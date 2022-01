Louna Urhonen, 10

Eri kulttuureissa on hyvin erilaisia tapoja ilmaista lukuja, ja nuo tavat heijastuvat siihen, miten tehdään laskutoimituksia.

Allekkain laskeminen on tyypillinen menetelmä meillä ja ympäri maailmaa käytetylle niin sanotulle kymmenjärjestelmälle. Siinä kaikki luvut ilmaistaan kymmenestä merkistä – 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ja 9 – muodostetuilla jonoilla.

Tämä merkitsemistapa on syntynyt Intiassa noin vuoden 500 tienoilla.

Siitä ei ole tietoa, kuka keksi ensimmäisenä allekkain laskemisen, mutta se on ollut todennäköisesti käytössä jo varhain Intiassa. Useampinumeroisten lukujen yhteen-, vähennys- ja kertolasku on ollut luonnollista suorittaa allekkainlaskuna, kun muinoin ei ole ollut käytössä laskukoneita.

Kaikkein vanhin painettu laskuoppi, joka käsittelee laskutoimituksia, on ilmestynyt Italian Trevisossa vuonna 1478. Trevison aritmetiikka -nimellä tunnettu opus esittää allekkain tehtävän laskutoimituksen periaatteet perusteellisesti ja aivan samalla tavalla kuin nykyisinkin opetetaan. Sen tekijästä ei ole tietoa.

Matti Lehtinen

matematiikan dosentti

Helsingin yliopisto

Kausivalot koristavat porvoolaisen omakotitalon pihaa.

Miksi jouluvaloja sanotaan jouluvaloiksi, vaikka niitä käytetään paljon ennen joulua ja pitkään joulun jälkeenkin?

Robert Kajanne, 10 ja Joel Kajanne, 8

Jouluvalo-sanalla on pitkät perinteet. Jouluvalo- tai juhlavalo-sanaa on käytetty suomen kielessä jo 1800-luvulta lähtien.

Ensin niillä tarkoitettiin juhlan kunniaksi sytytettyjä kynttilöitä, lyhtyjä ja soihtuja. 1900-luvun alkupuolella alettiin suuren maailman malliin käyttää myös sähkövaloja.

Myös koristevalo-nimitystä käytettiin jo varhain. Sitä käytettiin kuitenkin etenkin neonvaloista.

Vanhoista ajoista lähtien ihmiset ovat olleet sitä mieltä, että valot näyttävät erityisen kauniilta vuoden pimeimpänä aikana. Juhla-aika halutaan myös erottaa tavallisesta arjesta koristamalla koteja ja ympäristöä. Valokoristeita hankitaan eniten juuri jouluksi, ja se käy helposti, kun tarjolla on yhä runsaammin näyttäviä ja kohtuuhintaisia tuotteita.

Valoista nautitaan muulloinkin kuin jouluna, mutta vanhasta muistista niitä nimitetään usein silloinkin jouluvaloiksi. Myös koristevalo-ilmaisu on nykyään laajasti käytössä. Jonkin verran on puhuttu myös puutarhavaloista ja talvivaloista.

2000-luvun uutuussana on kausivalo. Se saattaa olla sana, joka pian vakiintuu yleisemmäksi nimitykseksi.

Kaisa Häkkinen

suomen kielen professori

Turun yliopisto

Dinosaurukset eivät tarvinneet napanuoraa.

Oliko dinosauruksilla napa?

Tyko Heinilä, 4

Ei ollut. Napa on vain ihmisellä ja muilla nisäkäseläimillä, joiden varhaisin kehitys tapahtuu äidin kohdussa.

Napa on itse asiassa arpi. Se sijaitsee siinä kohdassa vatsaa, johon putkilomainen napanuora on ollut kiinnittynyt. Napanuora kulkee äidin istukasta sikiöön kohdun sisällä. Istukka on elin, joka kuljettaa sikiölle happea ja ravintoa ja kuljettaa pois turhia kuona-aineita.

Dinosaurukset eivät tarvinneet napanuoraa, koska muiden matelijoiden tavoin ne lisääntyivät munimalla munia. Dinojen munat olivat yllättävän pieniä eläinten suureen kokoon nähden, yleensä alle 30 sentin pituisia.

Joillakin petodinosauruksilla munien pinnalla oli värikkäitä täpliä ja muita kuvioita kuten nykyisten lintujen munissa, kun taas kasveja syövien dinojen munista värikuvioita ei ole löydetty.

Timo Vuorisalo

ekologian ja ympäristönsuojelun dosentti

Turun yliopisto

Pyöreää kolikkoa on helppo käsitellä.

Miksi kolikot ovat pyöreitä eivätkä esimerkiksi neliöitä tai tähtiä?

Liina Kuusinen, 5

Pyöreä kolikko on helppo valmistaa, kuljettaa ja käsitellä.

Kolikot kulkevat valmistusvaiheiden läpi hyvin, kun kulmat eivät mene toisten kulmien tielle. Kolikot siis pyörivät kätevästi toisiaan vasten.

Valmistetut kolikot pakataan usein paperisiin rulliin. Tähden tai neliönmuotoiset kolikot edellyttäisivät monimutkaisempaa pakkausjärjestelmää.

Pyöreä muoto on myös miellyttävä kädessä ja helppo käsiteltävä. Voi kuvitella, miltä tähden tai neliön kulmat tuntuisivat kämmentä ja sormia vasten esimerkiksi kolikkoa nyrkissä puristaessa. Terävät kulmat voisivat myös helposti tehdä reiän taskuun tai kukkaroon.

Lisäksi pyöreänmalliset kolikot vierivät helposti, joten ne toimivat hyvin esimerkiksi välipala-automaateissa.

Kaikki kolikot eivät kuitenkaan ole täysin pyöreitä. Esimerkiksi Britannian 50 pencen kolikko on seitsemänkulmainen, ja 20 eurosentin lovista muotoa kutsutaan espanjalaiseksi kukaksi. Valtiot saavat lopulta itse päättää, miltä niiden kolikot näyttävät ja minkä muotoisia ne ovat.

Jaakko Koskentola

intendentti

Suomen Pankin rahamuseo

Heini Pylväläinen

tekninen asiantuntija

Suomen Rahapaja

Maitoon voi muodostua pieniä kuplia.

Miksi maitolasiin puhallettu kupla kestää pidempään kuin saippuakupla?

Helmi Petäjä, 9

Saippuakuplat hajoavat aina ennen pitkää, vaikka ne eivät osuisi mihinkään. Syy siihen on kuplan kuivuminen.

Kuplan kuivumisen nopeuteen vaikuttaa sen koostumus. Jos kotioloissa tiskiaineesta ja vedestä valmistettuun saippualiuokseen lisää esimerkiksi sokeria, kuplista tulee kestävämpiä.

Sokeri nimittäin lisää saippuakuplan tiheyttä ja siten venyvyyttä sekä vähentää veden haihtumista. Kaupan saippuakuplanesteissä käytetään usein liisteriä ja glyserolia, koska nekin parantavat kuplien kestävyyttä. Syyt ovat pitkälti samat kuin sokerin käytössä.

Maitoonkin voi tosiaan saada kuplia. Koska ne ovat yleensä varsin pieniä, vertailu saippuakupliin on vaikeaa. On kuitenkin mahdollista, että maitokuplat ovat hieman kestävämpiä.

Maidon pinnalla haihtuminen saattaa nimittäin olla vähäisempää. Myös maidon sisältämä rasva voi vähentää kuplan kuivumista. Maitokuplien kuivumisen nopeuden ja sen syiden varmistamiseksi tarvittaisiin kuitenkin kuplien tarkkaa tieteellistä tutkimista. Sellaista ei todennäköisesti ole tehty.

Tom Kuusela

fysiikan yliopistotutkija

Turun yliopisto

