle matkalle Ariane-kantoraketilla. Tässä se on avattuna. Avaamisen avaruudessa on yksi menomatkan jännittävistä hetkistä.

Avaruusteleskooppi James Webb kohoaa avaruuteen näillä näkymin aikaisintaan joulupäivänä. Lähdön hetkeksi on mainittu 14.20 Suomen aikaa. Lähtö on Kouroun avaruuskeskuksesta, joka on Ranskan Guyanassa.

Lähtöä siirrettiin jouluaatosta päivällä kovien tuulten takia.

Webb on tarkin teleskooppi ihmiskunnan historiassa. Yhdysvaltain avaruushallinto Nasa ideoi ja rakensi sitä lähes 30 vuotta, viivästyksineen.

Ensimmäisiä kuvia ja dataa Webb lähettää vasta kesäkuussa. Se matkaa ensin yli 1,5 miljoonaa kilometriä paikkaan, jossa Auringon, Maan ja Kuun lämpösäteily eivät häiritse sen herkkiä mittauksia. Webb havainnoi avaruuden etäistä infrapuna- eli lämpösäteilyä.

Webb tarjonnee uutta tietoa maailmankaikkeuden alun hetkistä ja kehityksestä, ajalta jolloin ensimmäiset tähdet syttyivät. Silloin myös galakseja oli nykyistä monin verroin enemmän, mutta ne olivat paljon pienempiä.

Webbin alkumatkassa on parin viikon ajan monia herkkiä kohtia. Teleskoopin on avauduttava moitteitta raketin kärjestä. Sen leveän ja kerroksisen lämpösuojan pitäisi myös levittäytyä automaattisesti.

Lopuksi läpimitaltaan 6,5-metrinen pääpeili avautuu mittaansa kahdessa osassa.

Vasta tammikuun puolessa välissä tiedämme, onnistuiko Webbin lähtö kaikkineen.

Miten hyvin Webb näkee?

Iso pääpeili kokoaa noin viisi kertaa enemmän säteilyä kuin Hubble. Niinpä se näkee kauemmas ja paremmin kuin Hubble. Siksi se löytää varmaankin yllätyksiä, ihmiselle täysin uusia kohteita.

Mitä se voisi löytää?

Webb voi löytää alueita, joissa syttyivät ensimmäiset tähdet. Se auttanee ymmärtämään, miten kierteisgalaksit syntyivät ja kehittyivät.

Lähempänä Maata se voi selvittää, millainen on eri eksoplaneettojen kaasukehien kemiallinen koostumus.

Havainnot voivat selvittää myös, miten kaasu ja pöly tiivistyivät planeetoiksi tähtien ympärillä. Se voi myös löytää uusia keskikokoisia mustia aukkoja.

Webb ehkä myös tarkentaa, mitä vauhtia maailmankaikkeus laajenee.

Miten se pysyy paikallaan?

Webb pysyy lähes paikallaan painovoimakenttien risteyskohdassa. Tämä L2-piste on yksi alue, jossa Auringon, Maan ja Kuun painovoimakentät kohtaavat.

Webbin peili pysyy paikallaan vakauttavien ja pyörivien hyrrien eli gyroskooppien avulla. Se kiertää L2-pisteen alueella hitaasti rataa, joka tekee kierroksen noin puolessa vuodessa.

Webb muuttaa asentoaan aina, kun kohde vaihtuu. Mukana on laitteita, jotka määrittävät sen tarkan paikan tiettyihin kiintotähtiin nähden.

Kauanko Webb toimii?

Ajoaine pienissä Webbin rakettimoottoreissa riittää ehkä kymmeneksi vuodeksi, vähintään viideksi.

Ajoainetta ei voi tankata lisää, koska Webb on Maasta yli 1,5 miljoonan kilometrin päässä. Ajoaineen avulla Webb tasapainoilee L2-alueella. Sen avulla tärkeä lämpösuoja pysyy paikallaan.